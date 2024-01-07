Дрон-камікадзе ліквідував російського солдата, який прикидався мертвим. ВIДЕО

На Токмацькому напрямку в Запорізькій області дрон-камікадзе підрозділу "Wild Division" 82-ої окремої десантно-штурмової бригади ліквідував російського солдата, який прикидався мертвим.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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