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Сили оборони півдня скоригували вогонь HIMARS по ворожому "Граду". ВIДЕО
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Під час ведення розвідки на Херсонщині Сили оборони виявили ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град". Наші воїни скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS: унаслідок вогневого ураження "Град" противника знищено вщент.
Про це повідомили у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+15 Яр Холодний
показати весь коментар06.01.2024 13:57
+6 Az AZLK
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+4 Roman Ataman
показати весь коментар06.01.2024 15:18
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"Ой, шо там півдня скоригувати. Там роботи на п'ять хвилин. Ото такі коригувальники.
Зрада-зрадонька".
(с) пособіє зрадобота