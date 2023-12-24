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Жахливі кадри агонії російського солдата, якому розірвало обличчя на дві половини. ВIДЕО 18+

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережу потрапили кадри удару FPV-дронм по російському окупанту, внаслідок чого його обличчя розірвало на дві частини. Відео категорично не рекомендується для перегляду людям із слабкою психікою.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюдив телеграм канал Бутусов плюс.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+63
Нічого жахливого. Нехай дохнуть. Слава ЗСУ.

Відео - ото на пабліки мокшандії відправте.
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24.12.2023 20:38
+53
Цей ворог прийшов в Україну, щоб зробити таке ж саме з Вами та вашими дітьми.
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24.12.2023 20:51
+52
Атхаділі ноженькі, нє пайдут батіначкі, разарвало ваньке морду на двє палавіночкі...
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24.12.2023 20:38
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24.12.2023 21:46 Відповісти
Автор статті забув добавити - ДУЖЕ жахливі кадри агоніх расійського солдата ...

P S
Ніколи не щади людину яка прийшла тебе вбивати.
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24.12.2023 21:51 Відповісти
Пишут,что сушку наши буль-буль,которая по Одессе минут 20 назад ракеты пустила
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24.12.2023 21:52 Відповісти
То вiн ще довго рухався пiсля такого влучання!
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24.12.2023 21:53 Відповісти
бо мозок не постраждав
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25.12.2023 00:54 Відповісти
Був би мозок, то сидів би в своєму мухосранську, та пив бояру
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25.12.2023 09:04 Відповісти
Було б непогано його врятувати, ходив би агитував вступати в рф мачiть х@хлоф))))))))))
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24.12.2023 21:56 Відповісти
Ага! А якби ще по школах ходив і лічінусам оповідав байки зі склепу моторошні історії про людайедаф-біндєрафцеф... І вірили б! Та й хто б не повірив, на такого франкенштейна дивлячись?
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24.12.2023 22:06 Відповісти
Куди врятувати - заради пораненого кацапа лізти на кацапські позиції ризикуючи життям бійців ЗСУ ?
Хай його свої рятують, думаю вижити в нього шанси непогані - мозок не уражений, буде сліпий, глухий але живий, то афтор скоріш за все перебільшив про агонію.
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25.12.2023 00:28 Відповісти
"...Но сосед, который слева,
Все смеялся, все шутил.
Даже если ночью бредил,
Все про морду говорил.
Издевался, мол, не встанешь,
Не увидишь, мол, жены!
Посмотрел бы ты, товарищ, на себя со стороны!..." (с)
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25.12.2023 09:45 Відповісти
А ЧОМУ МИ ТАКІ - БУТУСОВ НЕ ХОДИВ І НЕ ЗНІМАВ ЦВИНТАР З ЛЕХКОВИХ АВТІВОК ПІД МАЛОЮ РОГАНЬЮ І ТРУПИ УКРАЇНЦІВ БІЛЯ АВТІВОК, САМ ТАМ БУВ НЕПОДАЛЕКУ, БАЖАННЯ ТАКОГО ТЕЖ НЕ ВИНИКАЛО ЦЕ ВСЕ ЗНІМАТИ НА ТЕЛЕФОН, ХОЧА БУЛА ТАКА МОЖЛИВІСТЬ, А ТУТ КАЦАПУ В ГОЛОВУ ПРИЛЕТІЛО І ОДРАЗУ ЖАХЛИВА АГОНІЯ

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24.12.2023 22:02 Відповісти
якого хера ти..- провокатор сюди залазиш...??!- те, що було - було ще 22-го..- при чому тут юра бутусов..??? хера\дрон- ще зализеш сюди- отримаеш ще бильших пизздюлей, ТВАРИНО...
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24.12.2023 23:58 Відповісти
Так ти ж сам кацап.
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25.12.2023 06:25 Відповісти
Ще одна лахта.
Здохни по адресі кацапського крейсера
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25.12.2023 14:54 Відповісти
Бутусов знімав цей цвинтар потрощених москалями автівок одразу після звільнення Малої Рогані.
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25.12.2023 07:29 Відповісти
Не знімав, зробив здалеку общі кадри.
В мене родичка проїджала на автобусі серед цей цвинтар ідучі в Харків коли в Малій Рогані кацапи ще були (пощастило що не обстріляли, таке теж було), розказувала там багато трупів наших громадян було, де хто без головбілясвоїх автівок, хто в автівках залишився назавжди. В мене теж була можливість познімати коли кацапів стали гнати відтіля але знімати цвинтар задоволення так собі, при цьому отримати кулю тим паче...
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25.12.2023 14:53 Відповісти
Надо пропагандистский спутниковьій канал для на россию показьівать им вот такие кадрьі 24/7,война скоро и прекратится, настанет мир,но тогда перестанут помощь давать, откатьі усохнут.
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24.12.2023 22:10 Відповісти
Ні, це маячня, це абсолютно не працює і це завжди дає зворотнії ефект. Реакція люті та ненависті і "за пацанов нада отомстить любой ценой". А потім ще більше мотивації їти та вбивати.
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24.12.2023 22:41 Відповісти
Ні. Багатьом з них перехочеться їхати на сафарі в Україну мачить хахлоф.
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24.12.2023 23:07 Відповісти
Молоді так, іншим пофігу, бо раби.
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25.12.2023 00:10 Відповісти
Вони і прийшли сюди тільки тому, що на таке не чекали,ніхто такі кадри їм не показував, навпаки, казали,що рузьгих тут *******,чекають, поважають.Оде діло це йти "за пасанов",а інше знати ,як тому "пасану" прилетіло і йти на його місці.Бачили б такі кадри перед походом,точно б не пішли, та й Афган вони забули.В кінців кінців, тільки таке і здатне їх зупинити,і ніщо інше,навіть не надійтеся.
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25.12.2023 16:30 Відповісти
слова соловьова-сєдова, музика лєбєдєва-кумачя:

хотят лі русскіє войни ?
хотят лі дєнєг із казни ?
хотят лі крадєних вєщєй ?
хотят лі жон чужіх людєй ?

- спросітє ви у тішіни,
над шірью пашєн і полєй,
і у бєрьоз і тополєй,
хотят лі русскіє, хотят лі русскіє, хотят лі русскіє войни ?
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24.12.2023 22:17 Відповісти
а я спросил у тишины,

хотят ли рузьгие войны?

и прошептала тишина,

где рузьгие всегда война
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25.12.2023 17:28 Відповісти
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24.12.2023 22:17 Відповісти
Звичайне обличчя "руського міра"...
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24.12.2023 22:18 Відповісти
Русские рабы готовы такое терпеть ради путина. А могли бы развернуть свои полки на Москву и свергнуть своего тирана. И это ведь не сложно, Пригожин уже показал, что царь-то голый. Но пока до них не доходит.
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24.12.2023 22:25 Відповісти
нет. они пошли убивать украинцев за деньги
мертвым деньги не нужны
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24.12.2023 22:30 Відповісти
Якщо в когось ворухнеться хоч крапля жалю до московита, нехай одразу згадає пекельні муки наших хлопців, яких катували ці православні скоти ( і когось катують в цю хвилину). Згадайте кастрування, відрізання голови, голодування, гвалтування, "розочку"... Проклята нація виродків. І прокляті ті, хто тягне цей русскій мір сюди.
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24.12.2023 22:34 Відповісти
Пані , жаль буває до людей , тварин , а це істоти- монстри як з фільму " Чужий "
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24.12.2023 22:52 Відповісти
Чужі у цьому фільмі є лагідними тваринками у порівнянні з цими організмами.
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24.12.2023 23:05 Відповісти
зловещие *************** мертвецы от ЗСУ.СЛАВА ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.12.2023 23:03 Відповісти
Треба цей відосик нашим хакерам на расєю відіслати на федеральне ТБ у прайм тайм.
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24.12.2023 23:03 Відповісти
100% и назвать "9 мая каждій день, как ві хотели !"
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24.12.2023 23:23 Відповісти
А ми завжди "можем павтаріть".
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24.12.2023 23:55 Відповісти
Єто американская компутирная графика и ваабще знаете какой госдолг США...
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24.12.2023 23:22 Відповісти
Я желаю такой смерти каждому оккупанту! Ты мразь хотел моей земли? Ты и сгниешь в ней ****
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24.12.2023 23:31 Відповісти
За *****
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24.12.2023 23:31 Відповісти
Якісь реально є#ануті нелюди ці кацапи. Заради чого йти у чужу країну подихати..... гадають вийде мородерити й гвалтувати безкарно..... патологія.
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24.12.2023 23:36 Відповісти
Кадри дійсно жахливі ,
бо від них стає моторошно і страшно , але це війна
і цих кончених кацапів ніхто в нашу краіну не кликав і не кличе ,
так як украінці свого не віддадуть 😡
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24.12.2023 23:36 Відповісти
Не жахливі, а приємні для ока та душі.
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24.12.2023 23:54 Відповісти
Моє щире побажання кожному кацапу в цьому відео на новий рік.
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24.12.2023 23:53 Відповісти
Набор для холодця для ***** - це перше що мені ця розкурочена рожа гобліна нагадала ©️ 😁
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25.12.2023 00:13 Відповісти
Ще одне підтвердження теорії що в кацапів в середині сінтепон...
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25.12.2023 00:13 Відповісти
Прекрасні кадри. Що не так?
Дайте йому водкі
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25.12.2023 00:15 Відповісти
Скільки разів чув вираз: " Потеряти обличчя", але щоби так наглядно... Респект!
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25.12.2023 00:26 Відповісти
Жахливі - да ви дівчат з бучи не бачили. А тут жахливє
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25.12.2023 00:34 Відповісти
Не зрозуміло чому такий розголос з ураження звичайного гобліна ? Уродліво, таке лице війни і що, щоб визвати жаль до нього, чи пофілософствовати ?
Стільки відводити часу можна тільки чомусь важливому, а смерть одного гобліна якось під цю категорію не дуже підходе. Чим більше їх загине в Україні, тим менше будуть вмирати українці і все - це дуже проста формула.
Хоча повинен визнати фото як свині жеруть копченого гобліна мені сподобались - але ж то була новина про звільнення Харківщини
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25.12.2023 00:40 Відповісти
Гостомель 02 квітня 22 росгросгвардєйцєм вже поснідали гостомельські собачки

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25.12.2023 03:07 Відповісти
і цим теж
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25.12.2023 03:09 Відповісти
Красівиє росіянє і хорошиє 😁
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25.12.2023 14:56 Відповісти
- А де твої ручки?
- Оооось вони!
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25.12.2023 00:52 Відповісти
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25.12.2023 00:54 Відповісти
Мне кажется это самоподрыв.
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25.12.2023 01:16 Відповісти
Лопнуло облічіє от размера вєлічія.
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25.12.2023 01:48 Відповісти
Смерть страшна та довга - не скоро сконає від втрати крові
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25.12.2023 03:03 Відповісти
Какая отвратительная рожа!
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25.12.2023 03:34 Відповісти
Жахливо? Та ні радісно, нех....й шастать.
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25.12.2023 03:59 Відповісти
То він бургерів переїв.

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25.12.2023 04:52 Відповісти
Ні, то ж "пастанова", як вони кажуть завжди
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25.12.2023 09:28 Відповісти
От було б добре, щоб його матір і жінка побачили.
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25.12.2023 10:22 Відповісти
Не було там ніякого дрона. Він таким приперся сюди з кацапстану.
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25.12.2023 10:39 Відповісти
Схоже, що то був сапер-невдаха.
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25.12.2023 19:03 Відповісти
Нажерся Української землі, їбло порвалось! Ну, думаю, задоволеним остався. Кусок лайна
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26.12.2023 12:26 Відповісти
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