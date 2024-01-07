Бійці 30 ОМБр ліквідували групу російської піхоти у Синьківці на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Воїни 30-ої окремої механізованої бригади спочатку накрили касетними боєприпасами російську піхоту, а пізніше ліквідували загарбників за допомогою скидів з дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис майстерної роботи українського оператора БПлА опублікований у соцмережі.

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