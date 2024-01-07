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Безпілотник атакує ворожий броньований автомобіль, який загруз у землі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський броньований автомобіль З-СТС "Ахмат" загруз в українській землі. Цим скористалися оператори дронів ЗСУ та атакували ворожу вантажівку.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Військовий кур'єр, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Російський солдат розповів про великі втрати окупаційної армії: "Там пацанів на частини розриває, жах відбувається в цих посадках". ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+15
Застряг, підор?!
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07.01.2024 17:36
+14
Спочатку передача велася з ударного дрона-камікадзе А потім сам вибух демонстрував зі сторони розвідувально-корегувальний дрон Хлопці казали - вже система відпрацьована: розвідник літає та виявляє цілі По виявленій запускають ударний Той вражає ціль а розвідник фіксує результат
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07.01.2024 17:58
+7
- Ааааа, влип очкарик? -

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07.01.2024 17:57
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Да боже упаси. О чем вы?
Alex trympeldor в 19:08 спросил, неужели никто не видит монтаж?
Ему сбросили пост с указанием времени 18:03, где этот вопрос был рассмотрен.
Писатель это не читатель.
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07.01.2024 21:03 Відповісти
Взагалі то мені 49 рочків, але за комплеман дяка.
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07.01.2024 21:21 Відповісти
Я про спам, а не про безпілотники, писатєль.
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07.01.2024 21:18 Відповісти
Это тема на сообразительность?
Где, ну где вы тут спам увидели? Ткните, при чем тут спам?
За базар отвечаю:
Писатель в 19:08 не успел/захотел прочесть что поставленный им вопрос был озвучен в 18:03. Где здесь спам?
Читатель
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07.01.2024 21:34 Відповісти
Б-ь, ти написав про спам, я розтовк, що спам не працює. Просто. Так. Не в тему. Ніякі безпілотники тут ні до чого. Як і дописувачі. Зрозуміло, накінець? Все! Досить клаву тиснути. Пока.
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07.01.2024 21:52 Відповісти
Як московіти ***** загадили висерами та словоблуддям!
А московітам, СМЕРТЬ!!
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07.01.2024 23:29 Відповісти
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