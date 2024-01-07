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Дрон-камікадзе ліквідував російського солдата, який прикидався мертвим. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Токмацькому напрямку в Запорізькій області дрон-камікадзе підрозділу "Wild Division" 82-ої окремої десантно-штурмової бригади ліквідував російського солдата, який прикидався мертвим.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+41 YU ST
показати весь коментар07.01.2024 12:55
+28 sergej gorin
показати весь коментар07.01.2024 12:45
+25 MrStepanovM
показати весь коментар07.01.2024 12:43
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Будь ласка, зачекайте...
Он, вже навіть орківські понтонні мости в полон нашим погранцчм здаються: ( )
https://charter97.org/ru/news/2024/1/7/578542/
А Стерненку? За великі язикаті "подвіги"... Там ще Мішаня Лебіга зачекався...
Не видавати "Ладу"!!
Гарно , нічого не скажеш 👍🏼