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Дрони-камікадзе знешкодили кілька ворожих автівок. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські оператори ударних БПлА атакували декілька ворожих автівок на одному із напрямків фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Ескадрон.

Дивіться: У окупованій Горлівці заявляють про "прильот" і пожежу. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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25.12.2023 09:51 Відповісти
Туди яво в качєль)
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25.12.2023 09:54 Відповісти
Різдво Різдвом,а хлопці роблять...
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25.12.2023 10:01 Відповісти
 
 