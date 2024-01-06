Ексклюзивні кадри та історія розгрому ворожих танкових колон під Вугледаром. ВIДЕО

24 січня 2023 року російська армія здійснила спробу великого наземного наступу на Вугледар та за кілька тижнів втратила щонайменше 130 одиниць бронетехніки. Силами 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського та 55-ої окремої артилерійської бригади Збройних сил України внаслідок серії атак вчергове була розбита елітна 155, а також 40 бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту Російської Федерації. Світові військові аналітики називають ці події однією з найбільших танкових поразок з часів Другої світової війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ми отримали ексклюзивне відео цих подій та розшукали тих, хто стоїть за приголомшливими результатами. Команда Бутусов ПЛЮС висловлює вдячність 72-ій окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців за сприяння в підготовці фільму та надані відеоматеріали.

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