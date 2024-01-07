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Снайпери ГУР МО за ніч уразили 22 окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

За ніч пара снайперів ГУР МО уразила 22 російських окупантів у Донецькій області.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Український воїн вночі зі звичайної гвинтівки ліквідував 15 окупантів. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+12
Чудовий результат без переплат..
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07.01.2024 21:27
+11
Хунта ставит "лайк".
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07.01.2024 21:25
+10
Черговому українському супергерою-респектище...
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07.01.2024 21:43
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Хунта ставит "лайк".
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07.01.2024 21:25 Відповісти
Чудовий результат без переплат..
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07.01.2024 21:27 Відповісти
😍
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07.01.2024 21:29 Відповісти
І де тепер 22 чорних пакетів брати???
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07.01.2024 21:31 Відповісти
То не зовсім є так. В кої то віки написали правильно "уразили". Я б тоже хотів, щоб всі вони були 200, але на практиці доля 300 в ураженнях досить висока. На відео значна частина пострілів в "силует"
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08.01.2024 03:57 Відповісти
338 калібр із відстані 700 метрів - шансів на "300" десь 5-10%, це як в тирі......
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08.01.2024 08:48 Відповісти
Оце так сафари..
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07.01.2024 21:31 Відповісти
Снайпери тільки в ГУР є більше ніде нема.
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07.01.2024 21:32 Відповісти
ну да, канєшно.
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07.01.2024 22:08 Відповісти
НІ, сайпери не тількі в ГУР є.
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08.01.2024 00:34 Відповісти
і взагалі до чого твій комент.
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08.01.2024 00:35 Відповісти
Бо піарять тільки Буданова. Якби ГУР очолював Бурба, то нічого не чули ні про нього ні про снайперів у ГУР.
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08.01.2024 08:15 Відповісти
Яке відношення до питання є чі нема снайпера в інших підрозділах має піар Буданова?
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08.01.2024 12:13 Відповісти
Оптика з функцією відеозапису дорожча за просто оптику без відеозапису та й не в кожному сільпо...
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08.01.2024 01:57 Відповісти
Чудова робота, як у тирі! Орки "тухнуть" як світлячки в траві!
👍🙏🙏🙏
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07.01.2024 21:40 Відповісти
Черговому українському супергерою-респектище...
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07.01.2024 21:43 Відповісти
...кожному окремо-та всім разом...
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07.01.2024 22:02 Відповісти
З гарним полюванням Козаки. Здоров'я та вдачі від всіх Українців.
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07.01.2024 21:45 Відповісти
З Новим-роком-не-для-вас, кацапи!
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07.01.2024 21:52 Відповісти
Снайпери молодці - вдалось вибрати правильне місце (мішені всі вкупі, ніяких кущиків, гілок, горбиків), + з погодою пощастило
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07.01.2024 22:03 Відповісти
Хорошего русского в тепловизор не видно.
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07.01.2024 22:36 Відповісти
Респект украинским снайперам !
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07.01.2024 22:41 Відповісти
 
 