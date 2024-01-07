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Прикордонники уразили ударними дронами дві позиції окупантів поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Поблизу Бахмуту, українські прикордонники ударними безпілотниками уразили дві позиції окупантів і ліквідували ворожу піхоту.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Добре,як каже Мадяр..
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07.01.2024 13:43 Відповісти
Джага- Джага
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07.01.2024 14:23 Відповісти
технології, які довго не будуть доступні для армій країн НАТО )
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07.01.2024 13:43 Відповісти
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07.01.2024 14:36 Відповісти
Голубизна вбиває. Тобто не ходіть парами.
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07.01.2024 18:37 Відповісти
бігають як кацапчики
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07.01.2024 22:06 Відповісти
 
 