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Оператор ударного безпілотника залетів FPV-дроном під броню ворожої техніки, де ховався окупант. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оператор підрозділу "Перун" 42-ої окремої механізованої бригади віртуозно залетів FPV-дроном під броню ворожої техніки, де шукав порятунку російський окупант.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+22
І покотилась голова…, як у класиків!
Слава Захисникам України!
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30.01.2024 19:05
+16
до тупих не доходить, що так буде з кожним кацапом на нашій землі.
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30.01.2024 19:16
+6
А ото шо безтолковка відлитіла чи скрєпа?
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30.01.2024 19:11
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І покотилась голова…, як у класиків!
Слава Захисникам України!
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30.01.2024 19:05 Відповісти
Наклав головою,справжній дід!!!!
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30.01.2024 19:17 Відповісти
зробив на весь монітор, але все одно важко роздивитись - каска відлетіла пуста, чи в ній була голова?
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30.01.2024 19:07 Відповісти
Ніт
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31.01.2024 01:47 Відповісти
Каска.
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31.01.2024 11:38 Відповісти
добре. А то я хвилювався, якщо одірвало голову - чи опізнають труп лисиці.
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31.01.2024 12:32 Відповісти
А ото шо безтолковка відлитіла чи скрєпа?
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30.01.2024 19:11 Відповісти
Вершник без голови.
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30.01.2024 19:15 Відповісти
Який це вершник? Це нижнік, а краще - нужнік
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30.01.2024 21:18 Відповісти
Взрыв раздался и орка крик
В недра земли ушёл боевик...
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30.01.2024 19:16 Відповісти
до тупих не доходить, що так буде з кожним кацапом на нашій землі.
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30.01.2024 19:16 Відповісти
Срелковий полк,срелковий
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30.01.2024 19:18 Відповісти
мотосрєлкі - це коли вже їх лисиці перетравили.
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30.01.2024 19:21 Відповісти
Побачити Кринки і (померти) здохнути.
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30.01.2024 19:28 Відповісти
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30.01.2024 19:30 Відповісти
Мить і руки, ноги, голова - усе окремо. Такий собі конструктор Лего з окупанта.
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30.01.2024 19:34 Відповісти
отпадно
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30.01.2024 20:00 Відповісти
знов наступає ера повітряних боїв.
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30.01.2024 19:35 Відповісти
ще один чотирьохсотдоларовий
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30.01.2024 19:39 Відповісти
Металика?)))
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31.01.2024 01:50 Відповісти
я хз, бо я не мєломан. Просто естет, і мені подобаються фаєр-шоу, за що у дитинстві вігрібав піздюлєй від батьків. Тому музиканта з мене не вийшло.
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31.01.2024 01:55 Відповісти
Я ж казав, що в них голова зйомна!
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30.01.2024 19:42 Відповісти
як за 400$ вбити кацапа, і тобі за це нічого не буде.
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30.01.2024 20:25 Відповісти
Вдома не сиділося, приїхав, мудило, щоб ховатися - от і поховали.
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31.01.2024 01:13 Відповісти
Тук-тук! А кто в теремочке билетик ждет?
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31.01.2024 01:52 Відповісти
 
 