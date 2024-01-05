Бійці ССО скоригували знищення двох ворожих САУ "Нона-С" ударом HIMARS. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку знищено дві ворожі САУ "Нона-С".

Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій, інформує Цензор.НЕТ.

Під час розвідувальних дій на Запорізькому напрямку оператори одного з підрозділів ССО виявили дві самохідних артилерійських установки 2С9 "Нона-С" противника. Бійці навели на ворожі цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Завдяки чіткому коригуванню вогневими ураженнями обидві САУ були знищені.

Читайте також: Бійці ССО скоригували вогонь HIMARS по російському ЗРК "Стріла-10". ВIДЕО

САУ "Нона-С" призначена для безпосередньої вогневої підтримки підрозділів повітряно-десантних військ на полі бою, її основна зброя – міномет-гармата калібру 120 мм.