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Восьмеро українських воїнів зачищають ворожу позицію поблизу Бахмуту. ВIДЕО безпілотника
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У мережі опублікований фрагмент бойової роботи підрозділу української штурмової групи під час зачистки ворожої позиції поблизу Бахмуту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що у бою задіяно щонайменше восьмеро українських воїнів, які обережно і методично прострілюють кожен метр ворожої позиції.
"Піхотинці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" чистять українську землю від московських зайд.... Бахмут", - зазначається у коментарі до публікації.
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