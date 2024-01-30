Повітряний бій українського та російського безпілотників. ВIДЕО

У мережі опубліковані рідкісні кадри повітряного двобою українського та російського безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис повітряного бою опублікований у соцмережах. На записі видно, що після першої ж атаки ворожий безпілотник починає знижуватися і урешті падає на землю.

"Таке побачиш нечасто. Рідкісні кадри збиття ворожого дрона операторами підрозділу Wild Division 82-ї окремої десантно-штурмової бригади", - зазначає у коментарі автор публікації.

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