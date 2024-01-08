Провів тривалу нараду щодо наших планів на цей рік у відносинах з партнерами в Євросоюзі і в НАТО, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним відеозверненням до українців ввечері 7 січня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.
Український президент зазначив: "Провів тривалу нараду щодо наших планів на цей рік у відносинах з партнерами в Євросоюзі і в НАТО. Наша комунікація, наші внутрішні зміни, кроки у відносинах, на які розраховуємо. Також і непублічна робота з партнерами. Чітко формулюємо завдання.
Були на нараді Голова Верховної Ради, голова уряду, і профільна віцепремʼєр-міністр, міністр закордонних справ, міністр оборони та його перший заступник, і міжнародники Офісу Президента і голова Офісу.
Пріоритети наші зрозумілі: повністю реалізувати рішення про відкриття переговорів, підготувати нашу переговорну рамку з Євросоюзом, також виробити таку систему відносин і комунікації з членами Альянсу, щоб кожна держава, кожен лідер на сто відсотків відчували, що разом з Україною НАТО стане значно сильнішим.
Дякую кожному в Україні, хто додає сили нашій державі, хто зміцнює наші позиції, наших воїнів і весь український народ".
Будь ласка, зачекайте...
Бо ці Відосіки (хоча не дивлюся) викликають Огидне відчуття.
в 2019 за нього більшість населення жопу рвали.
навіть в 2022-му, бо не втік.
зараз спробуй знайди серед своїх знайомих його прихильників ...
- як Зеленський знижує тарифи та закінчує епоху бідності;
- як Зеленський знищує олігархів та рубає руки своїм Свинарчукам;
- як Зеленський вступає до НАТО та ЄС.
К чему бы это?
Бреше і нюхає
Это как я в детстве на вопрос о сделанном домашнем задании, отвечал: делал целых три часа. Другой вопрос, что в итоге домашка сделана не была)))
Прийнято фахове, продумане рішення - як скаже мій секретар Єрмак так і зробимо, звісно, після того, як він порадиться з нашмим шановними оманськими партнерами.
він прийшов не для захисту України, а для її капітуляції.
****** ти від нього вимагаєш протилежного ?
бо було б достатньо, Ермака б не було
Оно - картинка.
Оно не для думать.
Вместо него думает Патрушев и ФСБ и всовывает это нам через Ермака.
Только слепой уже этого не видит
Наріду кацапи і коломойський дали симпатичну взнаваєму мордочку, а нарід вже сам собі придумав всі політичні плюси тієї мордочки
ніхто навіть не приховував.
нарід - лохи
Конституція, це норма прямої дії для усіх!!
Слава Україні!
Але ж, психоемоціний розвиток на рівні 9-ти річної розбещеної дитини (та Єрмак), йому цього не дозволять.
@13Hellis_13
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5 ч
1. проводити секвестр бюджету та урізати фінансування Офису президента, Марафону, серіалів, будування доріг, висадження лісів.... - це табу. 2. перестати красти - це табу 3. не використати мільярди гривень на закупівлях МО та повернути іх 29 грудня до бюджету - це норм.
1991 1994 1999 2004 2010 2014 2019 2024
Клянчить оружие это тактика. А развивать свой оборонно-промышленный комплекс это стратегия, без которой нельзя победить.