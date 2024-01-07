16 596 108
Безпілотник атакує ворожий броньований автомобіль, який загруз у землі. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російський броньований автомобіль З-СТС "Ахмат" загруз в українській землі. Цим скористалися оператори дронів ЗСУ та атакували ворожу вантажівку.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Військовий кур'єр, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+15 Ivan Ivan 9411ab2c
показати весь коментар07.01.2024 17:36
+14 Яр Холодний
показати весь коментар07.01.2024 17:58
+7 Амандрапапупа
показати весь коментар07.01.2024 17:57
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Да боже упаси. О чем вы?
Alex trympeldor в 19:08 спросил, неужели никто не видит монтаж?
Ему сбросили пост с указанием времени 18:03, где этот вопрос был рассмотрен.
Писатель это не читатель.
Где, ну где вы тут спам увидели? Ткните, при чем тут спам?
За базар отвечаю:
Писатель в 19:08 не успел/захотел прочесть что поставленный им вопрос был озвучен в 18:03. Где здесь спам?
Читатель
А московітам, СМЕРТЬ!!