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Повітряний бій українського та російського безпілотників. ВIДЕО
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У мережі опубліковані рідкісні кадри повітряного двобою українського та російського безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис повітряного бою опублікований у соцмережах. На записі видно, що після першої ж атаки ворожий безпілотник починає знижуватися і урешті падає на землю.
"Таке побачиш нечасто. Рідкісні кадри збиття ворожого дрона операторами підрозділу Wild Division 82-ї окремої десантно-штурмової бригади", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+15 Yuri I 0e5ec1af
показати весь коментар30.01.2024 11:58
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Будь ласка, зачекайте...
і не потрібно розповідати про 2 пальця обісцяти... ви мабуть давно ігри не грали...
і якщо не деякі знижувальні коефіцієнти атаки та захисту то вони б нічого не вдіяли проти ******** АІ ігрових алгоритмів...
Ну и соответственно готовить операторов ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ авиации.
Базою для спеціалізованого дрона-винищувача повинен стати легкий, дешевий фпв-дрон, який має кращі, ніж у дронів-бомберів ворога параметри швидкості та маневреності. Бортове озброєння - невелика мортирка, снаряджена пострілом дробу чи шрапнелі. Тактика застосування - захист позицій піхоти з повітря від атак фпв-бомберів та камікадзе ворога у складі невеликих тактичних груп, що швидко замінюються для поповнення боєкомплекту та заряду АБ.
Для начала главное круговой обзор и крепкие "ноги", которые будут "топтать" винты противника.
Возможно нужно наличие второго пилота. Например главный следит за фронтом, тылом и "небом", а второй за "землей". При моневре "подскок над противником", главный следит за фронтом и "землей", а второму переходят камеры тыл и "небо".
В общем, для новаторов тут не паханное поле.
Дополнительные механизмы перезаряжания, боекомлект из нескольких выстрелов утяжелят дрон-истребитель, лишат его запаса энергии и маневренности. Если требуется многократный обстрел цели, то эффективнее использовать рой.
"Хотя до начала Первой мировой войны уже имелось немало примеров боевого применения авиации, идея воздушного боя многим казалась абсурдной. Поэтому в Первую мировую войну самолёты вступили безоружными, а летчикам пришлось самим изобретать способы борьбы в воздухе. Самым экзотическим способом было распарывание матерчатой обшивки самолета подвесными ножами, пилами или кошками[5].
В. Григоров в книге «Тактика военного летания» (1913) предлагал с помощью умелых маневров образовывать вокруг вражеского самолета воздушные вихри, которые приводили бы к его аварии. Впрочем, данный метод был опасен и для атакующего самолета.
В 1913 году военный лётчик поручик Поплавко установил пулемёт в носовой части «Фармана-XVI» и провел успешные стрельбы по наземным и воздушным целям. Несмотря на удачу эксперимента, его опыт остался без внимания.
Эффективным оказались два способа ведения борьбы в воздухе: принуждение противника к посадке и таран.
Идея принуждения к посадке состояла в проведении устрашающих маневров, которые могли привести к повреждению вражеского самолета (особенно крыльев). Чтобы избежать аварии, вражеский лётчик был вынужден совершать посадку.
П. Н. Нестеров приделал нож к фюзеляжу для разрезания оболочки неприятельского *********. Впоследствии он прикрепил к хвосту самолета длинный трос с грузом, который должен был опутать винт вражеской машины (когда сам Нестеров пролетит перед её носом)[6]. Пётр Нестеров затем совершил первый боевой таран в воздухе.
Впоследствии на борт самолетов стали брать огнестрельное оружие. Изначально пилоты обстреливали друг друга из личных пистолетов и револьверов. Дистанция боя в этом случае не превышала 50 метров[6]".
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
Не знаю, але думаю, що мікрокаліберні кулемети матимуть вирішальне значення. Зараз це просто розваги (див. відео, де мікробраунінг з лєнтою на 1000 мілкашичних патронів ріже кущі по приколу). Вага такого девайса кілограм, але головне, що мала віддача. Тому спецкулемети ще меншої ваги з спеціально розробленими патронами ще меншого калібру, ніж у мілкашці в майбутньому будуть полювати на дронів. З ********* технологіями наведення буде автоматичне, кілька попадань з 2-5 метрів такої пукавки вистачить.