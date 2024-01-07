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Оператори ССО ліквідували ворожу групу у складі 4 росіян на підступах до Авдіївки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оператори 8-го окремого полку ССО під час нічного спостереження зафіксували переміщення групи противника у складі чотирьох росіян на підступах до Авдіївки та ліквідували їх.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це спецпризначенці повідомили на офіційному телеграм-каналі Сили Спеціальних Операцій ЗС України.

"За допомогою дрона з нічним та тепловізійним баченням ми постійно моніторимо найбільш небезпечні напрямки в нашій зоні відповідальності, – розповів оператор "Флай". – Під час чергового обльоту території на Авдіївському напрямку було виявлено групу противника. Мінометники зреагували моментально, і вже за декілька хвилин прямим попаданням в центр ворожої групи її було повністю знищено", - повідомили військові.

Дивіться: Безпілотник атакує ворожий броньований автомобіль, який загруз у землі. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+22
Комендантська година нєх шастати.
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07.01.2024 17:52
+14
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07.01.2024 18:19
+14
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07.01.2024 19:40
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Комендантська година нєх шастати.
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07.01.2024 17:52 Відповісти
От неТуй по посадкам неньки України вештатись.
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07.01.2024 17:56 Відповісти
До речі про ахмат ,у німеччині нашому СБУ є шо перевірити ,там кадирівці з нашими дітками з України по 8 ,5 хлопчиків , водять їх на вечерю до закладів харчування , при чому всі дітки гарні , чому ніхто цього не знає, а ні німці а ні наші ?! шо роблять хлопчики від 4 до 8 років там ?! Підійти до дітей неможливо їх контролюють дуже
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07.01.2024 17:57 Відповісти
Луиза, якщо Ви це бачите, то зверніться в посольство України чи в місцеву поліцію. Ми з України цього не знаємо і не бачимо.
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07.01.2024 18:03 Відповісти
Нижня Саксонія .Бремехафен .

ТЦ.Waterfront з 16 :0017:00 кадирівці були з дітьми , раніше я їх там не бачила ,Посольство не працює ,але електронку намагаюся відправити ,сайт не працює...там є камери їх можно вирахувати , може вони там були транзітом , хто може зарепостіть для наших СБУ
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07.01.2024 21:16 Відповісти
Дякую , обов'язково це зроблю , як в нашому недоробленому посольстві свята закінчуться ,в загалі вчора була в шоці, завтра напешу в електронку у посольство,поліцію німців боюся ,бо дуже вашим нашим ...
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07.01.2024 18:09 Відповісти
Зайки-застывайки.
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07.01.2024 18:17 Відповісти
Свинособак потрібно називати як вони є, але «сигнатури» теж відправили до кабзДона!))))
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07.01.2024 18:19 Відповісти
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07.01.2024 18:19 Відповісти
Та да, пухлякова, не чекай білу Ладу. Однак, є і приємна новина, не потрібно буде Ахмета ховати під ліжком ...
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07.01.2024 18:43 Відповісти
То вона перестраховуючись, щоб мамед не хвилювався …, це впливає на його потенцію.
Мішєбратія срускаї…
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07.01.2024 19:09 Відповісти
чапай у очисних спорудах став пухляком.не доплив.
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07.01.2024 19:25 Відповісти
Должен бы уже дойти...
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08.01.2024 13:05 Відповісти
Під час з'йомок жодна квартира на Печерську не постраждала.
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07.01.2024 19:24 Відповісти
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07.01.2024 19:40 Відповісти
в тепляк було видно недовго ))
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08.01.2024 16:26 Відповісти
 
 