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Бійці знищили ворожий позашляховик, танк та САУ "Мста" за допомогою дронів "Дикі Шершні". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оператори дронів "Команчі" із 40-ї ОАМБр за допомогою FPV-дронів "Дикі Шершні" знищили ворожий позашляховик, танк та САУ "Мста".

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Автор: Сергій Яковенко
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Молодці пілоти "Дикі шершні"! Смерть ворогам!
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30.01.2024 13:45 Відповісти
 
 