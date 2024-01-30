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Восьмеро українських воїнів зачищають ворожу позицію поблизу Бахмуту. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі опублікований фрагмент бойової роботи підрозділу української штурмової групи під час зачистки ворожої позиції поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що у бою задіяно щонайменше восьмеро українських воїнів, які обережно і методично прострілюють кожен метр ворожої позиції.

Дивіться: Український воїн "викурює" окупантів зі сховку під пошкодженою бронемашиною. ВIДЕО

"Піхотинці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" чистять українську землю від московських зайд.... Бахмут", - зазначається у коментарі до публікації.

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Автор: Сергій Яковенко
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Дякую хлопці за знищення кацапських потвор! Слава ЗСУ! Героям Слава!
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30.01.2024 12:34 Відповісти
Слава ЗСУ
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30.01.2024 12:37 Відповісти
Воїни Світла,молимось за вас.
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30.01.2024 12:48 Відповісти
Молодці
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30.01.2024 12:53 Відповісти
Важка праця...
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30.01.2024 13:50 Відповісти
Полонених не було - і правильно!!!!!!
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30.01.2024 13:56 Відповісти
Святий БОЖЕ! Бережи та захисти Українську Піхоту!
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30.01.2024 14:46 Відповісти
Захисники не можуть відкласти чи відтермінувати, оборону України, як це мусолять, стефанчук-зеленський-шмигаль!!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям !
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30.01.2024 19:11 Відповісти
 
 