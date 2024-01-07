Зеленський провів зустріч із керівником МЗС Японії Камікавою: говорили про безпекову допомогу та сильне лідерство в міжнародній політиці. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ Японії Йоко Камікавою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі українського президента.
У повідомленні зазначено: "Зустрівся з міністеркою закордонних справ Японії Йоко Камікавою. Один із найкращих наших міжнародних результатів – відносини саме з Японією. Дякую за досягнутий рівень відносин між нашими державами. Дякую за підтримку, яку Японія надала нашій державі.
Це безпекова допомога, сильне лідерство в "Групі семи" та загалом у міжнародній політиці, економічна підтримка й гуманітарне посилення України. Японія – наш дуже важливий та міцний партнер. Упевнений, що й цей рік буде достатньо змістовним для наших відносин".
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А Єрмак начебто її енергетично блокує.
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Ухваленням такого рішення Японія на ще один великий крок відступає від своєї політики пацифізиму, що реалізувалася після Другої світової війни.
Ракети Patriot виробляються японською компанією Mitsubishi Heavy Industries за ліцензією американських компаній Lockheed Martin та RTX, уряд Японії також розглядає можливість надання ліцензії на експорт до Великобританії артилерійських снарядів калібру 155 мм, які виробляються за ліцензією британської оборонної компанії BAE System. Україна має дефіцит цих снарядів.
США і НАТО тепер можуть використовувати японські виробничі потужності для швидшого озброєння. Перегляд приписів також дозволяє Японії продавати компоненти нелетального озброєння, наприклад авіаційні двигуни, і постачати оборонне обладнання країнам, котрі захищаються від протиправного вторгнення, наприклад Україні.
Хтось має ще сумніви, що це дурнувате чмо, просто розмовляюча лялька єрмака?
Як цивілізовані японці терплять зустрічі з такими Янетряпками?