Дружина півтора місяця шукає чоловіка Микиту Горшкова: У поліції була інформація, що він у ТЦК Мукачево. Там кажуть, що десь на полігоні в Рівному. Документів немає. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мама двох малолітніх дітей Ярослава Горшкова просить Валерія Залужного та Володимира Зеленського допомогти з пошуком її чоловіка Микити Горшкова, зв’язок з яким обірвався у Хусті на Закарпатті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне відеозвернення.
"Валерію Федоровичу Залужний, я, Горшкова Ярослава Олександрівна, звертаюся до Вас щодо мого чоловіка Горшкова Микити Ігоровича 7.06.1989 року народження. Я мама двох дітей в декреті вже півтора місяця шукаю чоловіка, з яким обірвався зв'язок 19.11.23 в місті Хуст (Закарпатська область. - Ред.), - зазначає жінка.
Вона наголошує, що зверталася до поліції, втім кримінальне провадження щодо пошуку не було відкрито вчасно, оскільки у поліції була інформація, що він був в ТЦК Мукачево.
"Я дзвонила в ТЦК Мукачево, де мені сказали, що він вже десь у Рівному, і що в них немає документів ,бо в них перевалочний пункт і треба звертатися в ТЦК Хуста.Туди додзвонитися неможливо, та й на адвокатський запит не відповідають. Вчора мене навіть не хотіли пускати, для того,щоб отримати хоч якусь інформацію щодо мого адвокатского запиту. На даний час невідомо, де перебуває мій чоловік. Без вашої допомоги я не впораюся. Звертаюся до Головнокомандувача Валерія Залужного та Верховного Головнокомандувача Зеленського Володимира Олександровича допомогти і розібратися", - додає жінка.
Будь ласка, зачекайте...
і, як папуга, повторює кремлівську тезу про "гєнацыд украінского народа кієвскім рєжімом который прєвратіл Украіну в концлагєрь...".
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Виложи документ - "письмову відмову" або відео, яке підтверджує факт усної відмови.
Тоді буде ЩО обговорювати, і в разі наявності відмови давати поради як можна в такому разі діяти цій жіночці.
У таких як ти, - всі імбецили, а ти - геній, тому що навчилася кнопати тексти зі смартфону.
Скоріше вже десь у Португалії з молодухою обживається.
А зараз - там і українців повно і кацапня зустрічається.
Так що ви могли тикнути пальцем в небо і точно попасти.
Зникла людина- звертаються із заявою до Поліції. Не реагує Поліція- то це час для реагування у ЗМІ.
А зараз цю жінку розкрутили замовники саме для вкиду у простір- "люди зникають у ЗСУ"
І що ми робимо?
Молодший помічник розносчика чорнильниці у головтролів ?
А кукловоди просто використали "тему" і вкинули і помийки "ЗСУ викрала людину". І зараз ми це й обговорюємо, завдяки журналістам.
Заява в поліцію, відновідь- мобілізований за наказом таким то, від такого то числа.
Ніякий суд не візьме до розгляду цю галіматью.
По его словам, дело хотят замять.
Украина 24/7
Но это конечно же ИПСО. Как и видео где гражданина избивают в ТЦК. В стране люди конечно же не знают о реалиях. Надо им объяснить что все это ИПСО.
А над "рабами"-кацапами сміються.
Я тоже ахент, жалуйся Славику.
Головне не переплутати.
https://youtu.be/dzUDwGZGWGw?si=GcPacA4zm5_bOR_Y
а чинуші ще питають чому поменшало бажаючих в армію
бо хер знає що станеться з тобою,
а тебе і ніхто не знайде