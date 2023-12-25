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Дрони-камікадзе знешкодили кілька ворожих автівок. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські оператори ударних БПлА атакували декілька ворожих автівок на одному із напрямків фронту.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Ескадрон.
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Luk Viktor
показати весь коментар25.12.2023 09:51 Відповісти Мені подобається 3
Igor Grytselyak
показати весь коментар25.12.2023 09:54 Відповісти Мені подобається 3
три - пятнадцать
показати весь коментар25.12.2023 10:01 Відповісти Мені подобається 5
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