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Два десятки ворожих бронемашин знищених між Красногорівкою та Степовим. ВIДЕО безпілотника
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована знищена ворожа бронетехніка під час боїв з окупантами між Красногорівкою та Степовим поблизу Авдіївки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна нарахувати щонайменше два десятки підбитої російської техніки.
"Khorne Group 116-ї бригади відкриває пункт прийому металобрухту ворожої бронетехніки, що рухалася від Красногорівки в сторону Степового. Частина цих машин була знищена ще минулого року", - зазначає у коментарі автор публікації.
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Будь ласка, зачекайте...
Надеюсь раше все вернется сторицей..
Russia - 14159, of which: destroyed: 9891, damaged: 642, abandoned: 694, captured: 2932
ло списку входять:
Tanks (2678, of which destroyed: 1753, damaged: 149, abandoned: 235, captured: 541)
Armoured Fighting Vehicles (1160, of which destroyed: 779, damaged: 32, abandoned: 80, captured: 271)
Infantry Fighting Vehicles (3343, of which destroyed: 2343, damaged: 131, abandoned: 248, captured: 621)
Armoured Personnel Carriers (392, of which destroyed: 262 damaged: 14, abandoned: 23, captured: 93)
та інші...
і це підтверженно по фото-видео фіксації.
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А тепер питання: Скільки знищеної\пошкодженної\захопленої техніки яка не попала до фото\відео фіксації???
але дика орда все одно лізе в Украіну щоби здохнути і не більше 🤬