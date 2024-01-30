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Повітряний бій українського та російського безпілотників. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі опубліковані рідкісні кадри повітряного двобою українського та російського безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис повітряного бою опублікований у соцмережах. На записі видно, що після першої ж атаки ворожий безпілотник починає знижуватися і урешті падає на землю.

"Таке побачиш нечасто. Рідкісні кадри збиття ворожого дрона операторами підрозділу Wild Division 82-ї окремої десантно-штурмової бригади", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+15
свинособачий мавік посто не витримав зіткнення. хоча атакував саме він - згори зайшов, по гвинтах хотів влупити.
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30.01.2024 11:58
+9
Чисто теоритично чому дрони не спробувати навчити знищувати інші дрони, це ж чисто АІ ігровий алгоритм, можна поєднати з детектором частот і спеціальної антеною для пошуку сектора де знаходиться ціль... вартість буде напорядок нижча за втрачену техніку...
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30.01.2024 12:03
+9
это не наш метод ,где гуманизм ?
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30.01.2024 12:39
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свинособачий мавік посто не витримав зіткнення. хоча атакував саме він - згори зайшов, по гвинтах хотів влупити.
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30.01.2024 11:58 Відповісти
Чисто теоритично чому дрони не спробувати навчити знищувати інші дрони, це ж чисто АІ ігровий алгоритм, можна поєднати з детектором частот і спеціальної антеною для пошуку сектора де знаходиться ціль... вартість буде напорядок нижча за втрачену техніку...
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30.01.2024 12:03 Відповісти
Все це так, але трошечки не так. Мавіком керує теж не дурень, а підготовлений оператор. В компьютерних цяцьках це просто, як два пальця обісц...ти, а в реальному бою це дистанційне протистояння двох добре навчених бійців.
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30.01.2024 12:11 Відповісти
В іграх алгоритмам протистоять досить шустрі ігромани, які тренуються не в одній грі і проводять за цим багато часу, набагато більше чим оператори дронів, по друге вони набагто молодші чим средньостатистичний оператор дрона, це немаловажний фактор для швидкості прийняття правильних рішень...

і не потрібно розповідати про 2 пальця обісцяти... ви мабуть давно ігри не грали...

і якщо не деякі знижувальні коефіцієнти атаки та захисту то вони б нічого не вдіяли проти ******** АІ ігрових алгоритмів...
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30.01.2024 13:22 Відповісти
Нужно дроны не учить, а строить их функционально именно как истребители. Одной из важнейших конструктивных особенностей должно быть наличие кругового обзора. Как минимум - 4 камеры, передняя, задняя, верхняя и нижняя. Ну и соответственное "вооружение" - приспособы которые будут давать возможность ломать винты или заставлять дрон-противник выписывать такие "фигуры высшего пилотажа" из которых оператор не сможет его вывести и сохранить управление, дрон истребитель при этом должен уметь сохранять устойчивость и управляемость.
Ну и соответственно готовить операторов ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ авиации.
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30.01.2024 15:25 Відповісти
Підтримую вашу цілком правильну думку. Якщо є дрони "бомбери", то за аналогією з пілотованою авіацією, необхідно для протидії необхідно озброїтись дронами - винищувачами фпв-дронів. Таран, як спосіб ураження дронів ворога здебільшого не є доцільним.
Базою для спеціалізованого дрона-винищувача повинен стати легкий, дешевий фпв-дрон, який має кращі, ніж у дронів-бомберів ворога параметри швидкості та маневреності. Бортове озброєння - невелика мортирка, снаряджена пострілом дробу чи шрапнелі. Тактика застосування - захист позицій піхоти з повітря від атак фпв-бомберів та камікадзе ворога у складі невеликих тактичних груп, що швидко замінюються для поповнення боєкомплекту та заряду АБ.
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30.01.2024 16:25 Відповісти
Мартирка это хорошо, но она должна быть либо с автоматом заряжания, либо типа "Град", однозарядная в случае промаха сделает дрон бесполезным.. Для начала возможно проще придумать "многоразовый таран".
Для начала главное круговой обзор и крепкие "ноги", которые будут "топтать" винты противника.
Возможно нужно наличие второго пилота. Например главный следит за фронтом, тылом и "небом", а второй за "землей". При моневре "подскок над противником", главный следит за фронтом и "землей", а второму переходят камеры тыл и "небо".
В общем, для новаторов тут не паханное поле.
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30.01.2024 17:43 Відповісти
Любой бортовой боекомплект быстро заканчивается, как и заряд бортовой АБ.
Дополнительные механизмы перезаряжания, боекомлект из нескольких выстрелов утяжелят дрон-истребитель, лишат его запаса энергии и маневренности. Если требуется многократный обстрел цели, то эффективнее использовать рой.
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30.01.2024 19:03 Відповісти
Воздушные бои тактических фпв-дронов в чем-то похожи на первые воздушные бои пилотируемых летательных аппаратов начала 20 века:

"Хотя до начала Первой мировой войны уже имелось немало примеров боевого применения авиации, идея воздушного боя многим казалась абсурдной. Поэтому в Первую мировую войну самолёты вступили безоружными, а летчикам пришлось самим изобретать способы борьбы в воздухе. Самым экзотическим способом было распарывание матерчатой обшивки самолета подвесными ножами, пилами или кошками[5].

В. Григоров в книге «Тактика военного летания» (1913) предлагал с помощью умелых маневров образовывать вокруг вражеского самолета воздушные вихри, которые приводили бы к его аварии. Впрочем, данный метод был опасен и для атакующего самолета.

В 1913 году военный лётчик поручик Поплавко установил пулемёт в носовой части «Фармана-XVI» и провел успешные стрельбы по наземным и воздушным целям. Несмотря на удачу эксперимента, его опыт остался без внимания.

Эффективным оказались два способа ведения борьбы в воздухе: принуждение противника к посадке и таран.

Идея принуждения к посадке состояла в проведении устрашающих маневров, которые могли привести к повреждению вражеского самолета (особенно крыльев). Чтобы избежать аварии, вражеский лётчик был вынужден совершать посадку.

П. Н. Нестеров приделал нож к фюзеляжу для разрезания оболочки неприятельского *********. Впоследствии он прикрепил к хвосту самолета длинный трос с грузом, который должен был опутать винт вражеской машины (когда сам Нестеров пролетит перед её носом)[6]. Пётр Нестеров затем совершил первый боевой таран в воздухе.

Впоследствии на борт самолетов стали брать огнестрельное оружие. Изначально пилоты обстреливали друг друга из личных пистолетов и револьверов. Дистанция боя в этом случае не превышала 50 метров[6]".
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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30.01.2024 20:03 Відповісти
Я би навіть концепцію не мортирки, а малої сітки-путанки рибальської запропонував. Гвинти - найбільш слаба частина дрону. Або склались, або заплутались. Можна сітку на шнурок і ворожий дрон лапати, як рибу. Але треба 10" хоч базу, щоб тягнула.
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31.01.2024 10:03 Відповісти
Тут простих операторів дронів вчать нашвидкоруч тому що вважають що там нічого складного... а потім їх як піхоту кидають в мясорубку...
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30.01.2024 17:28 Відповісти
Надо было подорвать его
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30.01.2024 12:05 Відповісти
это не наш метод ,где гуманизм ?
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30.01.2024 12:39 Відповісти
Vot poxoze na buducije vojni.briti i stati nad etim rabotajet nazyvajetsia "Replicator" programa srazu 100 bezpilotnikov idiot v ataku,u nix raznogo naznacenije mezdu saboj sviazani oni jest.Eto vojni kogda beregut soldat.Odin operator na 100 dronov,kak kompiuternije igri
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30.01.2024 12:11 Відповісти
Vojna kogda s odnoj storoni 100 dronov i s drugoj takze.Texnologiji i uroven operatorov glavnoje
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30.01.2024 12:24 Відповісти
Шрайку респект и уважуха)))) а касабський *****, провоуировал наш дрончик и теперь тоже на накабздон-шов)
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30.01.2024 12:23 Відповісти
в майбутньому такі бої будуть складати більшість.
Не знаю, але думаю, що мікрокаліберні кулемети матимуть вирішальне значення. Зараз це просто розваги (див. відео, де мікробраунінг з лєнтою на 1000 мілкашичних патронів ріже кущі по приколу). Вага такого девайса кілограм, але головне, що мала віддача. Тому спецкулемети ще меншої ваги з спеціально розробленими патронами ще меншого калібру, ніж у мілкашці в майбутньому будуть полювати на дронів. З ********* технологіями наведення буде автоматичне, кілька попадань з 2-5 метрів такої пукавки вистачить.
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30.01.2024 13:17 Відповісти
вопрос как распознать свой- чужой ? не на всех ********* дронах зет намальовано
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30.01.2024 13:29 Відповісти
гарне питання, самому цікаво. Кюар коди можливо...
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30.01.2024 13:32 Відповісти
Дали кацапу в рило і добре
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30.01.2024 13:27 Відповісти
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30.01.2024 13:51 Відповісти
Ну может и сели, но упал не он, а тот кто сел, судя по видео, хоть даже и с вырезанными кадрами. Или нет?
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30.01.2024 15:36 Відповісти
На нашому фпв зверху була батарейка висока, кацап об неї певно пошкодивс
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30.01.2024 16:03 Відповісти
Покрышкин пошёл поссать.
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30.01.2024 19:57 Відповісти
 
 