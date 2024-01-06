11 373 31
Дрон-камікадзе ліквідував російського солдата на Токмацькому напрямку. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Токмацькому напрямку в Запорізькій області дрон-камікадзе підрозділу "Wild Division" 82-ої окремої десантно-штурмової бригади ліквідував окупанта.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+10 Тамара Філь
показати весь коментар06.01.2024 15:46
+10 Саша Пончик
показати весь коментар06.01.2024 15:48
+8 Amber
показати весь коментар06.01.2024 15:50
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Деталі: Копенгаген мав поставити перші шість літаків до нового 2024 року, але замість цього їх доставка очікується у другому кварталі, повідомили виданню у відомстві.
У публікації йдеться, що графік поставок завжди залежав від виконання низки умов, серед яких - успішна підготовка українських пілотів, а також наявність достатньої логістики та інфраструктури для обслуговування F-16 в Україні, заявили в міністерстві, не надавши більш детальної інформації.
Данія доставить F-16 для України на пів року пізніше, - Berlingske Джерело: https://censor.net/ua/n3466045
після зґвальованих дівчаток під Києвом йа такий добрий до кацапів, шо можу їм галошею голови відтинати, довго та натхненно перетираючи шию