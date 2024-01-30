УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11844 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
7 953 4
війна (56949) ліквідація (1997) Херсонщина (4367) снайпери (316) ССО (380)

Українські снайпери на Херсонському напрямку знищили групу з трьох російських розвідників. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські снайпери 73-го морського центру ССО під час нічного спостереження на Херсонському напрямку виявили та знищили групу російських розвідників. Зазначається, що по групі було відкрито вогонь, унаслідок чого було ліквідовано трьох окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"Наші оператори ведуть постійне спостереження у своєму районі відповідальності та знищують усі цілі, що потрапляють у їхні приціли", - додали в ССО.

Також дивіться: Бійці 47 ОМБР знищили позицію ворожих мінометників, звідки окупанти вели вогонь. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А нєхєр шастать!
показати весь коментар
30.01.2024 17:28 Відповісти
Які нахер розвідники? Голота із приморського краю - хотіли бути мисливцями......
показати весь коментар
30.01.2024 17:35 Відповісти
я вже давно кажу що пара тисяч снайперів та далекобійні рушниці
можуть сильно змінити ситуацію та зменьшити прямі сутички
бо ми в обороні...
і це не ракети по 4 ляма
найкращі, а вони є у нас на виробництві,
коштують не більше 20к баксів а то й дешевше
бо канадські вартують 20-30
показати весь коментар
30.01.2024 18:07 Відповісти
+ безпілотники.....
показати весь коментар
30.01.2024 20:18 Відповісти
 
 