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Воїни 14 ОМБр знищили кілька одиниць техніки ворога влучними скидами боєприпасів із дрона. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оператори БпЛА 14-ої окремої механізованої бригади знищили кілька одиниць важкої техніки ворога, а також автівки росіян влучними скидами боєприпасів із дрона.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Гарно. Слава ЗСУ.
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06.01.2024 10:42 Відповісти
Славной Охоты!
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06.01.2024 10:46 Відповісти
первый и второй фрагмент перепутали...но всё равно красиво ..пинда васильку
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06.01.2024 10:53 Відповісти
 
 