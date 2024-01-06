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Воїни 45 ОАБр успішно вразили скупчення особового складу противника із гаубиці М777, - Залужний. ВIДЕО
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Несприятлива погода не стає на заваді бойовій роботі наших воїнів на фронті.
Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"Несприятлива погода не стає на заваді бойовій роботі військовослужбовців 45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України. Розрахунок американської гаубиці М777 нищить ворога за будь-яких умов", - зазначає він.
"Ми готові працювати і в дощ, і в сніг, щоб підтримати піхоту на передньому краю. Інтенсивність нашої роботи залежить від кількості отриманих цілей. Сьогодні, наприклад, ми успішно уразили скупчення особового складу противника. Що менше на нашій землі ворогів, то ближче наша Перемога", - цитує Залужний артилеристів.
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