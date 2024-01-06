Оператор українського FPV-дрона скинув гранату у люк ворожого танка і відвів БПЛА на безпечну відстань, уникнувши вибухової хвилі. ВIДЕО

В Авдіївці оператор українського FPV-дрона скинув гранату у люк ворожого танка та знищив його, відвівши безпілотник на безпечну відстань, уникнувши вибухової хвилі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис майстерної роботи українського воїна опублікований у соцмережі.

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