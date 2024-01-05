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Бійці ССО скоригували знищення двох ворожих САУ "Нона-С" ударом HIMARS. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Запорізькому напрямку знищено дві ворожі САУ "Нона-С".

Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій, інформує Цензор.НЕТ.

Під час розвідувальних дій на Запорізькому напрямку оператори одного з підрозділів ССО виявили дві самохідних артилерійських установки 2С9 "Нона-С" противника. Бійці навели на ворожі цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Завдяки чіткому коригуванню вогневими ураженнями обидві САУ були знищені.

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САУ "Нона-С" призначена для безпосередньої вогневої підтримки підрозділів повітряно-десантних військ на полі бою, її основна зброя – міномет-гармата калібру 120 мм.

Автор: Володимир Янченко
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Как они кучно стали)
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05.01.2024 23:14 Відповісти
прямо в голову
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06.01.2024 00:02 Відповісти
Вони спецом поряд б'ють?
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06.01.2024 00:29 Відповісти
Эти ноны делали много гадостей ВСяу еще в 2014-году.
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06.01.2024 10:28 Відповісти
 
 