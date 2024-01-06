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Воїни 45 ОАБр успішно вразили скупчення особового складу противника із гаубиці М777, - Залужний. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Несприятлива погода не стає на заваді бойовій роботі наших воїнів на фронті.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Несприятлива погода не стає на заваді бойовій роботі військовослужбовців 45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України. Розрахунок американської гаубиці М777 нищить ворога за будь-яких умов", - зазначає він.

"Ми готові працювати і в дощ, і в сніг, щоб підтримати піхоту на передньому краю. Інтенсивність нашої роботи залежить від кількості отриманих цілей. Сьогодні, наприклад, ми успішно уразили скупчення особового складу противника. Що менше на нашій землі ворогів, то ближче наша Перемога", - цитує Залужний артилеристів.

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Автор: Ірина Дашківська
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Слава ЗСУ
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06.01.2024 11:43 Відповісти
снайперський постріл!!!
Героям Слава!!!1
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06.01.2024 11:51 Відповісти
Чайок...
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06.01.2024 11:59 Відповісти
Постоянно надо наносить удары по складам,уничтожая логистику пришельцев.
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06.01.2024 11:59 Відповісти
Прошу помедленней... - я записую... ✏️
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06.01.2024 12:10 Відповісти
координати всіх складів надай, не мені, туди куди треба, вдячні будуть.
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06.01.2024 22:14 Відповісти
 
 