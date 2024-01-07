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Оператори ССО ліквідували ворожу групу у складі 4 росіян на підступах до Авдіївки. ВIДЕО
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Оператори 8-го окремого полку ССО під час нічного спостереження зафіксували переміщення групи противника у складі чотирьох росіян на підступах до Авдіївки та ліквідували їх.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це спецпризначенці повідомили на офіційному телеграм-каналі Сили Спеціальних Операцій ЗС України.
"За допомогою дрона з нічним та тепловізійним баченням ми постійно моніторимо найбільш небезпечні напрямки в нашій зоні відповідальності, – розповів оператор "Флай". – Під час чергового обльоту території на Авдіївському напрямку було виявлено групу противника. Мінометники зреагували моментально, і вже за декілька хвилин прямим попаданням в центр ворожої групи її було повністю знищено", - повідомили військові.
Топ коментарі
+22 Саша Пончик
показати весь коментар07.01.2024 17:52
+14 Павло ШОвте
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+14 Чайка Київ
показати весь коментар07.01.2024 19:40
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ТЦ.Waterfront з 16 :0017:00 кадирівці були з дітьми , раніше я їх там не бачила ,Посольство не працює ,але електронку намагаюся відправити ,сайт не працює...там є камери їх можно вирахувати , може вони там були транзітом , хто може зарепостіть для наших СБУ
Мішєбратія срускаї…