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Зеленський (17431) Японія (593) Камікава (2)

Зеленський провів зустріч із керівником МЗС Японії Камікавою: говорили про безпекову допомогу та сильне лідерство в міжнародній політиці. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ Японії Йоко Камікавою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі українського президента.

У повідомленні зазначено: "Зустрівся з міністеркою закордонних справ Японії Йоко Камікавою. Один із найкращих наших міжнародних результатів – відносини саме з Японією. Дякую за досягнутий рівень відносин між нашими державами. Дякую за підтримку, яку Японія надала нашій державі.

Це безпекова допомога, сильне лідерство в "Групі семи" та загалом у міжнародній політиці, економічна підтримка й гуманітарне посилення України. Японія – наш дуже важливий та міцний партнер. Упевнений, що й цей рік буде достатньо змістовним для наших відносин".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+6
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07.01.2024 19:10
+6
Японія надає дуже значну допомогу Україні. Дякуємо.
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07.01.2024 20:16
+3
японській допомозі Україні і її народу -хана.
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07.01.2024 19:15
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07.01.2024 19:10 Відповісти
Поки Боневтік Янетряпка імітує міжнародну діяльність, в партнерів закінчуються ракети до Патріоту
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07.01.2024 19:12 Відповісти
Ну зеленому до світового лідерства.. Це даже не фантастика.
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07.01.2024 19:13 Відповісти
это ему нужно спуститься с небес - воно же лидор Вселенной...\возражения будут...?)\
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07.01.2024 19:41 Відповісти
японській допомозі Україні і її народу -хана.
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07.01.2024 19:15 Відповісти
наш пгезедент вже по очах на японця скидаеться
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07.01.2024 19:16 Відповісти
То з перепою.
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07.01.2024 21:01 Відповісти
А загундосив, ніби халявне бабло учуяв.
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07.01.2024 19:17 Відповісти
Пані міністр справді справляє враження.
А Єрмак начебто її енергетично блокує.
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07.01.2024 19:18 Відповісти
Підзапух Зеленський, мабуть від хвилювань, за кінець сидіння на посаді… Результати прийнятих рішень з 2019 року, у нього, прямо кажучи, не того… «ЯВАШ ВИРОК»…а вийшло, я ваш вишкварок…
Родичі загиблих Українців, можуть добавити…
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07.01.2024 19:18 Відповісти
До закінчення дії воєнного стану його сидінню аж нічого не загрожує.
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07.01.2024 19:24 Відповісти
Конституція, і є його вироком!
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07.01.2024 19:28 Відповісти
Наразі - навпаки. Ще з 19 року.
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07.01.2024 20:17 Відповісти
Це його від мівіни так рознесло. Напевне не свіжа була.
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07.01.2024 19:34 Відповісти
ще гнида не зіпсувала відношення з японією, чомусь єрмака не побачив, де ця неголена морда ховається
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07.01.2024 19:18 Відповісти
На 2.26 - все написано у нього на обличчі.
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07.01.2024 20:47 Відповісти
Оман, ленка у в'єтнамках, два міліарди інвестицій - вже, майже 5 років. Де?
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07.01.2024 19:27 Відповісти
https://youtu.be/2RRTfgqIic0?si=3c5p2fzSQo1hXViZ...

Полковник ЗСУ вкрав на їжі 170 млн та чомусь не у буцгарні ..
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07.01.2024 19:41 Відповісти
Японія послаблює обмеження на експорт зброї, щоб опосередковано допомогти Україні отримати вкрай необхідні американські зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Ухваленням такого рішення Японія на ще один великий крок відступає від своєї політики пацифізиму, що реалізувалася після Другої світової війни.

Ракети Patriot виробляються японською компанією Mitsubishi Heavy Industries за ліцензією американських компаній Lockheed Martin та RTX, уряд Японії також розглядає можливість надання ліцензії на експорт до Великобританії артилерійських снарядів калібру 155 мм, які виробляються за ліцензією британської оборонної компанії BAE System. Україна має дефіцит цих снарядів.

США і НАТО тепер можуть використовувати японські виробничі потужності для швидшого озброєння. Перегляд приписів також дозволяє Японії продавати компоненти нелетального озброєння, наприклад авіаційні двигуни, і постачати оборонне обладнання країнам, котрі захищаються від протиправного вторгнення, наприклад Україні.
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07.01.2024 19:44 Відповісти
Присутність ларьочника вже не афішують, типу, Янетряпка такий самостійний, що сам проводить переговори.
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07.01.2024 19:50 Відповісти
Ларьочник нікуди не зник: дивіться на 2:26.
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07.01.2024 20:45 Відповісти
Справді є, а я не додивився гундосік до кінця.
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07.01.2024 20:55 Відповісти
Обговорили то таке, раніше це називалось ППР. Цікавить результат цього обговорення? Який є корисний результат??
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07.01.2024 19:50 Відповісти
Потужно
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07.01.2024 20:07 Відповісти
Японія надає дуже значну допомогу Україні. Дякуємо.
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07.01.2024 20:16 Відповісти
А як же формула миру ?
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07.01.2024 21:33 Відповісти
Просто огидно дивитися.
Хтось має ще сумніви, що це дурнувате чмо, просто розмовляюча лялька єрмака?
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07.01.2024 21:51 Відповісти
Мені хочеться блювати, коли я дивлюся на цю небриту гнусаву морду в "пом`ятому піджаку".
Як цивілізовані японці терплять зустрічі з такими Янетряпками?
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08.01.2024 19:34 Відповісти
 
 