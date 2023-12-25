Ворожий штурм провалився: бійці 30 ОМБр нищать окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Українські оборонці продовжують протистояти окупаційним військам та завдають ворогу непоправних втрат. Так у ЗСУ показали кадри відбиття штурму окупантів на Куп’янському напрямку.

Відповідне відео опублікували в офіційному телеграм-каналі Сухопутних військ ЗС України, інформує Цензор.НЕТ,

По окупантах відпрацювали воїни з 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Зокрема, захисники продемонстрували кадри ліквідації залишків противника та знищені на полі БМП ворога.

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