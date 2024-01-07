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Снайпери ГУР МО за ніч уразили 22 окупантів на Донеччині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
За ніч пара снайперів ГУР МО уразила 22 російських окупантів у Донецькій області.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+12 Микола Січень 72a7e4d0
показати весь коментар07.01.2024 21:27
+11 Филипп Филиппович Преображенск
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+10 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар07.01.2024 21:43
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