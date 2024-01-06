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Оператор українського FPV-дрона скинув гранату у люк ворожого танка і відвів БПЛА на безпечну відстань, уникнувши вибухової хвилі. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Авдіївці оператор українського FPV-дрона скинув гранату у люк ворожого танка та знищив його, відвівши безпілотник на безпечну відстань, уникнувши вибухової хвилі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис майстерної роботи українського воїна опублікований у соцмережі.
Топ коментарі
+22 Прощай немытая раССея
показати весь коментар06.01.2024 14:35
+16 Сірий
показати весь коментар06.01.2024 14:32
+16 Oleksandr Yur
показати весь коментар06.01.2024 14:33
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приклад скидів з FPV
але якшо хтось ще там залишався, то нє узнаєт молодая какой у парня бил канєц