4 798 3
Бійці 47 ОМБР знищили позицію ворожих мінометників, звідки окупанти вели вогонь. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Воїни 47-ої окремої механізованої бригади знищили позицію ворожих мінометників, звідки російські загарбники вели вогонь. Внаслідок атаки українських воїнів були ліквідовані окупанти, їхній розрахунок та БК.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи наших бійців опублікований у соцмережах.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Погрібний Олександр
показати весь коментар30.01.2024 17:24 Відповісти Мені подобається 0
Yuriy Karnaushenko
показати весь коментар30.01.2024 17:56 Відповісти Мені подобається 0
Владислав Сварчевський
показати весь коментар31.01.2024 01:57 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...