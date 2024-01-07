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Закарпаття (1580) розшук (491) військкомат (373) ТЦК та СП (12)

Дружина півтора місяця шукає чоловіка Микиту Горшкова: У поліції була інформація, що він у ТЦК Мукачево. Там кажуть, що десь на полігоні в Рівному. Документів немає. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мама двох малолітніх дітей Ярослава Горшкова просить Валерія Залужного та Володимира Зеленського допомогти з пошуком її чоловіка Микити Горшкова, зв’язок з яким обірвався у Хусті на Закарпатті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне відеозвернення. 

"Валерію Федоровичу Залужний, я, Горшкова Ярослава Олександрівна, звертаюся до Вас щодо мого чоловіка Горшкова Микити Ігоровича 7.06.1989 року народження. Я мама двох дітей в декреті вже півтора місяця шукаю чоловіка, з яким обірвався зв'язок 19.11.23 в місті Хуст (Закарпатська область. - Ред.), - зазначає жінка.

Вона наголошує, що зверталася до поліції, втім кримінальне провадження щодо пошуку не було відкрито вчасно, оскільки у поліції була інформація, що він був в ТЦК Мукачево.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представники ТЦК силою витягли водія вантажівки з кабіни в Хусті та відправили на підготовку в Рівне: авто лишили посеред дороги, забрали документи, телефон

"Я дзвонила в ТЦК Мукачево, де мені сказали, що він вже десь у Рівному, і що в них немає документів ,бо в них перевалочний пункт і треба звертатися в ТЦК Хуста.Туди додзвонитися неможливо, та й на адвокатський запит не відповідають. Вчора мене навіть не хотіли пускати, для того,щоб отримати хоч якусь інформацію щодо мого адвокатского запиту. На даний час невідомо, де перебуває мій чоловік. Без вашої допомоги я не впораюся. Звертаюся до Головнокомандувача Валерія Залужного та Верховного Головнокомандувача Зеленського Володимира Олександровича допомогти і розібратися", - додає жінка.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+47
Зате всім добре відомо, де знаходиться скажімо громадянин Кошевой наприклад, актор 95 кварталу. І це точно не ТЦК і не полігон. І у разі такого випадку зникнення його персони на ноги буде поставлено весь силоаий блок. Це щодо гарантовпнох Конституцією рівності, гарантом якої є друг Кошевого Зєлєнскій.
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07.01.2024 11:36
+40
По моєму, не треба було вам за клоуна голосувати. Зараз такої хєрні не було б.
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07.01.2024 12:05
+38
Сказали А, треба і казати Б.
Ця вже звична практика викрадення людей працівниками ТЦК, доводиться зверху.
Звичайно, Зеленський в курсі цього, знає про це і підтримує це. Бо мовчить.
Залужний чудово знає про це і підтримує це. Бо навіть нещодавно заявив, що в ТЦК працюють професіонали, і взагалі йому просто потрібно по 20 тисяч новобранців щомісяця в армію.
Тобто дві найвищі особи в армії - верховний головнокомандувач та головнокомандувач особисто підтримують викрадення людей своїми підлеглими з ТЦК.
Бо їм треба м'ясо, інакше крім м'яса , вони не вміють воювати.
Чисто совковий спосіб ведення війни.
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07.01.2024 11:59
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Ярема Стогін, шева, наївся інфи з "у скабєєвих"
і, як папуга, повторює кремлівську тезу про "гєнацыд украінского народа кієвскім рєжімом который прєвратіл Украіну в концлагєрь...".
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07.01.2024 14:17 Відповісти
Ви, зеле6ні імбецили, хоч колись очі відкриєте? Чи далі будете зелене гівно жерти
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07.01.2024 14:21 Відповісти
Светлана Круп, "Вона наголошує, що зверталася до поліції, втім кримінальне провадження щодо пошуку не було відкрито вчасно, оскільки у поліції була інформація, що він був в ТЦК Мукачево."
-----
Виложи документ - "письмову відмову" або відео, яке підтверджує факт усної відмови.
Тоді буде ЩО обговорювати, і в разі наявності відмови давати поради як можна в такому разі діяти цій жіночці.
У таких як ти, - всі імбецили, а ти - геній, тому що навчилася кнопати тексти зі смартфону.
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07.01.2024 14:57 Відповісти
07.01.24 14:49 Нардеп Шевченко поширив фейк про нібито "вбивство" чоловіка працівниками ТЦК у Білій Церкві, - полковник ЗСУ Штефан Джерело: https://censor.net/ua/n3466146
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07.01.2024 15:00 Відповісти
На жаль, можливий ще один варіант. Якщо ******** батько малих дітей півтора місяці як зовсім зник, то він може бути не на полігоні, а пропав безвісти під Авдіївкою, і це трапилося ще на початку грудня. Державі якось невдобно, що вона нескінченно обманює лохторат, то вона від нього закосила в біга...
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07.01.2024 12:25 Відповісти
з Авдіївки можно подзвонити , кум дружини раз в 5-6 днів телефонує 110 бригада з жовтня він там .
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07.01.2024 14:07 Відповісти
Я не вірю такій інформації
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07.01.2024 12:30 Відповісти
Зник у еру мобільних телефонів і месенджерів?
Скоріше вже десь у Португалії з молодухою обживається.
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07.01.2024 12:30 Відповісти
на мексиканському кордоні . ну ти і дебіл !
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07.01.2024 14:10 Відповісти
До речі, через мексиканський кордон українські нелегали ходили ще у 1990х. Сам знав колись такого, на траку він робив.
А зараз - там і українців повно і кацапня зустрічається.
Так що ви могли тикнути пальцем в небо і точно попасти.
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07.01.2024 18:48 Відповісти
ти точно в США через мексиканський кордон потрапив .
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07.01.2024 20:07 Відповісти
Ні, я по робочій візі.
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07.01.2024 20:09 Відповісти
я здогадався , кур'єром колумбійської пошти ...
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07.01.2024 20:16 Відповісти
Мої співчуття.
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07.01.2024 21:28 Відповісти
Могли ТЦКшники просто вбити та вивезти десь в якесь провалля. Від дій цих злочинців ніхто не застрахований бо більшість тцкашників екс-менти які є садистами.
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07.01.2024 12:36 Відповісти
Панове журналісти- навіщо ви це розкручуєте?
Зникла людина- звертаються із заявою до Поліції. Не реагує Поліція- то це час для реагування у ЗМІ.
А зараз цю жінку розкрутили замовники саме для вкиду у простір- "люди зникають у ЗСУ"
І що ми робимо?
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07.01.2024 12:44 Відповісти
Дурнику, ти хоч статтю прочитало? Там написано, поліція відмовилася відкривати справу.
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07.01.2024 13:06 Відповісти
бо там не зникнення а с...б.
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07.01.2024 13:14 Відповісти
Ведмедчуківський, тобі прапорці дуже часто міняють, роги троля демаскують
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07.01.2024 13:31 Відповісти
Може вiн i ведмедчуківський, цього я ще точно не вирiшив, але те що ти подолякiвський (ОПшний) це вже давно багатьом вiдомо.
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07.01.2024 13:47 Відповісти
А хто ти такий щоб "вірішувати"?
Молодший помічник розносчика чорнильниці у головтролів ?
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07.01.2024 14:18 Відповісти
Мій коммент нижче також стосується і вас.
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07.01.2024 16:15 Відповісти
Та які там ще ЗМІ? Заява до суду в порядку ст.ст. 204, 303 КПКУ. Відкриють справу, але скоріш всього над душею слідчого чи дізнавача потрібно буде стояти.
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07.01.2024 16:12 Відповісти
Конкретно у цьому випадку ніхто і нічого не відкриє. Чоловіка швидше за все мобілізували, із усіма процедурами.
А кукловоди просто використали "тему" і вкинули і помийки "ЗСУ викрала людину". І зараз ми це й обговорюємо, завдяки журналістам.
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07.01.2024 17:11 Відповісти
Цей чи не цей випадок, звідки така впевненість? Ви що програвали такі суди? Суд зобов'яже, а далі куди крива виведе ...будуть підстави закриють, бо щось мутна якась ситуація ...
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07.01.2024 18:23 Відповісти
Які суди, який предмет позову?
Заява в поліцію, відновідь- мобілізований за наказом таким то, від такого то числа.
Ніякий суд не візьме до розгляду цю галіматью.
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07.01.2024 18:32 Відповісти
Який там ще позов? Подається скарга до суду на дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора, в порядку ст. 303 КПКУ. А спочатку, сподіваюсь вона була подана, заява про відкриття кримінального провадження.
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07.01.2024 18:57 Відповісти
До речі дивний у неї адвокат, замість заяви в суд, бо можна строк пропустити, він пише адвокатські запити. Цікаво що в них ...
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07.01.2024 18:27 Відповісти
По всем процедурам? Это похищение!!! С такими дебилами, как ты, до Евросоюза 50 световых лет...
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07.01.2024 23:43 Відповісти
Не страйся, ведмедчуківський, публікація вже стара, тобі зочьот на фермі не поставлять
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07.01.2024 23:51 Відповісти
100%.Навіть якщо справу замнуть, то чоловіка знайдуть і на руках буде офіційна відповідь, в якій він частині, коли і де мобілізований.
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07.01.2024 22:46 Відповісти
Проблемы именно с закарпатским ТЦК,значит контрабасы откупают своих а те ловят первого попавшегося водителя.
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07.01.2024 12:46 Відповісти
❗️В Белой Церкви Киевской области работники ТЦК поймали одного парня и увезли после чего он скончался от побоев, - нардеп Шевченко.

По его словам, дело хотят замять.

Украина 24/7

Но это конечно же ИПСО. Как и видео где гражданина избивают в ТЦК. В стране люди конечно же не знают о реалиях. Надо им объяснить что все это ИПСО.
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07.01.2024 12:57 Відповісти
Та ви що, оно зелена шелупонь тут усім доводить, що у нас "вільна країна", я кій подібне ніколи не станеться! Це усе скабєєвщина, та ІПСО!
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07.01.2024 14:23 Відповісти
Хотілося би почути й іншу сторону. Бо не виключено, що той "зниклий" - це якесь гімно, яке в лице воїнів сказало щось типу "Якщо попаду в ЗСУ, то вб'ю своїх офіцерів і солдат у спину, а потім на вкраденій БМП чкурну до своїх друзів-росіян"
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07.01.2024 14:25 Відповісти
А це не той Шевченко, який ніби-то працює на Буданова?
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07.01.2024 14:26 Відповісти
Це вже КНДР чи ще ні?
А над "рабами"-кацапами сміються.
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07.01.2024 13:02 Відповісти
Мутно как-то, ведь даже с фронта с родными общаются.
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07.01.2024 13:04 Відповісти
дуже схоже на актрису.....
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07.01.2024 13:13 Відповісти
На актора. 95 кварталу. Який грає роль підпіздєнта
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07.01.2024 13:18 Відповісти
Ну хто в здоровому глузді повірить, що будь-де в Україні чоловік не може знайти телефон, щоб подзвонити дружині? Ну хіба що мертвий. Ці дешеві фсб-шні провокації, щоб ускладнити мобілізацію вже настільки тупі та огидні, що зовсім не зрозуміло - для чого їх публікують у нас? Це відверта робота на користь генітального царька московитів.
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07.01.2024 13:27 Відповісти
А хто в наш час запам'ятовує номери телефонів? Половина людей номера свого телефону не знають.
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07.01.2024 17:07 Відповісти
Везде рука Кремля, ***.... А то, что за 30 лет этого корупционного недоразумения нет ни судов, ни полиции, ни прокуратуры....Законы работают только в интересах кого надо и против простых людей.
Я тоже ахент, жалуйся Славику.
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07.01.2024 23:47 Відповісти
Це черговий "мальчік в трусіках".
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07.01.2024 13:29 Відповісти
А скільки фсб-шних "лайно-тролів" тут в коментах пасуться - просто гидота. Нікчемні ублюдки, без честі, гідності та совісті. Для вас напевно вищий кайф вилизувати анус хуʼлу моржовому кремлівському.
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07.01.2024 13:43 Відповісти
Це - вільна країна вільних людей. Де кожен день повідомлення про десятки чоловіків, яких ловлять на кордоні при намаганні врятувати життя, і так само кожен день новини про викрадання ТЦК. І воює вона проти Мордору, де нічого подібного немає.
Головне не переплутати.
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07.01.2024 13:45 Відповісти
Поки влада буде мовчати та робити вигляд що все нормально. Доки й будуть люди вірить навіть фейкам. Зе тільки відсотки знімає. Ніби нічого не знає. Хто ті хлопці, на яких підставах працюють, біс його знає.
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07.01.2024 14:14 Відповісти
Рішення проблем мобілізації

https://youtu.be/dzUDwGZGWGw?si=GcPacA4zm5_bOR_Y
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07.01.2024 14:21 Відповісти
"Країна мрії" зелених уїбанів. Де людина в 21 столітті зникла і кінців неможливо знайти.
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07.01.2024 14:27 Відповісти
Самое страшное для Украины то, что пишут здесь отдельные представители ее великого и мудрого народа!
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07.01.2024 15:10 Відповісти
Що ж до методiв ТЦК - не згоден. Але як Перемоги приносити так Залужний - Молодець, а як до Армії йти- ні - всі одразу хворі, зайняті. Одні маючи родини воюють, а інші біжать на плотах до Європи. Треба було на початку війни не йти захищати свою країну, а вдома залишатись напевно. Тільки ворог був би вже десь у Львові. Напевно треба було б замість захисту країни, сім'ї думати де там Кошовий і чиновники.
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07.01.2024 15:30 Відповісти
Може мотивувати людей? Грішми, пільгами, навчанням, посадами потім, власним прикладом, ротацією з поліцейськими, тцк... Та ні, брєд
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07.01.2024 16:25 Відповісти
А якщо грошей і посади не дадуть, то ніяк? Гроші є, навчання є. А привід чому не йти завжди знайдеться. Скажіть ці слова тим пораненим, що залишилися живими. Їм варто було під Києвом теж напевно так подумати - тільки вони свої сім'ї захищали і рідну Землю
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07.01.2024 16:34 Відповісти
бардак шо пи₴дець,
а чинуші ще питають чому поменшало бажаючих в армію
бо хер знає що станеться з тобою,
а тебе і ніхто не знайде
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07.01.2024 15:42 Відповісти
Фотку треба було їй показати, а не плакати, може хто і впізнав би його
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07.01.2024 15:59 Відповісти
нужно было в военкомат обращаться. Тут еще вопрос, что за муж такой, что такой срок не выходит на связь с женой. Может он счастлив, что сбежал из семьи. Уменя и такие кренделя в подразделении есть. Служит как все, а через какое-то время *****лина приходит, что типа в розыске семейном.
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07.01.2024 18:32 Відповісти
ТЦК Мукачево всім впаяти 12 років і все стане на свої місця вже за"бали !
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07.01.2024 16:22 Відповісти
Або вигребти всіх до одного і на нуль рядовими, а позаду загороджувальний загін з тих кого вони викрали.
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07.01.2024 17:13 Відповісти
причем тут мусора к ТЦК? С таким же успехом можно было обратиться в больницу или библиотеку.
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07.01.2024 18:28 Відповісти
Може йому жінка ця набридла,то він іншу знайшов
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08.01.2024 09:49 Відповісти
так за 5 хв. ТЦК може надати відповідь що такийто не числиться, не мобілізований, по повістці не зявився....
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08.01.2024 09:59 Відповісти
Може його продали в рабство або на органи.
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08.01.2024 10:07 Відповісти
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