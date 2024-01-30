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Українські снайпери на Херсонському напрямку знищили групу з трьох російських розвідників. ВIДЕО
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Українські снайпери 73-го морського центру ССО під час нічного спостереження на Херсонському напрямку виявили та знищили групу російських розвідників. Зазначається, що по групі було відкрито вогонь, унаслідок чого було ліквідовано трьох окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
"Наші оператори ведуть постійне спостереження у своєму районі відповідальності та знищують усі цілі, що потрапляють у їхні приціли", - додали в ССО.
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можуть сильно змінити ситуацію та зменьшити прямі сутички
бо ми в обороні...
і це не ракети по 4 ляма
найкращі, а вони є у нас на виробництві,
коштують не більше 20к баксів а то й дешевше
бо канадські вартують 20-30