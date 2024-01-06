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Зеленський (17431) обстріл (21042) смерть (6551) Покровськ (94)

Удар росіян був просто по звичайній житловій забудові, - Зеленський про обстріли Покровського району, внаслідок яких загинуло 11 людей. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім відеозверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

Володимир Зеленський зазначив: "Цими годинами в Покровську Донецької області та в Покровському районі триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Ракети С-300. Залучені необхідні рятувальні сили, техніка ДСНС України. Розбирають завали. Станом на цей час відомо про загибель понад десяти людей, і серед них – діти, на жаль… Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких.

Удар росіян був просто по звичайній житловій забудові, по приватних будинках. Усім пораненим надається необхідна допомога. І Росія повинна відчувати – завжди відчувати, – що жоден із таких ударів без наслідків для держави-терориста не минеться. Ми маємо це забезпечити – нашою силою, власними оборонними та політичними спроможностями.

Слава всім, хто б’ється! Слава всім, хто додає своєї сили до сили нашої держави!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок удару росіян у Покровському районі загинуло 11 людей, в тому числі 5 дітей, - ОВА. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+31
Це вже схоже на ''плач Ярославни''
Вже навіть про відплату не говорить.
Ні на що не здатний імпотент, який своїми бездарними діями, фактично готовий вже здати Україну пуйлу.
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06.01.2024 19:01
+29
"Як вам спиться, пане Президент? Загиблі не сняться?" (с) одне недолуге на стадіоні
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06.01.2024 19:04
+20
Гнусава підмоскальська курва, тепер Україна знає справжню ціну твоїх "шашличков на дєвятає мая"...
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06.01.2024 19:23
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Це вже схоже на ''плач Ярославни''
Вже навіть про відплату не говорить.
Ні на що не здатний імпотент, який своїми бездарними діями, фактично готовий вже здати Україну пуйлу.
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06.01.2024 19:01 Відповісти
А що ще може заявити речник ОПи!
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06.01.2024 19:45 Відповісти
"Як вам спиться, пане Президент? Загиблі не сняться?" (с) одне недолуге на стадіоні
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06.01.2024 19:04 Відповісти
Збирай совбез оон.......А згадав,плював совбез на нас?Бо недавно призвали обох,нас та кацапню.....до спокою.Коли кацапи за белгород збирали совбез.....Кажуть багато мирних пагибло.
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06.01.2024 19:09 Відповісти
Та ви ж нешановний главклоун казали щоб усі розслабилися, та жарили шашлики...
Готуватися до війни? ні, накуя...
Мразота... ненавиджу...
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06.01.2024 19:14 Відповісти
++++++++++
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06.01.2024 19:43 Відповісти
..шота хароший асфальт після Велыкага будівництва-дорогівництва не дуже допомагає у захисті прикольного лохтората, ну і нас усіх...
зато дермаки-татарови-арахніди-верещукчи-безумні-стефанчуки.. ситі та задоволені у безпеці і вже хочуть другий термін Зєльдіного прездобольства
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06.01.2024 19:17 Відповісти
А чи було це все як би не проросійська гопота не дорвалась до влади ,хоч визнай що помилявся .
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06.01.2024 19:21 Відповісти
Вона ніколи цю владу і не втрачала, принаймні останніх три прізуденти, представники якраз цієї промосковської гопоти,попросту останній це тупий баран, якого ведуть на налигачові, попередні були хитріші.
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06.01.2024 20:20 Відповісти
Гнусава підмоскальська курва, тепер Україна знає справжню ціну твоїх "шашличков на дєвятає мая"...
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06.01.2024 19:23 Відповісти
Зеля, у тебя есть наградной парабеллум с намеком
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06.01.2024 19:31 Відповісти
Всі загиблі в цій війні будуть на твоїй совісті, Зєля
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06.01.2024 19:36 Відповісти
У фарисейцев нет совести по определению
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06.01.2024 20:09 Відповісти
Досить вже тих звернень! Вони стають схожі на сльози крокодила, не слова а бублики.
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06.01.2024 19:36 Відповісти
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06.01.2024 19:37 Відповісти
Танкового вже немає. А в остальном - піздно доходить до наріту. Через сраку. Коли півень клюнув.
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06.01.2024 19:43 Відповісти
У нас нет Президента.
Это беда.
Нет Президента. Во время войны. От слова совсем..... (((((
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06.01.2024 19:44 Відповісти
Немає Верховного Головнокомандувача
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06.01.2024 19:47 Відповісти
благодаря таким как ты, этого нет Елажев...
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06.01.2024 20:15 Відповісти
много лайков собрал Елажев - как твой кумир в 2019 году...
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06.01.2024 20:25 Відповісти
Традиційний звіт *****, інакше це не пояснити.
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06.01.2024 19:44 Відповісти
Не заважайте "митцю" МУЗИЦІРОВАТЬ на фортепіанах оригінальним стилем.
Не відривайте якоюсь війною, армією і зброєю.
Єрмак дєла дєлаєт.
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06.01.2024 19:46 Відповісти
Нада проста пірістать бухать
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06.01.2024 19:49 Відповісти
Ілі пєррдєть…
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06.01.2024 20:18 Відповісти
Нафига так напрягаться? Давай паржом зі сіськадовська. Прикольна жє.
(сарказм)
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06.01.2024 19:50 Відповісти
Традиційний статист хочеться тебе запитати, де дрони, чи тобі стадіони важливіші.
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06.01.2024 20:15 Відповісти
Чого не стерти з лиця землі Донецьк? Кацапи кажуть що його нет ужє 8 лєт. Кращє ніж його штурмувати, щоб там була купа щебню…
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06.01.2024 20:17 Відповісти
слуга Дермака
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06.01.2024 20:49 Відповісти
Це всі помітили.
Інтернет-портали, соціальні мережі, ще на диво не заборонені.
Що корисного в цьому відео?
Якщо щодня казати очевидні речі, повторювати загальновідомі тези, проблеми самі собою не вирішаться.
Треба брати відповідальність на себе і працювати, а не крутити сракою перед камерами, делегувавши свої повноваження невідомо кому, та звинувачуючи у своїх невдачах та прорахунках усіх навколо!
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06.01.2024 21:13 Відповісти
Є диктори телебачення.
Не набридло селфі знімати.
Займися корупцією, виробництвом мільйонів дронів, мінометні міни.
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06.01.2024 21:54 Відповісти
Те, що кацапи такі ми впевнилися ще у 2014 році. А що ти зробив, щоб захистити українців? Дурив, що кацапи також люди і "какая разница" на якій мові розмовляти, головне перестати стріляти, відвезти війська, розмінувати проходи і побудувати дороги для кацапні? А наші ракетні та інші програми просто знищити, втратити час і залишки грошей закатати у "велике крадівництво".
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06.01.2024 21:59 Відповісти
Просто нужно перестать...
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07.01.2024 01:23 Відповісти
 
 