Українські військові виконали світові різдвяні хіти: "War is not over". ВIДЕО
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Дев’ять українських військових виконали різдвяні пісні Happy Xmas (War is over), Have Yourself a Merry Little Christmas, Let It Snow та I’ll Be Home for Christmas.
Як інформує Цензор.НЕТ, зйомки відеоролика відбувалися у бліндажі на бахмутському напрямку, на тлі знищених російськими окупантами будинку культури та залізничного вокзалу у Лимані, шкіл та автозаправної станції у Костянтинівці за 15 кілометрів від лінії фронту.
У кожній з пісень автори замінили декілька слів. Зокрема, слова "war is over" ("війна завершилась") у композиції Джона Леннона Happy Xmas замінили на "війна не завершилась" ("war is not over").
У пісні I’ll Be Home for Christmas, яка була написана від імені солдата-учасника Другої світової війни, слова "I will be home this Christmas" ("Я буду вдома цього Різдва") змінилися на "I won't be home this Christmas" ("Я не буду вдома цього Різдва").
Будь ласка, зачекайте...
і да це не англійська....
let it snow let it snow let it snow ...
з Різдвом , дорогі наші Воїни 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
Merry Christmas!