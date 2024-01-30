15 214 24
Окупована Макіївка, яку "десять лет долбили ВСУ" і Авдіївка, яку два роки "освобождает от нацистов" армія РФ. ВIДЕО безпілотника
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Оператор українського дрона зафільмував краєвиди вже десять років окупованої Макіївки та руїни Авдіївки, яку окупанти масово атакують від початку повномасштабного вторгнення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис камери безпілотника показує, що Макіївка за час коли її "десять лет долбили ВСУ" перебуває у набагато кращому стані, ніж Авдіївка, яку окупанти "освобождают от нацистов" від початку повномасштабної війни у лютому 2022 року.
Топ коментарі
+30 Dmitriy Prudko
показати весь коментар30.01.2024 16:25
+20 Деніс Войцеховський
показати весь коментар30.01.2024 16:19
+18 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар30.01.2024 16:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Тільки іншим брешуть, задоволені своєю "хитрістю".
Якщо на росії почнеться справжня заваруха, здогадайтесь, в яку сусідню країну тікатимуть?
Треба правильно зустрічати на кородні.
Ти думаєшь, русскій ванька, я стрєляю в тєбя із нєнавісті? Нєт! Я спасаю твою бєссмєртную русскую душу от погібєлі в пучінє цітадєлі мірового нєофашізма! Лучшє умєрєть антіфашістом, чєм влачіть жалкоє сущєствованіє под пятой фанатіков Стєпана Андрєєвіча Бандери. Амінь!
вплоть до мотоциклетов с пулеметами (с)
ни один
стрелять в воздух, перед ногами, бросать светошумовые гранаты
а на слабоконтролируемых, незаминированных участках границы просто убивать
А тепер, хоть камні з неба від *****-прутіна … прутів ввєді, вищали з хоругвами московські кріпосні з 2014 року!!
Копанки з рабами звягільського та єфремова з іванющенком, тепер заживуть…
1. Чи зацікавлена росія у "раздєлє міра". Якщо ні, чому в Україну лізе за "своім куском", забувши про скрєпную Аляску?
2. Якщо вважаєте, що переділ світу йде на користо росії і вона переможе, чому втекли до країни-лузера, де точиться громадянська війна, засилля негрів та геїв (як правило, такі хрукти у подібне вірять)?
Хуже Нє Будєт
Вам Панравится