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війна (56389) Бутусов Юрій (3128) Вугледар (86)

Ексклюзивні кадри та історія розгрому ворожих танкових колон під Вугледаром. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

24 січня 2023 року російська армія здійснила спробу великого наземного наступу на Вугледар та за кілька тижнів втратила щонайменше 130 одиниць бронетехніки. Силами 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського та 55-ої окремої артилерійської бригади Збройних сил України внаслідок серії атак вчергове була розбита елітна 155, а також 40 бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту Російської Федерації. Світові військові аналітики називають ці події однією з найбільших танкових поразок з часів Другої світової війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ми отримали ексклюзивне відео цих подій та розшукали тих, хто стоїть за приголомшливими результатами. Команда Бутусов ПЛЮС висловлює вдячність 72-ій окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців за сприяння в підготовці фільму та надані відеоматеріали.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Слава ЗСУ!!!
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06.01.2024 18:44 Відповісти
Дякую тобі Микола і твоїм бойовим побратимам. Героям Слава!
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06.01.2024 19:10 Відповісти
Мій друг там воював,розповідав що їх палять,піхоту нищать,все одно лізуть,і лізуть
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06.01.2024 21:33 Відповісти
Хлопці, які ж ви МОЛОДЦІ !!!!!!!!
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06.01.2024 19:12 Відповісти
наші Титани...- а дай їм ще відповідну зброю....
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06.01.2024 20:26 Відповісти
 
 