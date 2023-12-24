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Росіяни зафільмували результати знищення 7 одиниць техніки окупантів поблизу Олександрівки на Донеччині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни зняли результати роботи українських воїнів по колоні техніки окупантів поблизу населеного пункту Олександрівка Донецької області

Як інформує Цензор.НЕТ, два відео були опубліковані на каналі Бутусов плюс. 

Зазначається, що "на цих відомих кадрах – знищення колони російської бронетехніки біля населеного пункту Олександрівка Донецької області силами батальйону К2 54-ї механізованої бригади. Від колони з 12 одиниць техніки 7 було знищено, втім, як і більшість ворожої піхоти, що знаходиться на цій ділянці".

На другому відео військовослужбовець ЗС РФ вже цієї осені знімає ту саму бронетехніку, яка так і залишилася гнити на узбіччі дороги.

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Автор: Роман Свиридович
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Якшо знищеня колони, по відео, було декілька місяців потому, а рашисти ведуть з'ьомку вже по тому та так впевнено - то це вже їхні тили.
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24.12.2023 20:55 Відповісти
Молодець. Свої 30-ть рублів відпрацював. Відпочинь.
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24.12.2023 21:08 Відповісти
Несподівано. Та як ти можеш прокоментувати - яким чином рашист, спокійно веде з'ьомку підбитої своєї техніки та не боїться шо щось прилетить? Окуляри кольору марахвону зніми.
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24.12.2023 22:52 Відповісти
Олександрівка на схід від Ма'їнки це "тил" кацапів в кількох кілометрах від лінії фронту, тому й так топить по шосе оператор
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25.12.2023 04:02 Відповісти
від всього серця велика подяка та низький уклін українським воїнам 👍
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24.12.2023 21:03 Відповісти
відео від супернови під назвою - дорога на термінал
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24.12.2023 21:06 Відповісти
Авдеевка. https://www.youtube.com/watch?v=nTYLMt6nLUg&ab_channel=VisualPizz
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24.12.2023 21:43 Відповісти
Так. Без авіації ніяк...
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25.12.2023 07:22 Відповісти
Рашисти мразоти відправились до пекла!
Загаджують кацапи землю України
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24.12.2023 23:16 Відповісти
 
 