Вихідними росіяни через Маріуполь переміщали важку техніку, - Андрющенко. ВIДЕО

В окупованому місті зафіксовано 11 одиниць важкої техніки.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

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Окупанти переміщають техніку у бік Бердянська.

"Також окремо зафіксовано перевезення 6 танків на лафетах в бік Бердянська через с. Урзуф Маріупольського району без попередньої фіксації руху через Маріуполь", - додав Андрющенко.

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