Сили оборони півдня скоригували вогонь HIMARS по ворожому "Граду". ВIДЕО

Під час ведення розвідки на Херсонщині Сили оборони виявили ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град". Наші воїни скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS: унаслідок вогневого ураження "Град" противника знищено вщент.

Про це повідомили у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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