Жахливі кадри агонії російського солдата, якому розірвало обличчя на дві половини. ВIДЕО 18+

У мережу потрапили кадри удару FPV-дронм по російському окупанту, внаслідок чого його обличчя розірвало на дві частини. Відео категорично не рекомендується для перегляду людям із слабкою психікою.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюдив телеграм канал Бутусов плюс.