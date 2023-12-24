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ПЦУ уперше повноцінно відзначає свята за новоюліанським календарем, - Епіфаній привітав українців із Різдвом. ВIДЕО

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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав українців з нагоди Різдва Христового та зазначив, що це свято закликає до переосмислення життєвих поглядів і нагадує про одвічні християнські цінності.

Як інформує Цензор.НЕТ, вітання Предстоятеля Православної церкви України оприлюднено на Ютуб-каналі ПЦУ.

"Цьогоріч Православна церква України разом із більшістю помісних церков уперше повноцінно відзначає свята за новоюліанським календарем... Різдво Христове закликає до переосмислення життєвих поглядів та нагадує нам про одвічні християнські цінності: віра, любов, істина - це поводирі стійкості та фундамент нашої боротьби", - підкреслив Епіфаній.

Він побажав, щоб духовний зміст святкових днів надихнув кожного й надалі непохитно працювати заради наближення перемоги, а рушійною силою в цьому будуть любов до ближніх та довіра до наших захисників.

"Нехай коляда лунає для всіх, а особливо для наших воїнів, огортаючи теплом Різдва, зігріваючи душевно та тілесно", - сказав Предстоятель ПЦУ.

Митрополит Епіфаній побажав українцям різдвяної радості і переможного Нового року.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+46
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24.12.2023 22:08
+39
Українець Залужний привітав українців.

Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

Дорогі побратими і посестри!

Вітаю вас зі світлим Святом Різдва Христового! Усіх солдатів, матросів, сержантів і офіцерів, усіх воїнів, які зі зброєю в руках б'ються за те, щоб світ не поглинув морок.

Вшануймо у ці дні тих, кого зараз немає з нами поруч, хто віддав своє життя за нашу країну, правду і свободу.

Різдво - це велике свято надії та віри. Віри у перемогу світла над темрявою. Добра над злом. Я дякую кожному захиснику, кожній захисниці, хто бореться й наближає нашу Перемогу!

Христос народився! Славімо Його!
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24.12.2023 22:27
+35
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24.12.2023 22:24
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Славмо!
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25.12.2023 00:26 Відповісти
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24.12.2023 22:31 Відповісти
Покійна бабулька вона з 1911р народження, розповідала
..25-го ЗАВЖДИ святкували Різдво, в 1939 прийшла камса-усіх поляків вивезли, разом з тим заборонили святкування.
Шантрапа лазила підвікнами-нюхала.
Так що ми святкуємо 25-го вже давно, ще з 2000-го
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24.12.2023 22:36 Відповісти
Зі святом захисники!

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24.12.2023 22:38 Відповісти
Идиоты журналисты, сейчас все живут по григорианскому календарю.
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24.12.2023 22:40 Відповісти
Кто фсє
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24.12.2023 22:59 Відповісти
Подивись на двір, тільки у мене на пів Київа новорічно-різдвяні гірлянди у вікні світяться..
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24.12.2023 23:22 Відповісти
Була сьогодні в атб хотіла купити пшениці для куті, але її там не було, місцеві співробітники сказали, що вже розібрали, довелося йти в інший магазин, так що чимало таки святкують сьогодні. Але я не в Києві живу, а на Вінниччині. Думаю, з різдвом буде як з новим роком, святкуватимуть двічи - 26 та 7.
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24.12.2023 23:53 Відповісти
25 тобто і 7
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24.12.2023 23:55 Відповісти
Так і буде.. скажу більше, через рік-два, навіть я буду святкувати " по новому", але не треба тупо ламати людей.. а ось коли здобудемо Перемогу, більша кількість свят буде тільки більше радувати.. тим паче Таких Світлих Свят..
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24.12.2023 23:58 Відповісти
Ну що ти тут на форумі "воду каламутиш"? І відписують тобі і відписують - не доходить.
Вже Перемогу приплів, ламання людей.....
При чім тут війна? Хто людей ламає?
Весь світ живе за юліанським календарем і лиш московитська недоцерква - інакше.
Просто внормували календар. І все стало логічно правильно.
Коли більшовики перевели російську імперію на юліанське літосчислення (до речі - правильно зробили) церква відмовилась переходити. А більшовики не заставляли (а могли), знаючи, що по їхній ідеології релігії немає бути і вони церкву знищать - що і зробили.
Тільки в 43му сталін дозволив церкву:
1. Враховуючи страшенні втрати на війні.
2. З того часу всі священники МПЦ підписують у ФСБ (раніше з МГБ, КГБ) угоду про агентурну діяльність на користь держави. Саме основне, що мусить кожний:
- проповідувати підтримку політики і дій органів можновладдя;
- повідомляти у ФСБ відомості, отримані від прихожан (сповідь, тощо..), які цікавлять ФСБ,
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25.12.2023 01:21 Відповісти
Весь світ живе по Григоріанському календарю. Більшовики перевели з юліанського на григоріанський календар. Попи не перейшли, бо автором григоріанського календаря був пара римський Григорій, а він католик. Православні попи вважають католиків своїми ідеологічними ворогами. А те що Юлій Цезар був язичником православних попів це займає. Думаю причина ворогування, вірніше конкуренції в тому, що католиків у світі більше ніж православних, відповідно, католицьким попам несуть більше грошей ніж православним.
******* православна церква щоб не переходити на григоріанський видумала собі новоюліанський календар, який один до одного збігається з григоріанським. Тому сьогодні 25 грудня і по григоріанському і по новоюліанському календарях. Різдво і там і тут.
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25.12.2023 01:48 Відповісти
Кутю вчера много детей принесло??? Ж одного?
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25.12.2023 02:22 Відповісти
У нас кутю не носять, просто колядують і посівають. До мене не приходили, але мої батьки живуть на відшибі в селі, куди пиляти по багнюці хвилин 15, а я разом з ними святкувала. Так що до нас взагалі рідко хто добирається. Що в самому селі - не знаю, не питала. А так сусідка з міста, де я живу, говорила (бо в селі ясна річ атб немає), що колядували вчора. Троє хлопчиків приходило.
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25.12.2023 21:35 Відповісти
Вава спить, він своє діло зробив, ханукію підпалив.
До гоів йому діла немає..
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24.12.2023 22:57 Відповісти
Як шо чисто по Людські ...то я Дякую Богу , шо маю можливість святкувати, це Велике свято Різдво !!! як святкує майже весь Світ , який ніколи не благословляв Христом ... зброю, на вбивства невинних Людей ! Господи, дай Миру моєї Україні 😘😘😘
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24.12.2023 23:18 Відповісти
Панове , на гілці завзята будьонавка живиться вашою енергією, про пращурів потвора закидує емоційні подразники.
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24.12.2023 23:19 Відповісти
РЕЛІГІЯ-ЦЕ ОПІУМ ДЛЯ НАРОДА.. БОГ В СЕРЦІ А НЕ В ЦЕРКВІ
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24.12.2023 23:25 Відповісти
Як вчив Ісус!
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25.12.2023 00:24 Відповісти
а як і Бог в сердці і Україна там же, то чим це погано?
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25.12.2023 03:15 Відповісти
Святий вечір!
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24.12.2023 23:34 Відповісти
і пішов кацапнячий розбрат по Европі - тримайся Німетчіна!
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24.12.2023 23:36 Відповісти
ну з Великоднем ви , йолопи, знову наробили бздур

ще років за 5 треба чекати новітнього генія, що він здогадається: жодних "новоюліанських" календарів немає, а є лише григоріанський
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24.12.2023 23:38 Відповісти
Ну чому? Різдво зараз збігається з Григоріанським календарем. Те що прийняли офіційно назву Новоюліанського, здається мені, просто щоб все таки мати якусь моральну відмазку, що ми, мовляв, не католики. Ось і все. Але головне, зараз ми не на якомусь особистому шляху розвитку, як пітекантропи, а разом з людством.
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24.12.2023 23:55 Відповісти
разом із людством - але на Великдень із пітекантропами?

гнилуватий компроміс, ні?

Великдень - не менше свято за Різдво Христове, ні?
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25.12.2023 00:19 Відповісти
Греки за яким календарем святкують Великдень?
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25.12.2023 07:41 Відповісти
великдень вираховують від стрітення...це було 15 лютого, а має бути 2 лютого...
а далі все те саме, молодий місяць і після нього з понеділка 7 тижнів...рання паска буде в 20х числах березня пізня в 20х числах квітня...
може погода в кінці березня буде не дуже тепла, то й не сприйматиметься одразу для маївок і шашликів?
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25.12.2023 10:53 Відповісти
ні. мудрагелі залишили Великдень за юліанським календарем, тобто 5 травня

буває
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25.12.2023 10:56 Відповісти
Нарешті з початку Христос народився, а потім новий рік. Дивно було, коли почитають все від Різдва Христа, а з початку новий рік святкують.
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24.12.2023 23:52 Відповісти
Нє, ну а шо! Як 7 січня день народження, а 31 грудня Новий рік, тож теж спочатку народився, а потім Новий рік?! Чілішолі?
Жартую!
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25.12.2023 10:15 Відповісти
Зі Святом, народ України!
Смерть московітам *****!
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25.12.2023 00:29 Відповісти
https://t.me/mriya24/37910
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25.12.2023 00:56 Відповісти
З Великоднем шановні,Хай Господь України допомагає здолати одвічного ворога🔱❤️🖤🔱Слава ЗСУ,🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Слава ІСУ Слава Україні ✌️🔱🔱🔱💪💪💪🕊️🕊️🕊️
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25.12.2023 07:48 Відповісти
Почему когда столб со свечками обоссали, волну до небес подняли, а когда гоям сказали работайте в свой САМЫЙ СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК все ФАЛЬШИВО улыбаются?
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25.12.2023 09:59 Відповісти
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