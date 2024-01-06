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Сили оборони півдня скоригували вогонь HIMARS по ворожому "Граду". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час ведення розвідки на Херсонщині Сили оборони виявили ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град". Наші воїни скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS: унаслідок вогневого ураження "Град" противника знищено вщент.

Про це повідомили у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+15
Точно І - головне: вибух такої сили говорить про те, що "Град" був нафаршированим повним боєкомплектом А це означає, що ці снаряди вже нікуди не полетять!
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06.01.2024 13:57
+6
Красивое
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06.01.2024 13:50
+4
Блін, його ж там ще треба було і знайти! За це окремий респект!
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06.01.2024 15:18
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06.01.2024 13:50 Відповісти
Точно І - головне: вибух такої сили говорить про те, що "Град" був нафаршированим повним боєкомплектом А це означає, що ці снаряди вже нікуди не полетять!
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06.01.2024 13:57 Відповісти
Молодці, цікаво а дроном можливо було ліквідувати того града, машина загорілася би що призвело напевно до детонаціїї боєкомплекту, і руйнування авто, а Himars використовувати по більш жирним цілям де наявний антидроновий захист.
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06.01.2024 19:45 Відповісти
Чим було - тим і вдарили
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06.01.2024 20:00 Відповісти
а шо случілось?????
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06.01.2024 14:15 Відповісти
Нехай щастить
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06.01.2024 14:24 Відповісти
Feuer Frei!
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06.01.2024 14:28 Відповісти
Хаймарс, це їм не хер собачий
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06.01.2024 15:04 Відповісти
Блін, його ж там ще треба було і знайти! За це окремий респект!
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06.01.2024 15:18 Відповісти
Опа, швидко віднайшов зраду в заголовку:

"Ой, шо там півдня скоригувати. Там роботи на п'ять хвилин. Ото такі коригувальники.
Зрада-зрадонька".

(с) пособіє зрадобота
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06.01.2024 15:37 Відповісти
скоригували не рівно коригували
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06.01.2024 15:57 Відповісти
..будьте навіки прокляті, кацапи-окупанти і з вашим ******.. скільки усього живого через вас загинуло і ще загине...
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06.01.2024 16:33 Відповісти
Потерь неть.
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06.01.2024 16:46 Відповісти
Із Водохреща каЦапів /від ЗСУ ...- Христос Хрещаеться!))
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06.01.2024 20:37 Відповісти
так це ж вже показували, давненько вже.
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06.01.2024 22:07 Відповісти
Эх, а на херсонщине сейчас лето, красота!
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07.01.2024 19:57 Відповісти
Казаки гетмана Ивана Выговского в союзе с крымским ханом Мехмед-Гиреем IV у реки Сосновки под Конотопом разгромили войска царя Алексея Михайловича

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07.01.2024 19:59 Відповісти
 
 