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Українські військові виконали світові різдвяні хіти: "War is not over". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Дев’ять українських військових виконали різдвяні пісні Happy Xmas (War is over), Have Yourself a Merry Little Christmas, Let It Snow та I’ll Be Home for Christmas.

Як інформує Цензор.НЕТ, зйомки відеоролика відбувалися у бліндажі на бахмутському напрямку, на тлі знищених російськими окупантами будинку культури та залізничного вокзалу у Лимані, шкіл та автозаправної станції у Костянтинівці за 15 кілометрів від лінії фронту.

У кожній з пісень автори замінили декілька слів. Зокрема, слова "war is over" ("війна завершилась") у композиції Джона Леннона Happy Xmas замінили на "війна не завершилась" ("war is not over").

У пісні I’ll Be Home for Christmas, яка була написана від імені солдата-учасника Другої світової війни, слова "I will be home this Christmas" ("Я буду вдома цього Різдва") змінилися на "I won't be home this Christmas" ("Я не буду вдома цього Різдва").

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+24
Христос Народився-Славімо Його.Вітаю з Різдвом Христовим всіх справжніх воїнів та героїв-бережи вас Боже...
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25.12.2023 11:10
+13
Зворушливо до сліз ,
з Різдвом , дорогі наші Воїни 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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25.12.2023 11:46
+8
Це талановито зроблена пропаганда, саме така , якою і має бути. З повагою.
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25.12.2023 12:03
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Христос Народився-Славімо Його.Вітаю з Різдвом Христовим всіх справжніх воїнів та героїв-бережи вас Боже...
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25.12.2023 11:10 Відповісти
наші найкрасавулі - на тому і стоїм!
і да це не англійська....
let it snow let it snow let it snow ...
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25.12.2023 11:19 Відповісти
Зворушливо до сліз ,
з Різдвом , дорогі наші Воїни 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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25.12.2023 11:46 Відповісти
Це талановито зроблена пропаганда, саме така , якою і має бути. З повагою.
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25.12.2023 12:03 Відповісти
**** мурашки по коже
Merry Christmas!
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25.12.2023 12:50 Відповісти
дуже зворушливо і сильно
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25.12.2023 13:37 Відповісти
Маленький, але дуже промовистий крок назустріч світові. Та геть від кацапії...
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25.12.2023 13:54 Відповісти
Ось такі відео треба дивитись кожного дня, кожного вечора. Всім. Дійсність, нажаль, інша та гамномарафоністей.
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25.12.2023 15:05 Відповісти
Status Quo - In The Army Now
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25.12.2023 15:32 Відповісти
А натомість щодня впихують хрипастого!
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25.12.2023 16:11 Відповісти
Такі відео треба у ютуб грузити .
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26.12.2023 04:49 Відповісти
Пишаюся вами. Слава Україні!!!
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25.12.2023 16:08 Відповісти
Ну що тут сказати можна- Героям слава! Смерть проклятій *********.
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25.12.2023 16:21 Відповісти
А ЗАЛУЖНЫЙ ПОЁТ ИЛИ ИГРАЕТ !?)
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25.12.2023 17:13 Відповісти
Ріднесенькі наші, обіймаю вас всіх! Бережіть себе, повертайтеся живі і здорові.
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25.12.2023 22:54 Відповісти
🙏🙏🙏🙏
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26.12.2023 04:48 Відповісти
 
 