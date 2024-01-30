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Оператор ударного безпілотника залетів FPV-дроном під броню ворожої техніки, де ховався окупант. ВIДЕО
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Оператор підрозділу "Перун" 42-ої окремої механізованої бригади віртуозно залетів FPV-дроном під броню ворожої техніки, де шукав порятунку російський окупант.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
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показати весь коментар30.01.2024 19:11
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