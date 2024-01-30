Два десятки ворожих бронемашин знищених між Красногорівкою та Степовим. ВIДЕО безпілотника

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована знищена ворожа бронетехніка під час боїв з окупантами між Красногорівкою та Степовим поблизу Авдіївки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна нарахувати щонайменше два десятки підбитої російської техніки.

"Khorne Group 116-ї бригади відкриває пункт прийому металобрухту ворожої бронетехніки, що рухалася від Красногорівки в сторону Степового. Частина цих машин була знищена ще минулого року", - зазначає у коментарі автор публікації.

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