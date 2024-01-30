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Зеленський (17537) звернення (359)

Усюди є ті, хто рятує життя. І я дякую кожному й кожній, хто працює саме так - заради життя, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

У своєму відеозверненні Президент України Володимир Зеленський відзвітував про важливі події цього дня та подякував українцям, які рятують життя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.

"Наші міста, наші громади, які зазнають ударів Росії. Харківщина, Донеччина, Херсонщина, Запорізька область. Нікополь, Марганець. Дуже складна ситуація в багатьох прикордонних громадах. Але щоразу не забуваємо: в кожній громаді, в кожному місті працюють рятувальники ДСНС України, поліцейські, наші лікарі, волонтери. Усюди є ті, хто рятує життя. І я дякую кожному й кожній, хто працює саме так – заради життя.

Дякую всім за самовідданість та за порятунок життів.
Слава всім, хто бʼється заради України й українців, хто працює, допомагаючи битись, і хто працює, рятуючи людей і Україну!
Слава Україні!" - сказав Зеленський.

Також дивіться: Провів стратегічну нараду зі Шмигалем щодо всього першого півріччя в роботі з нашими сусідами в Євросоюзі, - Зеленський. ВIДЕО
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Топ коментарі
+42
Йшоб би ти у дупу ерьмака. Мерзота . Стільки смертей й території втрачено за тебе . Виродок
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30.01.2024 19:54
+36
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30.01.2024 19:55
+30
ДА дядя, дав ти роботи всім еге ж. А якби все було міновано переміновано більше б були живі, менше був би фронт і тд. Вся надія лиш на то шо бог тебе покарає
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30.01.2024 19:53
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ДА дядя, дав ти роботи всім еге ж. А якби все було міновано переміновано більше б були живі, менше був би фронт і тд. Вся надія лиш на то шо бог тебе покарає
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30.01.2024 19:53 Відповісти
На Бога Надійся , сам не плошай ! Не вірю і на грам КУЧМО з Пінчуком , Аєметовим приклад ! КУЧМО ЗДАЛО ЯО , , бікрало НА СОТНІ МІЛЛІАРДІВ , вбив Гонгадзе і що ЖИРУЮТЬ в Лондоні ‼️
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30.01.2024 20:30 Відповісти
Оманська скотиняка путінський блазень зняла міни і хотіла зняти Залужного, але Залужний не по зубам недомірку.
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30.01.2024 20:55 Відповісти
його бог дещо відрізняється від нашого там все інакше - аби нація обрезаних існувала... а ми не такі
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30.01.2024 20:55 Відповісти
Йшоб би ти у дупу ерьмака. Мерзота . Стільки смертей й території втрачено за тебе . Виродок
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30.01.2024 19:54 Відповісти
і нічьо йому за це не буде, бо ніхто і нікуди не піде йому це пред'явити.

Ніхто і ніколи, поки він не здрисне в Ізраїль.

І я, єслі шо, не проти євреїв і Ізраїлю, просто в них таке законодавство, шо вони своїх не видають
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30.01.2024 20:36 Відповісти
Никуда оно не сдрыснет. Он даже на рабссее не нужен. А Израилю так раз пять-семь не нужен. Говно не нужно ни одной стране в мире, кроме наших 73% идиотов. Кстати, 26% до сих пор за этот гундосый отстой...
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30.01.2024 20:45 Відповісти
ну в Оман уедет - не суть куда
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30.01.2024 20:49 Відповісти
Да не уедет он никуда, а если и дернется, то депортируют и будет сидеть 15 лет за госизмену.
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30.01.2024 20:56 Відповісти
и какой же чувак какого органа йому це пред'явить ?

Татаров чи Єрмак ?
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30.01.2024 20:59 Відповісти
Кто такой Татаров и Дерьмак без зели? Насмешил...
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30.01.2024 23:39 Відповісти
им фімілію назви того, хто Зелі предявить підозру і ордер на затримку ?

а про те, хто татаров і дєрьмак тобі будь хто розкаже
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31.01.2024 00:49 Відповісти
янек тоже думал что навсегда
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30.01.2024 21:54 Відповісти
і хто його арештував ?
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31.01.2024 00:51 Відповісти
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30.01.2024 19:55 Відповісти
а ось як сталося



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30.01.2024 20:04 Відповісти
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30.01.2024 20:09 Відповісти
ну от 16 квітня 2019 року людям це і сказали,

а людям пох...
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31.01.2024 00:53 Відповісти
буле пох...

є пох...

і буде пох.

От воно в Маріуполі голосувало за ЗЕ, шоб не було війни, йому (моєму одногрупнику) ********** все в Маріуполі, але він в Польщі зараз за Зе.
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31.01.2024 00:55 Відповісти
..покайся та уходь по-тихому.. йуда квартальна
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30.01.2024 19:59 Відповісти
"рятівники" Ви наші... Скільки вже люду на той світ відправили..? Не для того всі ці гламурні борідки й барбершопні потилиці йшли в депутати,міністри, царі аби тепер за "дякую" тиснути кнопки за помахом руки пророка Давида..
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30.01.2024 20:01 Відповісти
Ну по традиции, мог бы всех тех кого упомянул, пригласить на шашлыки...
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30.01.2024 20:02 Відповісти
Какая отвратітєльная рожа.
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30.01.2024 20:02 Відповісти
жОПа
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30.01.2024 20:04 Відповісти
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30.01.2024 20:41 Відповісти
Шоб тобі повилазило гнида.
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30.01.2024 20:06 Відповісти
УЗеленський заявив, що наразі Україна нарощує виробництво дронів та ***********. Зокрема, він зазначив у вечірньому звернені, що наразі триває освоєння нових зразків зброї, одне із ключових завдань оборонно-промислового комплексу - виробництво далекобійних дронів.
Президент розповів, що сьогодні провів нараду з Міністерством із питань стратегічних галузей промисловості. Міністр Олександр Камишін доповів щодо результатів роботи з виробництва дронів та ***********, а також щодо далекобійних дронів. Зеленський наголосив, що це одне з ключових завдань для ОПК.
Глава держави наголосив, що зараз Україна нарощує виробництво вітчизняної зброї. Зеленський звернув увагу на те, що "вітчизняне виробництво дронів, снарядів, техніки - це виробництво буквально нашої свободи, свободи українців і України".
"Дуже важливо: додаємо нові позиції, триває освоєння нових зразків зброї. Бо в таких умовах, в умовах повномасштабної війни, саме сила є основою свободи", - підсумував він.
***********
19 грудня 2023 року президент пообіцяв, що Україна наступного року виготовить мільйон дронів. Камишін згодом уточнив, що глава держави мав на увазі лише FPV-дрони. За його словами, вже в грудні Україна виробляє понад 50 000 FPV-дронів на місяць.
У Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.
30 січня 2024 року Камишін заявив, що українські військові не мають часу на випробування новітніх дронів вітчизняного виробництва, тому перевіряють їх вже під час бою з росіянами.
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30.01.2024 20:07 Відповісти
Голова Мінстратегпрому Олександр Камишін, якому передали гроші громад, за рік війни збагатився на 46 млн. Або чого міста будуть без ремонтованих доріг, а ЗСУ - без грошей.
Пруф: https://public.nazk.gov.ua/documents/89024a1f-4a0d-4933-b280-39c71a13717f .



Олександр Камишін
Люди, які читають цей пост та живуть у містах, мають знати, що їх гроші (податки) забрали в центр та розподілили між двома міністерствами. Типу на ЗСУ. Ну бо ж типу дороги асфальтували воно не на часі.

Так от ці ваші гроші (податок на доходи фізичних осіб) до нового року ділили між собою Держспецзвʼязку та Міноборони - по 50%.

Ну як ділили… Щось ділили, а щось тупо крали.
В листопаді детективи НАБУ повідомили про підозру в заволодінні 62 млн грн голові Держспецзвʼязку, його заступнику та іншим службовим особам.
А в січні в Міноборони виявлено порушень за 4 місяці на понад 10 млрд гривень.
З нового року 90% ваших грошей розподіляється між Держспецзвʼязком (це там, де чиновників взяли на хабарі) та Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості (Мінстратегпром)
В кінці січня очільник Мінстратегпрому пан Камишін виходить і декларує 46 млн 385 тис. доходів. Там все що хочеш: криптовалюта, дивіденди, банківські відсотки.

Висновок: ви, як і просили, будете без асфальтованих доріг, бо гроші забрали в громад і направили Камишіну та іншим чиновникам. Камишін та інші чиновники як і хотіли, опинилися з грошима. Єдиний, кого немає у цьому рівнянні, це ЗСУ. Їх загубили по дорозі. Поки освоювали ваші кошти.
Тепер можна знову виходити під мерії, пікетувати, вимагати передати кошти громад у центр. Може, комусь з чиновників не вистачило.

Олексій Голобуцький
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30.01.2024 20:17 Відповісти
Не в деньгах счастье.
За то у него подякы нэма.
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30.01.2024 20:19 Відповісти
НАБУ має подякувати... згодом
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30.01.2024 20:24 Відповісти
Татаровське ?
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31.01.2024 00:57 Відповісти
я ж написав: "згодом"
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31.01.2024 11:00 Відповісти
👍
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30.01.2024 20:42 Відповісти
надіюсь,коли в тебе буде черговий передоз,тебе не врятують.Амінь!
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30.01.2024 20:08 Відповісти
"Якби ми це повідомили, а цього хотіли деякі люди, яких я не буду називати, - тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні. Я не кажу, чия це була ідея, але загалом наше внутрішнє відчуття було правильним: якщо ми посіємо хаос серед людей перед вторгненням, росіяни нас "зжеруть". Тому що під час хаосу люди тікають з країни", - розповів Зеленський.
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30.01.2024 20:09 Відповісти
Ухилянти теж рятують життя. Власні, переважно нікчемні. Наполегливо працюють на цим, виготовляючи фальшивий гіпс, маски дідуганів, підробляючи документи. Добре, що преЗедент дякує їм, вочевидь з особистого досвіду...
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30.01.2024 20:09 Відповісти
Ганьба тупорилому ішаку!
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30.01.2024 20:10 Відповісти
Коли оце вже замовкне? Невже не розуміє, що дратує людей? Ти замість ракет і систем ППО ПРО будувало дороги, якими добре користуються ворог на півдні. За твоєї халатності знищені десятки міст і сотні сіл, зруйновані підприємства, які будувалися ще прадідами. Ти розмінувало виходи з Криму, здало в полон більше 3-х тисяч захисників Маріуполя, допомогло захопити Запорізьку АЕС і знищити Новокаховську ГЕС і ще на чомусь піаришся? Як тільки не соромно? Але де сором у людини, яка звикла тільки тирити і брехати?
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30.01.2024 20:12 Відповісти
Вибачте...Хочу усім зе-хрюкнутим нагадати, що кожний вечір "воно" просто читає написаний текст... як типу актор...
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30.01.2024 20:49 Відповісти
Знов дякує...
Верховний дяк...
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30.01.2024 20:17 Відповісти
Твоя подяка лучше любой зарплаты.
За неё каждый готов грудью на танк.
Спасибо тебе Вовусик.
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30.01.2024 20:17 Відповісти
Брудна, слизька, вонюча Тряпка
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30.01.2024 20:19 Відповісти
його камера знімає чомусь знизу, наче він гігант, а не крихітка цахес
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30.01.2024 20:28 Відповісти
Ти гундосий вже втомив своїми відосами.мерзота зрадницька
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30.01.2024 20:32 Відповісти
Твоє життя ніхто берегти не буде потвора зелена ,не шкода тебе , Чонгар Азов , Київ , зрада нац інтересів ...твій піз..ць тобі🤡ще присниться !
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30.01.2024 20:32 Відповісти
Вова, йди вже на сцену, грай на роялі. ДІСТАВ!!!! Не президент, а позор нації.
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30.01.2024 21:01 Відповісти
зрадник, не лезь к Залужному
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30.01.2024 21:24 Відповісти
Гнида кацапська...
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30.01.2024 21:28 Відповісти
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30.01.2024 21:29 Відповісти
🤭🤣
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30.01.2024 22:08 Відповісти
Зеленський - тобі треба відпочити у відставці, а владу передай Залужному
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30.01.2024 21:59 Відповісти
В камере.
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30.01.2024 22:26 Відповісти
Щоб ти згинув разов із своєї сім,єю і тим лайном що ти, ****, привів до влади. Щоб ти ,сволото, щоб твої батьки і діти, щастя не знали і злиднювали. Учпорок і зрадник!
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31.01.2024 09:18 Відповісти
 
 