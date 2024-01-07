На Чернігівщину приплив понтонний міст росіян. ВIДЕО

У Чернігівській області прикордонники виявили великогабаритний плавучий об’єкт, який рухався по річці Десна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

"Спостереження за підозрілою спорудою охоронці кордону на Чернігівщині вели, доки та не зупинилася поблизу берега на українській території. Виявилося, що це понтонний міст, який донедавна слугував росіянам переправою", – йдеться у повідомленні.

Наразі сапери встановили, що виявлена металоконструкція загрози не несе.

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