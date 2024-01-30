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Два десятки ворожих бронемашин знищених між Красногорівкою та Степовим. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована знищена ворожа бронетехніка під час боїв з окупантами між Красногорівкою та Степовим поблизу Авдіївки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна нарахувати щонайменше два десятки підбитої російської техніки.

"Khorne Group 116-ї бригади відкриває пункт прийому металобрухту ворожої бронетехніки, що рухалася від Красногорівки в сторону Степового. Частина цих машин була знищена ще минулого року", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Автор: Сергій Яковенко
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суки, во что превратили нашу Украину.
Надеюсь раше все вернется сторицей..
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30.01.2024 13:08 Відповісти
а где ж сотни бронемашин- по генштабу 6000 танков и 12 000 бронемашин. бриті 2400 танков и 5600 насчитали за 2 года войні. плюс сказали что за 2023 год на 40% меньши рашики потеряли техники чем в 2022. а у генштаба все наоборот у нашего по статистике. Кому верить?
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30.01.2024 16:14 Відповісти
https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html
Russia - 14159, of which: destroyed: 9891, damaged: 642, abandoned: 694, captured: 2932
ло списку входять:
Tanks (2678, of which destroyed: 1753, damaged: 149, abandoned: 235, captured: 541)
Armoured Fighting Vehicles (1160, of which destroyed: 779, damaged: 32, abandoned: 80, captured: 271)
Infantry Fighting Vehicles (3343, of which destroyed: 2343, damaged: 131, abandoned: 248, captured: 621)
Armoured Personnel Carriers (392, of which destroyed: 262 damaged: 14, abandoned: 23, captured: 93)
та інші...

і це підтверженно по фото-видео фіксації.
-------------
А тепер питання: Скільки знищеної\пошкодженної\захопленої техніки яка не попала до фото\відео фіксації???
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31.01.2024 01:40 Відповісти
Кацапів в нашій краіні вбивають , воєнну техніку москалів знищують ,
але дика орда все одно лізе в Украіну щоби здохнути і не більше 🤬
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30.01.2024 13:13 Відповісти
Держава підарів , керується блідой міллю - підрілом .
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30.01.2024 14:20 Відповісти
Гарна робота!
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30.01.2024 16:15 Відповісти
"Курская дуга" рядом нє стаяла
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30.01.2024 16:41 Відповісти
 
 