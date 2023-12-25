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Ворожий штурм провалився: бійці 30 ОМБр нищать окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські оборонці продовжують протистояти окупаційним військам та завдають ворогу непоправних втрат. Так у ЗСУ показали кадри відбиття штурму окупантів на Куп’янському напрямку.
Відповідне відео опублікували в офіційному телеграм-каналі Сухопутних військ ЗС України, інформує Цензор.НЕТ,
По окупантах відпрацювали воїни з 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Зокрема, захисники продемонстрували кадри ліквідації залишків противника та знищені на полі БМП ворога.
Топ коментарі
+40 Саша Пончик
показати весь коментар25.12.2023 12:49
+27 Red_Sky_On
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+27 Андрій Ува
показати весь коментар25.12.2023 12:58
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а повна інформація нехай вже буде після війни.....
і зевладі треба не чекати подібної реклами, що для оборони-нападу є ефективним, а спілкуватися з військовими, та не вставляти палиці у колеса "Валєрі" (за зебільским) - Залужному Валерію Федоровичу Головнокомандувачу Збройних Сил України