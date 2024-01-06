Удар росіян був просто по звичайній житловій забудові, - Зеленський про обстріли Покровського району, внаслідок яких загинуло 11 людей. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім відеозверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

Володимир Зеленський зазначив: "Цими годинами в Покровську Донецької області та в Покровському районі триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Ракети С-300. Залучені необхідні рятувальні сили, техніка ДСНС України. Розбирають завали. Станом на цей час відомо про загибель понад десяти людей, і серед них – діти, на жаль… Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких.

Удар росіян був просто по звичайній житловій забудові, по приватних будинках. Усім пораненим надається необхідна допомога. І Росія повинна відчувати – завжди відчувати, – що жоден із таких ударів без наслідків для держави-терориста не минеться. Ми маємо це забезпечити – нашою силою, власними оборонними та політичними спроможностями.

Слава всім, хто б’ється! Слава всім, хто додає своєї сили до сили нашої держави!"

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