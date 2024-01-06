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вибух (3746) Дніпро місто (2155) Лисак Сергій (70)

Росіяни поцілили "Шахедом" у будинок в Дніпрі. Людей дістали з-під завалів, без жертв. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Унаслідок атаки ворожих безпілотників у Дніпрі зафіксовано пошкодження житлового будинку.

Про це повідомив в телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Рросіяни атакували Дніпро безпілотниками. На жаль, не без наслідків. Деталі у відеоВкотре наголошую – не нехтуйте власною безпекою. В області знову звучить повітряна тривога", - розповів він.

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"Росіяни атакували Дніпро дронами. Постраждав будинок, в якому мешкало 22 родини. Наші ДСНС-ники відпрацювали. Шестеро людей було врятовано, двоє з яких - діти", - сказав він.

Тяжких травм ні в кого немає, додав Лисак.
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Топ коментарі
+10
Кацапи , може досить вбивати наших мирних жителів і дітей 😡
Відповідь на ваші погроми будуть на кацапіі ,
чекайте тварюки кончені !!
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06.01.2024 23:26
+6
вони по інщому не можкть
Треба знищувати їхні города та села
зовсім
аж доярославля
от тоді почнуть розуміти
хроюачі свиносоьаки
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07.01.2024 00:17
+4
А в кончузаспу ни разу не попали что как бы намекает
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07.01.2024 00:20
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Кацапи , може досить вбивати наших мирних жителів і дітей 😡
Відповідь на ваші погроми будуть на кацапіі ,
чекайте тварюки кончені !!
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06.01.2024 23:26 Відповісти
да наврядше асфальт туди долетить
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06.01.2024 23:38 Відповісти
Долетить те , до добре літає 😠
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07.01.2024 00:22 Відповісти
вони по інщому не можкть
Треба знищувати їхні города та села
зовсім
аж доярославля
от тоді почнуть розуміти
хроюачі свиносоьаки
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07.01.2024 00:17 Відповісти
До южно- сахалінська! Але починати треба з мацкви ті підербурга!
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07.01.2024 12:58 Відповісти
Треда в рази підвищіти випуск полієтіленових пакетів для
харошіх мацкалів- білого кольору
для паганих- чорного
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06.01.2024 23:34 Відповісти
Потвори...
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07.01.2024 00:15 Відповісти
А в кончузаспу ни разу не попали что как бы намекает
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07.01.2024 00:20 Відповісти
Діють оманські домовленності! В ново-огарьово теж чомусь наші дрони не літають!
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07.01.2024 13:00 Відповісти
 
 