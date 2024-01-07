УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9866 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
19 259 45
війна (56389) росія (47203) Чернігівщина (1311)

На Чернігівщину приплив понтонний міст росіян. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Чернігівській області прикордонники виявили великогабаритний плавучий об’єкт, який рухався по річці Десна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

"Спостереження за підозрілою спорудою охоронці кордону на Чернігівщині вели, доки та не зупинилася поблизу берега на українській території. Виявилося, що це понтонний міст, який донедавна слугував росіянам переправою", – йдеться у повідомленні.

Наразі сапери встановили, що виявлена металоконструкція загрози не несе.

Також дивіться: Прикордонники уразили ударними дронами дві позиції окупантів поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+26
Ленд лиз
показати весь коментар
07.01.2024 14:59
+26
показати весь коментар
07.01.2024 15:01
+26
Що Бог дав то всьо в торбу
показати весь коментар
07.01.2024 15:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо кінь троянський ? Перевірити до гвинтика...
показати весь коментар
07.01.2024 14:58 Відповісти
... а там герасимов с простреленной опой и его му-му - кум-жум-геттович 🤡
показати весь коментар
07.01.2024 15:45 Відповісти
Ленд лиз
показати весь коментар
07.01.2024 14:59 Відповісти
Десна зачарована.
показати весь коментар
07.01.2024 15:39 Відповісти
По-моему, это всплыл флагман чф, которого один раз уже послали возле о Змеиный.
показати весь коментар
07.01.2024 15:00 Відповісти
показати весь коментар
07.01.2024 15:01 Відповісти
Що Бог дав то всьо в торбу
показати весь коментар
07.01.2024 15:01 Відповісти
Для чогось,та згодиться!,),,),
показати весь коментар
07.01.2024 15:11 Відповісти
Плавучий АТБ забацать
показати весь коментар
07.01.2024 15:15 Відповісти
В полон здався
показати весь коментар
07.01.2024 15:01 Відповісти
Чекати інтерв'ю з Золкіним?!
показати весь коментар
07.01.2024 15:24 Відповісти
А хто це?
показати весь коментар
07.01.2024 16:09 Відповісти
Колишня вата як і всі позітіані зелені блогєри яким зараз нарізали вести проекти. Цьому дали вести шоу з рашиськими полоненими
показати весь коментар
07.01.2024 17:26 Відповісти
Ааа.... я на гнійних мух уваги не заертаю...
показати весь коментар
07.01.2024 18:26 Відповісти
Весной пригодится.
показати весь коментар
07.01.2024 15:06 Відповісти
У Новгороді -Сіверську згодиться,там такий же.
показати весь коментар
07.01.2024 17:04 Відповісти
Зробіть з нього морського дрона і відправте на керченський міст
показати весь коментар
07.01.2024 15:06 Відповісти
Хочуть навести мости з "братнім" народом.
показати весь коментар
07.01.2024 15:07 Відповісти
Спостереження за підозрілою спорудою охоронці кордону на Чернігівщині вели, доки та не зупинилася поблизу берега Джерело: https://censor.net/ua/v3466147


так ось вони які "спостереження", не кажучи вже про "охоронців"
показати весь коментар
07.01.2024 15:09 Відповісти
Що цікаво, що він нещодавно використовувався для переправи росіянами.
Нікого не цікавить через що, що саме, і куди переправлялося ?
Чи можливо ми чогось не знаємо ?
показати весь коментар
07.01.2024 17:21 Відповісти
щитаю, что амеры раз*бали бы эту хрень сразу после пересечения границы
гранатометами или малокалиберными пушками
там решение принимается на тактическом уровне командиром низжего звена
на такой барже может быть взрывчатка или ДРГ
а тут неверняка были долгие переговоры с вышестоящим начальством
показати весь коментар
08.01.2024 00:23 Відповісти
Нормальний трофей! Судячи з відео 7 річкових ланок + 2 берегових.
показати весь коментар
07.01.2024 15:11 Відповісти
реально, його треба дуже ретельно перевірити. Бо кацапи там десь тихенько могли пів тони тротилу намостити - щоб не получився троянський кінь...
Якщо "чистий", то офігенний трофей дійсно, добрий знак.
показати весь коментар
07.01.2024 17:22 Відповісти
Теж по програмі "Хочу жіть"? 🤔
показати весь коментар
07.01.2024 15:12 Відповісти
Це значить,що з того боку в ночи просуваються непомітно до нашого кордону.
В день би вони не загубили цю секцію.
показати весь коментар
07.01.2024 15:17 Відповісти
троянці теж думали, що та коняка дерев'яна загрози не несе
показати весь коментар
07.01.2024 15:22 Відповісти
Його, скоріш за все, покинули у 22 році. Перевели частину а там усе п.....й. Але зараз будуть шукати винних і орли Бастрикіна таки знайдуть пособників.
показати весь коментар
07.01.2024 15:25 Відповісти
Він би не був таким охайним, якби його покинули з 2022.
показати весь коментар
07.01.2024 15:29 Відповісти
Жодної гилляки немає на ньому.
показати весь коментар
07.01.2024 15:31 Відповісти
кров ворожа повинна литися річками.
показати весь коментар
07.01.2024 15:27 Відповісти
В хозяйстве пригодится !
показати весь коментар
07.01.2024 15:35 Відповісти
Що, від кацапів навіть мости тікають.
показати весь коментар
07.01.2024 15:38 Відповісти
це кінець кар'єрі прапорщика.
показати весь коментар
07.01.2024 15:42 Відповісти
Досить використовувати цю невідповідну назву для людоїдів - "росіяни". Московити, кацапи, людоїди - це все набагато краще.
показати весь коментар
07.01.2024 16:35 Відповісти
Наразі сапери встановили, що виявлена металоконструкція загрози не несе. Джерело: https://censor.net/ua/v3466147
***********
Слово "наразі", - це відповідник до "поки що". Тобто, нам сказали, що цей предмет у будь-який момент може стати небезпечним. Або журналісти просто недостатньо володіють українською мовою. Бо вставляють це слівце де треба, й де не треба. )))
показати весь коментар
07.01.2024 16:39 Відповісти
наразі = поки що)))

поки те, поки се, а там хз

приплило казна-що, казна-хто про це повідомів, казна-коли з'ясують, казана-хто про це напише - сайт такий, нема ради
показати весь коментар
07.01.2024 16:59 Відповісти
наразі - в данный момент
At the moment
показати весь коментар
07.01.2024 23:50 Відповісти
Надо смотреть внимательно. Может еще и брошенная подводная лодка прибьется.
показати весь коментар
07.01.2024 17:40 Відповісти
ага. И ракетный крейсер масква
показати весь коментар
07.01.2024 23:40 Відповісти
Уявляю якого жаху натерпілись прикордонники поки слідкували за цим понтоном.
показати весь коментар
07.01.2024 18:21 Відповісти
какой ужас при виде металлолома кацапчиков?
просто долго ждали с Киева ответ, *башить по нему или не *башить
показати весь коментар
07.01.2024 23:44 Відповісти
Там ще крейсер "Москва" десь плаває.
показати весь коментар
07.01.2024 23:20 Відповісти
показати весь коментар
07.01.2024 23:48 Відповісти
 
 