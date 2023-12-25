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Маріуполь (2820) техніка (1323) Андрющенко Петро (636)

Вихідними росіяни через Маріуполь переміщали важку техніку, - Андрющенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В окупованому місті зафіксовано 11 одиниць важкої техніки.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти переміщають техніку у бік Бердянська.

"Також окремо зафіксовано перевезення 6 танків на лафетах в бік Бердянська через с. Урзуф Маріупольського району без попередньої фіксації руху через Маріуполь", - додав Андрющенко.

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Автор: Марина Макєєва
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в дописі приведене прекрасне 3-секундне відео, котре доводить... ніхуа 😏
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25.12.2023 10:11 Відповісти
Бо ******...
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25.12.2023 10:22 Відповісти
Ну i йух з ним...
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25.12.2023 10:53 Відповісти
Піди, спробуй там зафільмувати як потрібно, щоб всі деталі було видно...
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25.12.2023 11:13 Відповісти
Питання не про "зафільмувати", а про ****** безкінечний хайп мера міста, яке нам не належить
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25.12.2023 13:02 Відповісти
через Марік...
кацапня завжди по трупах їздить, чому як знали не вгатили?
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25.12.2023 10:21 Відповісти
Маріупіль! Севастопіль!
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25.12.2023 10:22 Відповісти
А Андрющенко сам там був чи з інтернету відосик скачав - сидячи в теплому офісі мерії Маріуполя на Хрещатику . Який нафіг мер маріуполя і його радники , вони і ще ж з державного бюджету зарплату одержують !
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25.12.2023 10:31 Відповісти
Если они едут с востока на запад, то это нападение. А если с запада на восток, то паническое бегство!
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25.12.2023 11:40 Відповісти
 
 