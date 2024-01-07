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На Чернігівщину приплив понтонний міст росіян. ВIДЕО
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У Чернігівській області прикордонники виявили великогабаритний плавучий об’єкт, який рухався по річці Десна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.
"Спостереження за підозрілою спорудою охоронці кордону на Чернігівщині вели, доки та не зупинилася поблизу берега на українській території. Виявилося, що це понтонний міст, який донедавна слугував росіянам переправою", – йдеться у повідомленні.
Наразі сапери встановили, що виявлена металоконструкція загрози не несе.
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так ось вони які "спостереження", не кажучи вже про "охоронців"
Нікого не цікавить через що, що саме, і куди переправлялося ?
Чи можливо ми чогось не знаємо ?
гранатометами или малокалиберными пушками
там решение принимается на тактическом уровне командиром низжего звена
на такой барже может быть взрывчатка или ДРГ
а тут неверняка были долгие переговоры с вышестоящим начальством
Якщо "чистий", то офігенний трофей дійсно, добрий знак.
В день би вони не загубили цю секцію.
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Слово "наразі", - це відповідник до "поки що". Тобто, нам сказали, що цей предмет у будь-який момент може стати небезпечним. Або журналісти просто недостатньо володіють українською мовою. Бо вставляють це слівце де треба, й де не треба. )))
поки те, поки се, а там хз
приплило казна-що, казна-хто про це повідомів, казна-коли з'ясують, казана-хто про це напише - сайт такий, нема ради
At the moment
просто долго ждали с Киева ответ, *башить по нему или не *башить