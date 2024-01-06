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Воїни 14 ОМБр знищили кілька одиниць техніки ворога влучними скидами боєприпасів із дрона. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Оператори БпЛА 14-ої окремої механізованої бригади знищили кілька одиниць важкої техніки ворога, а також автівки росіян влучними скидами боєприпасів із дрона.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
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Саша Пончик
показати весь коментар06.01.2024 10:42 Відповісти Мені подобається 5
Владислав Сварчевський
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Yurka Gagarin
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