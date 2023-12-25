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Вихідними росіяни через Маріуполь переміщали важку техніку, - Андрющенко. ВIДЕО
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В окупованому місті зафіксовано 11 одиниць важкої техніки.
Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
Окупанти переміщають техніку у бік Бердянська.
"Також окремо зафіксовано перевезення 6 танків на лафетах в бік Бердянська через с. Урзуф Маріупольського району без попередньої фіксації руху через Маріуполь", - додав Андрющенко.
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кацапня завжди по трупах їздить, чому як знали не вгатили?