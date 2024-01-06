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Росіяни поцілили "Шахедом" у будинок в Дніпрі. Людей дістали з-під завалів, без жертв. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Унаслідок атаки ворожих безпілотників у Дніпрі зафіксовано пошкодження житлового будинку.
Про це повідомив в телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Рросіяни атакували Дніпро безпілотниками. На жаль, не без наслідків. Деталі у відео. Вкотре наголошую – не нехтуйте власною безпекою. В області знову звучить повітряна тривога", - розповів він.
"Росіяни атакували Дніпро дронами. Постраждав будинок, в якому мешкало 22 родини. Наші ДСНС-ники відпрацювали. Шестеро людей було врятовано, двоє з яких - діти", - сказав він.
Тяжких травм ні в кого немає, додав Лисак.
Топ коментарі
+10 Amber
показати весь коментар06.01.2024 23:26
+6 евгений коноваленко 972d00ac
показати весь коментар07.01.2024 00:17
+4 Qwerty c168486e
показати весь коментар07.01.2024 00:20
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Будь ласка, зачекайте...
Відповідь на ваші погроми будуть на кацапіі ,
чекайте тварюки кончені !!
Треба знищувати їхні города та села
зовсім
аж доярославля
от тоді почнуть розуміти
хроюачі свиносоьаки
харошіх мацкалів- білого кольору
для паганих- чорного