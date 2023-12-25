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війна (56444) 30 окрема механізована бригада (133) Куп'янськ (455)

Ворожий штурм провалився: бійці 30 ОМБр нищать окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські оборонці продовжують протистояти окупаційним військам та завдають ворогу непоправних втрат. Так у ЗСУ показали кадри відбиття штурму окупантів на Куп’янському напрямку.

Відповідне відео опублікували в офіційному телеграм-каналі Сухопутних військ ЗС України, інформує Цензор.НЕТ,

По окупантах відпрацювали воїни з 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Зокрема, захисники продемонстрували кадри ліквідації залишків противника та знищені на полі БМП ворога.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+40
Гарне заспокійливе відео та музикальний супровід також. Слава ЗСУ!
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25.12.2023 12:49
+27
Скільки ж тієї нечисті преться..... Подяка нашим воїнам-захисникам. Відпрацювали хлопці наславу!
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25.12.2023 12:52
+27
Дякую Вам хлопці
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25.12.2023 12:58
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Гарне заспокійливе відео та музикальний супровід також. Слава ЗСУ!
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25.12.2023 12:49 Відповісти
Скільки ж тієї нечисті преться..... Подяка нашим воїнам-захисникам. Відпрацювали хлопці наславу!
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25.12.2023 12:52 Відповісти
При достатній кількості БПЛА у Захисників України й непогано що лізуть, меньше дітям залишиться рашистов. Звісно ідеально щоб у рабо-кацапа були мізкі й він не ліз воювати до сусідів але , нажаль, як показує життя , у кацапів мізків не воювати немає.
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25.12.2023 16:06 Відповісти
Насипали як треба… деяких навіть на шматки..
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25.12.2023 12:53 Відповісти
Здохли за Ху*ла, Гойда.
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25.12.2023 12:53 Відповісти
Дякую Вам хлопці
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25.12.2023 12:58 Відповісти
Супровід чудовий , групи ,, Металіка " США ,
концерт називається ,, Чорний альбом "!
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25.12.2023 13:07 Відповісти
Хлопці молодці , гарно відпрацювали по кацапах 👍🏼🙏🏼❤️
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25.12.2023 13:12 Відповісти
Металіка. Часто слухав її коли учився в Москві в 90-х, разом з кацапами, синки яких зараз подихають в наших полях
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25.12.2023 13:17 Відповісти
Так , група ,, Металіка "з 1982 року 🙁
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25.12.2023 13:41 Відповісти
Добра робота!
Слава ЗСУ!
Героям Слава!

Христос ся рождає!
Славімо Його!
З Різдвом Христовим, Українці !
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25.12.2023 13:22 Відповісти
Навзаєм !!
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25.12.2023 13:30 Відповісти
Багатостраждальний будинок на околиці Синьківки?
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25.12.2023 13:39 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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25.12.2023 14:22 Відповісти
Прекрасно, музичний супровід Супер!!! Слава нашим ЗСУ!!! Смерть рашистським окупантам-гнилі-оркам!
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25.12.2023 14:50 Відповісти
The best
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25.12.2023 15:20 Відповісти
*******!
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25.12.2023 16:43 Відповісти
..давно ловлю себе на думці, що нам, Українцям, не варто було би от так підказувати кацапам від чого вони гинуть.. нехай би ці виродки Цивілізації боялися навіть дихати на окупованій землі, від невідомості.. нехай би боялися усього незрозумілого.. це страшніше, ніж знати наперед, що може тебе очикувати, як окупанта.. адже попереджений - значить озброєний
а повна інформація нехай вже буде після війни.....
і зевладі треба не чекати подібної реклами, що для оборони-нападу є ефективним, а спілкуватися з військовими, та не вставляти палиці у колеса "Валєрі" (за зебільским) - Залужному Валерію Федоровичу Головнокомандувачу Збройних Сил України
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25.12.2023 15:36 Відповісти
Та кацапи вже знають й самі так теж , нажаль, роблять. Вони виявились не такі тупі як розповідали й швидко перейняли досвід у ЗСУ.
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25.12.2023 16:08 Відповісти
І знову зрада,пане Ігор?Нищать наші герої кацапів-тобі так не підходить.Видають державні стратегічні секрети.Добре що хоч шільдік дрона не показали,а то би був повний капець.Вже майже 2 роки питання дронів обговорюється на Цензорі-ну нє-СЕКРЕТ.
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25.12.2023 21:13 Відповісти
Гарно працюють звягельці..
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25.12.2023 16:03 Відповісти
Самое Рождественское видео, что я когда-либо видел! 👍
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25.12.2023 16:42 Відповісти
Смерть кожному кацапу!
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25.12.2023 18:59 Відповісти
 
 