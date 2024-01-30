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Бійці 47 ОМБР знищили позицію ворожих мінометників, звідки окупанти вели вогонь. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїни 47-ої окремої механізованої бригади знищили позицію ворожих мінометників, звідки російські загарбники вели вогонь. Внаслідок атаки українських воїнів були ліквідовані окупанти, їхній розрахунок та БК.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи наших бійців опублікований у соцмережах.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Жмурики, на перший, другий розрахуйсь!
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30.01.2024 17:24 Відповісти
Крутелики!
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30.01.2024 17:56 Відповісти
Сподіваюсь люди та тварини не постраждали?
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31.01.2024 01:57 Відповісти
 
 