Безпілотник атакує ворожий броньований автомобіль, який загруз у землі. ВIДЕО

Російський броньований автомобіль З-СТС "Ахмат" загруз в українській землі. Цим скористалися оператори дронів ЗСУ та атакували ворожу вантажівку.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Військовий кур'єр, інформує Цензор.НЕТ.

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