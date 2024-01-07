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Дрон-камікадзе ліквідував російського солдата, який прикидався мертвим. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Токмацькому напрямку в Запорізькій області дрон-камікадзе підрозділу "Wild Division" 82-ої окремої десантно-штурмової бригади ліквідував російського солдата, який прикидався мертвим.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 30 ОМБр ліквідували групу російської піхоти у Синьківці на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+41
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07.01.2024 12:55
+28
Вжився у роль
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07.01.2024 12:45
+25
полегшив долю..нема потреби прикидатись
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07.01.2024 12:43
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полегшив долю..нема потреби прикидатись
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07.01.2024 12:43 Відповісти
варіант " здохлий опосум" не пройшов
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07.01.2024 14:03 Відповісти
Спал Ванёк, а дронщик своим дроном просто разбудил его
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07.01.2024 12:45 Відповісти
А якби не спав, та вчасно білим шматтям махав, може б і показали йому дорогу до Женевської конвенції - живий би був.

Он, вже навіть орківські понтонні мости в полон нашим погранцчм здаються: ( )

https://charter97.org/ru/news/2024/1/7/578542/
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07.01.2024 14:18 Відповісти
На Чернігівщину приплив понтонний міст росіян. ВIДЕО https://censor.net/ua/v3466147
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07.01.2024 15:38 Відповісти
Я ж не винен, що на Хартия97 новини швидші, від Цензора
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07.01.2024 16:11 Відповісти
Вжився у роль
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07.01.2024 12:45 Відповісти
вжився якось не підходить, скоріше умертвився в ролі )
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07.01.2024 13:25 Відповісти
вошол в роль
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08.01.2024 00:10 Відповісти
Український дрон почув свиняче дихання. Гарно розділив тушку.
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07.01.2024 12:45 Відповісти
Ага, було тушкою, а стало фаршем.
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07.01.2024 12:54 Відповісти
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07.01.2024 12:46 Відповісти
Боевой опоссум?
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07.01.2024 12:53 Відповісти
Наш оператор дрона молодець.👍
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07.01.2024 12:53 Відповісти
Шахрай хотів кабзона продинамити.
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07.01.2024 12:53 Відповісти
зараз у кацапів на триденному КМБ навчають азам танатозу, а потім зразу на нуль.
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07.01.2024 12:54 Відповісти
" Не люблю коли вмер та дивиться.."
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07.01.2024 12:55 Відповісти
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07.01.2024 12:55 Відповісти
Замість концерта Грязьманова - концерт у Кабздона.
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07.01.2024 18:52 Відповісти
low battery - просто нічого значимого більше не знайшлося, довелося на свинособаку витратити, щоби добро не пропало за просто так.
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07.01.2024 12:55 Відповісти
То вже питають чи снайпер дрона.
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07.01.2024 12:56 Відповісти
Не зацінили акторський талант. "Нє вєрю")
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07.01.2024 12:57 Відповісти
у наших дроні датчики що реагують на тепло.
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07.01.2024 12:58 Відповісти
о шо дрон животворящий робе! перед смертю й мертвих оживляє!! ))
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07.01.2024 13:00 Відповісти
Як у казках, пирснув мертвою водою шматки зрослися, а пирснув живою - царевич ожив. Ось тільки мертва вода, якась неправільная: не зрощує, а навпаки.
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07.01.2024 17:37 Відповісти
орк поступив негарно, обманювати дрон це не є добре, а є ознакою поганої поведінки.
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07.01.2024 13:03 Відповісти
талант...артіст
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07.01.2024 13:04 Відповісти
Що би всі кацапи боялись, щоб не насміхались.
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07.01.2024 13:09 Відповісти
Тєбє, младєнчіку (05.01.2024), страшно?
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07.01.2024 13:23 Відповісти
для тебя это важно...!
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07.01.2024 13:57 Відповісти
Чтобы подобные дурачки попытались задуматься о своих перспективах в Украине. Сгнить в яме в степи чужого государства или попытаться штурмануть собственных рабовладельцев с перспективами на развитие🤔
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07.01.2024 14:00 Відповісти
Кіно класнюче, тому й донатим Мадяру, Стерненку......, до чого і Вас запрошую.
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07.01.2024 13:11 Відповісти
Мадяру - зрозуміло...
А Стерненку? За великі язикаті "подвіги"... Там ще Мішаня Лебіга зачекався...
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07.01.2024 13:29 Відповісти
Донать Парашенку і не 3,14zди хто кращий чи гірший. Головне донатьте Ви.
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07.01.2024 13:48 Відповісти
Пінчуківьких не годуватиму...
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07.01.2024 14:13 Відповісти
Я і кажу. Нашому оператору дрона Слава. Майже всі дивляться на орка. Ширше дивіться.
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07.01.2024 13:15 Відповісти
Симулянт!!!
Не видавати "Ладу"!!
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07.01.2024 13:38 Відповісти
Під музику групи The Beatles , кацап пішов до пекла

Гарно , нічого не скажеш 👍🏼
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07.01.2024 13:45 Відповісти
Виходить діди за дібілов ваївалі-уміралі😆
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07.01.2024 14:22 Відповісти
Хай тепер спробує прикинутись живим...
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07.01.2024 14:41 Відповісти
Тепер точно здох!
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07.01.2024 14:42 Відповісти
Нейух прикидатися, мрії збуваються.
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07.01.2024 15:08 Відповісти
Опаньки, а де кацап?
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07.01.2024 15:17 Відповісти
Під кінець комусь помахав ручкою, якщо своїй дуньці то треба було якойсь хустинкою ...
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07.01.2024 15:17 Відповісти
"Нє ВЄРЮ", - процитував Станіславського оператор дрона...
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07.01.2024 15:49 Відповісти
Цей кацап вже точно не буде гадити в Україні, а сиділо б вдома. Та ні, йому захотілося грошенят за вбивство мирних українців.
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07.01.2024 17:16 Відповісти
Одним лайном менше
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07.01.2024 17:39 Відповісти
Поганий був з нього актор
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07.01.2024 18:01 Відповісти
Дрон, як по Станіславському: - Не вірю...
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07.01.2024 18:08 Відповісти
Зато сколько лайков собрал!
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07.01.2024 18:15 Відповісти
Фарш.
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07.01.2024 18:23 Відповісти
Військові розповідають - зараз відношення дронів - у, майже, десять разів більше у рашистів, хоча у 22 році перевага була на боці ЗСУ. Шо тоді казати про втрати ЗСУ.
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07.01.2024 19:08 Відповісти
Дрон обнял и приласкал нежно !
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07.01.2024 19:21 Відповісти
I'm so tired, I 'm felling so upset...beautiful job of ZSU pilot and video editor, thanks.
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07.01.2024 19:25 Відповісти
Розібрав на шмаття
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07.01.2024 20:00 Відповісти
тількі лапті порозлітались.
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07.01.2024 20:26 Відповісти
Який хитрий кацап! Хай, тепер, скільки завгодно дохлим прикидається.
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07.01.2024 21:01 Відповісти
Хитров**банный своей смертью не здохнет, только так не иначе....
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07.01.2024 22:09 Відповісти
в послєдній міг дрогнул
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08.01.2024 00:12 Відповісти
Практическое применение фразы "Прикинулся ветошью"
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08.01.2024 09:50 Відповісти
 
 