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Прикордонники уразили ударними дронами дві позиції окупантів поблизу Бахмуту. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Поблизу Бахмуту, українські прикордонники ударними безпілотниками уразили дві позиції окупантів і ліквідували ворожу піхоту.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
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