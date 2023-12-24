Жахливі кадри агонії російського солдата, якому розірвало обличчя на дві половини. ВIДЕО 18+
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У мережу потрапили кадри удару FPV-дронм по російському окупанту, внаслідок чого його обличчя розірвало на дві частини. Відео категорично не рекомендується для перегляду людям із слабкою психікою.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюдив телеграм канал Бутусов плюс.
Топ коментарі
+63 Марина Нєчаєва 330e7c02
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+53 parazels83
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+52 Ihor Shvets ed5c4b8a
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Будь ласка, зачекайте...
P S
Ніколи не щади людину яка прийшла тебе вбивати.
байки зі склепумоторошні історії про людайедаф-біндєрафцеф... І вірили б! Та й хто б не повірив, на такого франкенштейна дивлячись?
Хай його свої рятують, думаю вижити в нього шанси непогані - мозок не уражений, буде сліпий, глухий але живий, то афтор скоріш за все перебільшив про агонію.
Все смеялся, все шутил.
Даже если ночью бредил,
Все про морду говорил.
Издевался, мол, не встанешь,
Не увидишь, мол, жены!
Посмотрел бы ты, товарищ, на себя со стороны!..." (с)
Здохни по адресі кацапського крейсера
В мене родичка проїджала на автобусі серед цей цвинтар ідучі в Харків коли в Малій Рогані кацапи ще були (пощастило що не обстріляли, таке теж було), розказувала там багато трупів наших громадян було, де хто без головбілясвоїх автівок, хто в автівках залишився назавжди. В мене теж була можливість познімати коли кацапів стали гнати відтіля але знімати цвинтар задоволення так собі, при цьому отримати кулю тим паче...
хотят лі русскіє войни ?
хотят лі дєнєг із казни ?
хотят лі крадєних вєщєй ?
хотят лі жон чужіх людєй ?
- спросітє ви у тішіни,
над шірью пашєн і полєй,
і у бєрьоз і тополєй,
хотят лі русскіє, хотят лі русскіє, хотят лі русскіє войни ?
хотят ли рузьгие войны?
и прошептала тишина,
где рузьгие всегда война
мертвым деньги не нужны
бо від них стає моторошно і страшно , але це війна
і цих кончених кацапів ніхто в нашу краіну не кликав і не кличе ,
так як украінці свого не віддадуть 😡
Дайте йому водкі
Стільки відводити часу можна тільки чомусь важливому, а смерть одного гобліна якось під цю категорію не дуже підходе. Чим більше їх загине в Україні, тим менше будуть вмирати українці і все - це дуже проста формула.
Хоча повинен визнати фото як свині жеруть копченого гобліна мені сподобались - але ж то була новина про звільнення Харківщини
- Оооось вони!