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Окупована Макіївка, яку "десять лет долбили ВСУ" і Авдіївка, яку два роки "освобождает от нацистов" армія РФ. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оператор українського дрона зафільмував краєвиди вже десять років окупованої Макіївки та руїни Авдіївки, яку окупанти масово атакують від початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис камери безпілотника показує, що Макіївка за час коли її "десять лет долбили ВСУ" перебуває у набагато кращому стані, ніж Авдіївка, яку окупанти "освобождают от нацистов" від початку повномасштабної війни у лютому 2022 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованій Макіївці на Донеччині невідомі встановили прапор України до Дня Соборності. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Місто-фортеця: ранок в Авдіївці, авдіївська промка та вид на окуповану Макіївку. ВIДЕО безпілотника

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+30
Кожен громадянин паРаші причетний до цього. Всі ці руїни, смерті та кров на їхніх руках
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30.01.2024 16:25
+20
Все-то вони чудово знають.
Тільки іншим брешуть, задоволені своєю "хитрістю".
Якщо на росії почнеться справжня заваруха, здогадайтесь, в яку сусідню країну тікатимуть?
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30.01.2024 16:19
+18
ЖДУНИ від ригоАНАЛІВ та сімоненка, нарешті дочекалися і побачили сруськай кривавий мір, бо їм, ну аж нудно, було ЖИТИ в Мирній Україні!!
А тепер, хоть камні з неба від *****-прутіна … прутів ввєді, вищали з хоругвами московські кріпосні з 2014 року!!
Копанки з рабами звягільського та єфремова з іванющенком, тепер заживуть…
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30.01.2024 16:26
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Все-то вони чудово знають.
Тільки іншим брешуть, задоволені своєю "хитрістю".
Якщо на росії почнеться справжня заваруха, здогадайтесь, в яку сусідню країну тікатимуть?
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30.01.2024 16:19 Відповісти
До нас попруться "погорєльци" та "сіроткі" з сокирою за пазухами. Дегуманізацію кацапів потрібно виводити з інтернету на державний рівень "расчєловєчіванія ублюдков".
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30.01.2024 16:54 Відповісти
Ще й як попруть, аж загуде.
Треба правильно зустрічати на кородні.
Ти думаєшь, русскій ванька, я стрєляю в тєбя із нєнавісті? Нєт! Я спасаю твою бєссмєртную русскую душу от погібєлі в пучінє цітадєлі мірового нєофашізма! Лучшє умєрєть антіфашістом, чєм влачіть жалкоє сущєствованіє под пятой фанатіков Стєпана Андрєєвіча Бандери. Амінь!
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30.01.2024 17:00 Відповісти
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30.01.2024 17:29 Відповісти
Такі да. Родствєнічкі перші згадають, що вони українці.
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30.01.2024 17:02 Відповісти
Українців заберемо лише тих хто володіє мовою.
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30.01.2024 17:36 Відповісти
в случае заварухи ни один кацап не должен сюда попасть
вплоть до мотоциклетов с пулеметами (с)
ни один
стрелять в воздух, перед ногами, бросать светошумовые гранаты
а на слабоконтролируемых, незаминированных участках границы просто убивать
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01.02.2024 21:44 Відповісти
Кожен громадянин паРаші причетний до цього. Всі ці руїни, смерті та кров на їхніх руках
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30.01.2024 16:25 Відповісти
Вони пишаються цим.
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30.01.2024 16:26 Відповісти
ЖДУНИ від ригоАНАЛІВ та сімоненка, нарешті дочекалися і побачили сруськай кривавий мір, бо їм, ну аж нудно, було ЖИТИ в Мирній Україні!!
А тепер, хоть камні з неба від *****-прутіна … прутів ввєді, вищали з хоругвами московські кріпосні з 2014 року!!
Копанки з рабами звягільського та єфремова з іванющенком, тепер заживуть…
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30.01.2024 16:26 Відповісти
"сойдемся посерединє".....
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30.01.2024 16:27 Відповісти
Це і є "русский мир" це варварська орда ,яка окрім убивати, руйнувати і брехати нічого не вміє ,а потрібно доности до світової спільноти в що ці "асвабадітелі" перетворили сотні міст і сіл такого навіть нацисти не робили .
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30.01.2024 16:30 Відповісти
упорота вата все одно нічого не зрозуміє і нічому не повірить, численні затримання "навідників" тому яскраве свідчення...
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30.01.2024 16:41 Відповісти
Навіть якщо це показати не тільки кацапні, а і деяким громадянам України вони все рівно будуть твердити як зомбі (це фраза почута мною особисто від «біженців» з України в Америці!):» ідьот раздєл міра і Амєріка в єтом кровна заінтєрісована». Більш жадібних, депресивних і нецікавих людей ніж ці «бєжєнці» я в житті не зустрічав. Жадність до халяви просто патологічна.
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30.01.2024 16:42 Відповісти
Цікаво, не пробували задавати питання
1. Чи зацікавлена росія у "раздєлє міра". Якщо ні, чому в Україну лізе за "своім куском", забувши про скрєпную Аляску?
2. Якщо вважаєте, що переділ світу йде на користо росії і вона переможе, чому втекли до країни-лузера, де точиться громадянська війна, засилля негрів та геїв (як правило, такі хрукти у подібне вірять)?
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30.01.2024 16:48 Відповісти
В мене немає ні бажання, ні часу, ні енергії перевчати цих людей. В
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30.01.2024 17:02 Відповісти
А потролити?
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30.01.2024 17:02 Відповісти
Злості не вистачає. Старі вже люди:«Мнє что, отца прєдавать!?» тьху!
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30.01.2024 18:41 Відповісти
Ну тоді біс з ними. Як каже сама русня, забобони лікуються тільки іншими забобонами.
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30.01.2024 18:42 Відповісти
Якщо хтось має досвід, то викладіть, будь ласка, це відео на YouTube.
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30.01.2024 17:11 Відповісти
Краєвид Макіївки - ненадовго! Як тільки ми її звільнимо - кацапи почнуть перетворювать її на сьогоднішній Херсон
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30.01.2024 16:59 Відповісти
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30.01.2024 17:17 Відповісти
Як казав Зе:

Хуже Нє Будєт
Вам Панравится
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30.01.2024 19:02 Відповісти
Не было бы януковича, не было бы Майдана. Жители Донбасса - не голосуйте больше за януковича.
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30.01.2024 20:37 Відповісти
 
 