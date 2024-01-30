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Прикордонники влучними скидами боєприпасів знищили позашляховик, БТР та бліндаж окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прикордонники з бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" влучними скидами боєприпасів із дрона знищили позашляховик, БТР та бліндаж окупантів на Харківщині.

Відео уражень показали у Державній прикордонній службі України, передає Цензор.НЕТ.  На опублікованих кадрах видно момент скиду боєприпасу прямісінько в отвір бліндажа. Також прикордонники поцілили по позашляховику та БТР, які окупанти намагалися сховати у лісосмузі.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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31.01.2024 01:53 Відповісти
 
 