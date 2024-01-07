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Бійці 30 ОМБр ліквідували групу російської піхоти у Синьківці на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїни 30-ої окремої механізованої бригади спочатку накрили касетними боєприпасами російську піхоту, а пізніше ліквідували загарбників за допомогою скидів з дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис майстерної роботи українського оператора БПлА опублікований у соцмережі.

Дивіться: Дрон-камікадзе ліквідував російського солдата на Токмацькому напрямку. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+20
Видно що кацап свіжий. Навчений по фільмах "про вайну". Посадили в бмп, поїхали, підірвалися на міні, вискочили, сидять поряд купкою, чекають підмоги.
А тут дрон з ордером на квартиру.
Ну і...
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07.01.2024 11:51
+16
Сильно. Точно.
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07.01.2024 11:32
+11
ну хоч зігрились
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07.01.2024 11:45
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07.01.2024 11:32 Відповісти
Дригаються як покемони...
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07.01.2024 11:43 Відповісти
Як черви барахтаються
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07.01.2024 11:45 Відповісти
ну хоч зігрились
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07.01.2024 11:45 Відповісти
Тра було на други грядки скидати, цьому з першого разу пощастило.
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07.01.2024 11:48 Відповісти
Видно що кацап свіжий. Навчений по фільмах "про вайну". Посадили в бмп, поїхали, підірвалися на міні, вискочили, сидять поряд купкою, чекають підмоги.
А тут дрон з ордером на квартиру.
Ну і...
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07.01.2024 11:51 Відповісти
было первое видео этого происшествия, свиноцабаки ехали на свои позиции на вротацию - в том эпизоде про технику - здесь продолжение...!\жаль короткое...(\
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07.01.2024 11:56 Відповісти
Там їх ще пізніше касеткою накрило!
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07.01.2024 11:59 Відповісти
да - вспомнил, это было...\просто результат не показали...(\
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07.01.2024 12:07 Відповісти
ahahHHH!)

якась неруссь бородата...приїхало воно на справжню Руссь( Україну) землю топтать св"яту.

мерзость московитська, надэюсь виживе і привезе свій рузьгій мір додому і буде СВОлочіть на 1 нозі по вагонам метро як це роблять вже більш досвідчені "асвабадітєлі".
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07.01.2024 13:21 Відповісти
М'ясо ...кров...обідня перерва
Бачив на одному з відео, ЗСУ застосовують,якісь нові ********** для скидання з дронів.такі в вигляді пакетів.
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07.01.2024 12:00 Відповісти
То скоріш всього - "********* об"ємного вибуху" До речі - таким "*********ом" може буть навіть пакет звичайного борошна! При падінні з висоти на тверду поверхню від удару він "вибухає" хмарою пилу яка злітає в повітря Достатньо іскри і вибух стає справжнім - вогневим Бо ця "хмара - суміш повітря і високодисперсної горючої речовини
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07.01.2024 12:44 Відповісти
ооо..так..точно...об'ємного вибуху...скидали в окопи рашистам..що воні більш ефективні
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07.01.2024 13:01 Відповісти
воно то добре, але кацапи тоже навчаються
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07.01.2024 13:22 Відповісти
Дуже подобається коли в окупантів з"являється патологічна гібкість в кінцівках
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07.01.2024 12:11 Відповісти
гарно хробаки заворушились....
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07.01.2024 12:47 Відповісти
До "ликвидировали" там очень далеко, неужели пишущий такое, это не видит, или было продолжение банкета?
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07.01.2024 12:53 Відповісти
Нет, оздоровили их, билят!
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07.01.2024 13:01 Відповісти
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07.01.2024 13:03 Відповісти
доктар пришьот иму новые ножки и он апять пабижит па дарожки
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07.01.2024 14:23 Відповісти
Туди б касету покласти!
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07.01.2024 21:18 Відповісти
Чітко в ціль! Мало нікому там не здалося.
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07.01.2024 21:26 Відповісти
Ніжками чеберяє як той зайчик !... Гарна пісенька була з дитинства... Тільки ніжка вже того... не твоя... Побігла ніжка від зайчика...
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07.01.2024 21:50 Відповісти
живучі таргани.. їх ядєрною бімбою не вгамувати..
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08.01.2024 00:21 Відповісти
Гарно сидiли, кучно!
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08.01.2024 05:33 Відповісти
 
 