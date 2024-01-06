Удар росіян був просто по звичайній житловій забудові, - Зеленський про обстріли Покровського району, внаслідок яких загинуло 11 людей. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім відеозверненням до українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.
Володимир Зеленський зазначив: "Цими годинами в Покровську Донецької області та в Покровському районі триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Ракети С-300. Залучені необхідні рятувальні сили, техніка ДСНС України. Розбирають завали. Станом на цей час відомо про загибель понад десяти людей, і серед них – діти, на жаль… Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких.
Удар росіян був просто по звичайній житловій забудові, по приватних будинках. Усім пораненим надається необхідна допомога. І Росія повинна відчувати – завжди відчувати, – що жоден із таких ударів без наслідків для держави-терориста не минеться. Ми маємо це забезпечити – нашою силою, власними оборонними та політичними спроможностями.
Слава всім, хто б’ється! Слава всім, хто додає своєї сили до сили нашої держави!"
Будь ласка, зачекайте...
Вже навіть про відплату не говорить.
Ні на що не здатний імпотент, який своїми бездарними діями, фактично готовий вже здати Україну пуйлу.
Готуватися до війни? ні, накуя...
Мразота... ненавиджу...
зато дермаки-татарови-арахніди-верещукчи-безумні-стефанчуки.. ситі та задоволені у безпеці і вже хочуть другий термін Зєльдіного прездобольства
Это беда.
Нет Президента. Во время войны. От слова совсем..... (((((
Не відривайте якоюсь війною, армією і зброєю.
Єрмак дєла дєлаєт.
(сарказм)
Інтернет-портали, соціальні мережі, ще на диво не заборонені.
Що корисного в цьому відео?
Якщо щодня казати очевидні речі, повторювати загальновідомі тези, проблеми самі собою не вирішаться.
Треба брати відповідальність на себе і працювати, а не крутити сракою перед камерами, делегувавши свої повноваження невідомо кому, та звинувачуючи у своїх невдачах та прорахунках усіх навколо!
Не набридло селфі знімати.
Займися корупцією, виробництвом мільйонів дронів, мінометні міни.