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Російські командири роздягнули відмовників і знущаються з них: "Бегом на#уй в яму совокупляться друг с другом". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російське командування знущається зі своїх бійців, які відмовились йти на штурм. Командири роздягнули відмовників та побили їх. Потім змусили йти в яму "совокупляться друг с другом". Заявлено, що це бойовики з 345-го полку 104-ої дивізії: вони нещодавно потрапили на Херсонський напрямок.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео інциденту опубліковане у мережі.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+81
якщо б в них були мізки то просто перестріляли цих командирів . раб залишається рабом навіть з мечем .
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25.12.2023 11:30
+46
У кацапів страждають ті,в кого є хоч якісь мізки.
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25.12.2023 11:25
+40
У світі тварин
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25.12.2023 11:27
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Прахфєсор, як ти можеш унизити те що ніколи не возвишалося 🤣
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25.12.2023 15:53 Відповісти
Я що, винен у тому що у когось, а судячи з твого поста й і в тебе "Garry Dron", щось НЕ ВИСОЧИЛО?! Це ТВОЇ проблеми, і я тут ні до чого! І порада - якщо не дуже добре володієш українською мовою то варто її й не використовувати, а писати на рідній для тебе московитський (т.з. "роССійський")?!
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25.12.2023 16:00 Відповісти
Бачу твої великі пости це зовсім не від симпатії до гомиків, а переход на особистості це зовсім не відсутність аргументів 😆 Згомофілами полеміки не веду - живи як хош тільки не рекламуй своїх звичок.
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25.12.2023 16:08 Відповісти
Латентний ти наш "Garry Dron", не варто так відверто підкреслювати твою подобу до московитів (т.з. "роССіян") і нагадай хто такі "Згомофіли", бо Google нічого подібного не знає, а твоя фантазія напевно знов тебе підвела, тож зверни увагу на пораду тобі - не намагатися писати українською!
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25.12.2023 16:16 Відповісти
Обломісь , до вас гомиків відношення в мене біблейське - дивлюсь на вас як на людей які втратили людські моральні обриси, не там ти шукаєш собі латентих партнерів голубенький ти наш.
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25.12.2023 16:19 Відповісти
Де Біблія і де такі як ти "Garry Dron", ви протилежність усьому що в ній написано. Тож не варто тобі отягати на себе обладунки "лицаря честі", до того ж з огляду на те що усі твої фантазії стосовно мене на стільки ж близькі до істини як протилежні кінці Всесвіту!
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25.12.2023 16:37 Відповісти
Ти ту Біблію хоч читав "ріцарь" 🤣
Чи назву глав продивився бігцем.
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25.12.2023 16:44 Відповісти
З гомофілами - ти ще й з IQ не дуже. Розумний не спитав би.
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25.12.2023 16:21 Відповісти
Та угаманісь вже защітнік голубих, інший би вже давно кинув таку маючню писати погодившись зі мною.
Біблію мабуть тільки на картинці бачив, почитай як буде час, пійде на користь.
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25.12.2023 16:43 Відповісти
Нє,ну а що ви хочете- втарая армія міра. Тьху,пляя...
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25.12.2023 16:13 Відповісти
Блінкін чітко висловився - ДРУГА В УКРАЇНІ!
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25.12.2023 16:17 Відповісти
Я думаю, что очень скоро кацапы начнут стрелять офицерам в спину.
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25.12.2023 16:18 Відповісти
Сподіваюсь!
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25.12.2023 16:22 Відповісти
З IQ в тебе бачу не помилився.
Історію кацапського народу (як що так їхможна назвати) читай і роби висновки.
Повстань проти начальства в Параше не було ніколи, повставали тільки проти слабких првителів.
У даному випадку ті хто їх садить на яму під це правило не підходе.
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25.12.2023 16:47 Відповісти
Це чмошники, вони не стріляють без наказу.
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25.12.2023 16:26 Відповісти
Людина доведена знущаннями до краю витримки може виявитися здатною на будь що.
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25.12.2023 16:32 Відповісти
ПДРЫ ДЕЛАЮТ ПДРОВ !!!
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25.12.2023 17:10 Відповісти
Харошиє рускіє Обдристовича
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25.12.2023 17:46 Відповісти
Виродки
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25.12.2023 18:28 Відповісти
Лучше хай поубивают один одного
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25.12.2023 18:30 Відповісти
Ще б туда Обдристовіча щоб він там поспілкувався з "харошими рускими". Хай він розтлумачить на великом руском язике що так робити не треба.
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25.12.2023 18:46 Відповісти
Совокуплятся и на штурм, не зря их ******** називают
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25.12.2023 21:09 Відповісти
Якщо втямили ,що їх очікує на нулю, якщо спромоглися оцінити свої шанси, то чому дали себе роззброїти і роздягти??! Хіба не ясно , що небезпека від "своїх" набагато більша ніж від супротивника??! Якось недорішали задачку, студенти куйові.
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25.12.2023 22:40 Відповісти
Однажды прочитал у одного военного повара что украинцы и американцы называют вычислительное устройство "компьютер". Это был один из пунктов, которыми он объяснял почему эти два народа одинаковые.
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26.12.2023 00:59 Відповісти
УК РФ Статья 131. Изнасилование - кратко, це примусові дії і ода з найтяжчих статей. І що, де ваша правда?
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25.12.2023 23:14 Відповісти
Бачимо, що ворог проводить мотиваційну роботу з особовим складом.

А де наша мотиваційна і технічна робота з особовим складом ворога (окрім прямого знищення і дуже потрібного, але не дуже ефективного проєкту "Хочу жить") ?
- ЧОМУ МИ ДОСІ НЕ МАЄМО:

1. Досліджень наших психологів, де було би з'ясовано СТРУКТУРУ МОТИВАЦІЇ ворожого особового складу? З виділенням класів чи кластерів.

2. Висновків і рекомендацій про найбільш ефективні СПОСОБИ ВПЛИВУ для кожного з класів. Тобто, як наші служби можуть розпізнати, до якого класу / кластера / типу мотивації належать ті чи інші одиниці ворожого особового складу? Як можна "достукатись" до них, що їм повідомити, щоб мотивувати їх на дії, які потрібні нам?

3. Як допомогти тим особам серед ворога, хто готові виконувати потрібні нам завдання, однак їм заважають їхні співслужбовці, які створюють ризик? Що з цим робити в подібних ситуаціях?

Знищувати особовий склад ворога - це необхідна функція. Але якби вдалося ефективно мотивувати хоча б частину його на виконання потрібних нам дій, то це був би наш додатковий ресурс, який частково замінив би роботу наших військових, вивільнивши їх для інших задач.
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26.12.2023 05:52 Відповісти
Чи так вже "просто" для ворожих солдатів розстріляти командирів і при цьому уникнути смерті?

Думаю, це не просто.

Схоже, що у цих осіб ("відмовників" із відео у цій статті) є мотив - вижити - це їхній пріоритет.

Тому наші спеціалісти мали би розробити технологію і створити інструкцію про те, як зробити це так, щоб це було насправді набагато простіше, надійніше і безпечніше, аніж самодіяльність і необхідність для подібних осіб придумувати подібну технологію самостійно.

Це той напрям роботи з особовим складом ворога, який наша держава явно провалює поки що. А він міг би бути ДУЖЕ РЕЗУЛЬТАТИВНИМ.
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26.12.2023 07:13 Відповісти
Тепер їх сміливо можна величати-рюськіє вітязі, анало-говнєтнікі!
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26.12.2023 12:45 Відповісти
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