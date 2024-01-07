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Бійці 30 ОМБр ліквідували групу російської піхоти у Синьківці на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
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Воїни 30-ої окремої механізованої бригади спочатку накрили касетними боєприпасами російську піхоту, а пізніше ліквідували загарбників за допомогою скидів з дронів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис майстерної роботи українського оператора БПлА опублікований у соцмережі.
Топ коментарі
+20 Andry Moon
показати весь коментар07.01.2024 11:51
+16 Rin 4dc5f874
показати весь коментар07.01.2024 11:32
+11 Гоша Фантомас b9eb6379
показати весь коментар07.01.2024 11:45
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А тут дрон з ордером на квартиру.
Ну і...
якась неруссь бородата...приїхало воно на справжню Руссь( Україну) землю топтать св"яту.
мерзость московитська, надэюсь виживе і привезе свій рузьгій мір додому і буде СВОлочіть на 1 нозі по вагонам метро як це роблять вже більш досвідчені "асвабадітєлі".
Бачив на одному з відео, ЗСУ застосовують,якісь нові ********** для скидання з дронів.такі в вигляді пакетів.