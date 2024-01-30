Бійці знищили ворожий позашляховик, танк та САУ "Мста" за допомогою дронів "Дикі Шершні". ВIДЕО

Оператори дронів "Команчі" із 40-ї ОАМБр за допомогою FPV-дронів "Дикі Шершні" знищили ворожий позашляховик, танк та САУ "Мста".

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