ПЦУ уперше повноцінно відзначає свята за новоюліанським календарем, - Епіфаній привітав українців із Різдвом. ВIДЕО
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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав українців з нагоди Різдва Христового та зазначив, що це свято закликає до переосмислення життєвих поглядів і нагадує про одвічні християнські цінності.
Як інформує Цензор.НЕТ, вітання Предстоятеля Православної церкви України оприлюднено на Ютуб-каналі ПЦУ.
"Цьогоріч Православна церква України разом із більшістю помісних церков уперше повноцінно відзначає свята за новоюліанським календарем... Різдво Христове закликає до переосмислення життєвих поглядів та нагадує нам про одвічні християнські цінності: віра, любов, істина - це поводирі стійкості та фундамент нашої боротьби", - підкреслив Епіфаній.
Він побажав, щоб духовний зміст святкових днів надихнув кожного й надалі непохитно працювати заради наближення перемоги, а рушійною силою в цьому будуть любов до ближніх та довіра до наших захисників.
"Нехай коляда лунає для всіх, а особливо для наших воїнів, огортаючи теплом Різдва, зігріваючи душевно та тілесно", - сказав Предстоятель ПЦУ.
Митрополит Епіфаній побажав українцям різдвяної радості і переможного Нового року.
Будь ласка, зачекайте...
..25-го ЗАВЖДИ святкували Різдво, в 1939 прийшла камса-усіх поляків вивезли, разом з тим заборонили святкування.
Шантрапа лазила підвікнами-нюхала.
Так що ми святкуємо 25-го вже давно, ще з 2000-го
Вже Перемогу приплів, ламання людей.....
При чім тут війна? Хто людей ламає?
Весь світ живе за юліанським календарем і лиш московитська недоцерква - інакше.
Просто внормували календар. І все стало логічно правильно.
Коли більшовики перевели російську імперію на юліанське літосчислення (до речі - правильно зробили) церква відмовилась переходити. А більшовики не заставляли (а могли), знаючи, що по їхній ідеології релігії немає бути і вони церкву знищать - що і зробили.
Тільки в 43му сталін дозволив церкву:
1. Враховуючи страшенні втрати на війні.
2. З того часу всі священники МПЦ підписують у ФСБ (раніше з МГБ, КГБ) угоду про агентурну діяльність на користь держави. Саме основне, що мусить кожний:
- проповідувати підтримку політики і дій органів можновладдя;
- повідомляти у ФСБ відомості, отримані від прихожан (сповідь, тощо..), які цікавлять ФСБ,
******* православна церква щоб не переходити на григоріанський видумала собі новоюліанський календар, який один до одного збігається з григоріанським. Тому сьогодні 25 грудня і по григоріанському і по новоюліанському календарях. Різдво і там і тут.
До гоів йому діла немає..
ще років за 5 треба чекати новітнього генія, що він здогадається: жодних "новоюліанських" календарів немає, а є лише григоріанський
гнилуватий компроміс, ні?
Великдень - не менше свято за Різдво Христове, ні?
а далі все те саме, молодий місяць і після нього з понеділка 7 тижнів...рання паска буде в 20х числах березня пізня в 20х числах квітня...
може погода в кінці березня буде не дуже тепла, то й не сприйматиметься одразу для маївок і шашликів?
буває
Жартую!
Смерть московітам *****!