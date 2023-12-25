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Російські командири роздягнули відмовників і знущаються з них: "Бегом на#уй в яму совокупляться друг с другом". ВIДЕО
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Російське командування знущається зі своїх бійців, які відмовились йти на штурм. Командири роздягнули відмовників та побили їх. Потім змусили йти в яму "совокупляться друг с другом". Заявлено, що це бойовики з 345-го полку 104-ої дивізії: вони нещодавно потрапили на Херсонський напрямок.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео інциденту опубліковане у мережі.
Топ коментарі
+81 роман f858c103
показати весь коментар25.12.2023 11:30
+46 Gary Grant
показати весь коментар25.12.2023 11:25
+40 Артем Легенький
показати весь коментар25.12.2023 11:27
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Будь ласка, зачекайте...
Чи назву глав продивився бігцем.
Біблію мабуть тільки на картинці бачив, почитай як буде час, пійде на користь.
Історію кацапського народу (як що так їхможна назвати) читай і роби висновки.
Повстань проти начальства в Параше не було ніколи, повставали тільки проти слабких првителів.
У даному випадку ті хто їх садить на яму під це правило не підходе.
А де наша мотиваційна і технічна робота з особовим складом ворога (окрім прямого знищення і дуже потрібного, але не дуже ефективного проєкту "Хочу жить") ?
- ЧОМУ МИ ДОСІ НЕ МАЄМО:
1. Досліджень наших психологів, де було би з'ясовано СТРУКТУРУ МОТИВАЦІЇ ворожого особового складу? З виділенням класів чи кластерів.
2. Висновків і рекомендацій про найбільш ефективні СПОСОБИ ВПЛИВУ для кожного з класів. Тобто, як наші служби можуть розпізнати, до якого класу / кластера / типу мотивації належать ті чи інші одиниці ворожого особового складу? Як можна "достукатись" до них, що їм повідомити, щоб мотивувати їх на дії, які потрібні нам?
3. Як допомогти тим особам серед ворога, хто готові виконувати потрібні нам завдання, однак їм заважають їхні співслужбовці, які створюють ризик? Що з цим робити в подібних ситуаціях?
Знищувати особовий склад ворога - це необхідна функція. Але якби вдалося ефективно мотивувати хоча б частину його на виконання потрібних нам дій, то це був би наш додатковий ресурс, який частково замінив би роботу наших військових, вивільнивши їх для інших задач.
Думаю, це не просто.
Схоже, що у цих осіб ("відмовників" із відео у цій статті) є мотив - вижити - це їхній пріоритет.
Тому наші спеціалісти мали би розробити технологію і створити інструкцію про те, як зробити це так, щоб це було насправді набагато простіше, надійніше і безпечніше, аніж самодіяльність і необхідність для подібних осіб придумувати подібну технологію самостійно.
Це той напрям роботи з особовим складом ворога, який наша держава явно провалює поки що. А він міг би бути ДУЖЕ РЕЗУЛЬТАТИВНИМ.