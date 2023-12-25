Російські командири роздягнули відмовників і знущаються з них: "Бегом на#уй в яму совокупляться друг с другом". ВIДЕО

Російське командування знущається зі своїх бійців, які відмовились йти на штурм. Командири роздягнули відмовників та побили їх. Потім змусили йти в яму "совокупляться друг с другом". Заявлено, що це бойовики з 345-го полку 104-ої дивізії: вони нещодавно потрапили на Херсонський напрямок.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео інциденту опубліковане у мережі.

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