Усюди є ті, хто рятує життя. І я дякую кожному й кожній, хто працює саме так - заради життя, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
У своєму відеозверненні Президент України Володимир Зеленський відзвітував про важливі події цього дня та подякував українцям, які рятують життя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.
"Наші міста, наші громади, які зазнають ударів Росії. Харківщина, Донеччина, Херсонщина, Запорізька область. Нікополь, Марганець. Дуже складна ситуація в багатьох прикордонних громадах. Але щоразу не забуваємо: в кожній громаді, в кожному місті працюють рятувальники ДСНС України, поліцейські, наші лікарі, волонтери. Усюди є ті, хто рятує життя. І я дякую кожному й кожній, хто працює саме так – заради життя.
Дякую всім за самовідданість та за порятунок життів.
Слава всім, хто бʼється заради України й українців, хто працює, допомагаючи битись, і хто працює, рятуючи людей і Україну!
Слава Україні!" - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Ніхто і ніколи, поки він не здрисне в Ізраїль.
І я, єслі шо, не проти євреїв і Ізраїлю, просто в них таке законодавство, шо вони своїх не видають
Татаров чи Єрмак ?
а про те, хто татаров і дєрьмак тобі будь хто розкаже
а людям пох...
є пох...
і буде пох.
От воно в Маріуполі голосувало за ЗЕ, шоб не було війни, йому (моєму одногрупнику) ********** все в Маріуполі, але він в Польщі зараз за Зе.
Президент розповів, що сьогодні провів нараду з Міністерством із питань стратегічних галузей промисловості. Міністр Олександр Камишін доповів щодо результатів роботи з виробництва дронів та ***********, а також щодо далекобійних дронів. Зеленський наголосив, що це одне з ключових завдань для ОПК.
Глава держави наголосив, що зараз Україна нарощує виробництво вітчизняної зброї. Зеленський звернув увагу на те, що "вітчизняне виробництво дронів, снарядів, техніки - це виробництво буквально нашої свободи, свободи українців і України".
"Дуже важливо: додаємо нові позиції, триває освоєння нових зразків зброї. Бо в таких умовах, в умовах повномасштабної війни, саме сила є основою свободи", - підсумував він.
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19 грудня 2023 року президент пообіцяв, що Україна наступного року виготовить мільйон дронів. Камишін згодом уточнив, що глава держави мав на увазі лише FPV-дрони. За його словами, вже в грудні Україна виробляє понад 50 000 FPV-дронів на місяць.
У Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.
30 січня 2024 року Камишін заявив, що українські військові не мають часу на випробування новітніх дронів вітчизняного виробництва, тому перевіряють їх вже під час бою з росіянами.
Пруф: https://public.nazk.gov.ua/documents/89024a1f-4a0d-4933-b280-39c71a13717f .
Олександр Камишін
Люди, які читають цей пост та живуть у містах, мають знати, що їх гроші (податки) забрали в центр та розподілили між двома міністерствами. Типу на ЗСУ. Ну бо ж типу дороги асфальтували воно не на часі.
Так от ці ваші гроші (податок на доходи фізичних осіб) до нового року ділили між собою Держспецзвʼязку та Міноборони - по 50%.
Ну як ділили… Щось ділили, а щось тупо крали.
В листопаді детективи НАБУ повідомили про підозру в заволодінні 62 млн грн голові Держспецзвʼязку, його заступнику та іншим службовим особам.
А в січні в Міноборони виявлено порушень за 4 місяці на понад 10 млрд гривень.
З нового року 90% ваших грошей розподіляється між Держспецзвʼязком (це там, де чиновників взяли на хабарі) та Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості (Мінстратегпром)
В кінці січня очільник Мінстратегпрому пан Камишін виходить і декларує 46 млн 385 тис. доходів. Там все що хочеш: криптовалюта, дивіденди, банківські відсотки.
Висновок: ви, як і просили, будете без асфальтованих доріг, бо гроші забрали в громад і направили Камишіну та іншим чиновникам. Камишін та інші чиновники як і хотіли, опинилися з грошима. Єдиний, кого немає у цьому рівнянні, це ЗСУ. Їх загубили по дорозі. Поки освоювали ваші кошти.
Тепер можна знову виходити під мерії, пікетувати, вимагати передати кошти громад у центр. Може, комусь з чиновників не вистачило.
Олексій Голобуцький
За то у него подякы нэма.
Верховний дяк...
За неё каждый готов грудью на танк.
Спасибо тебе Вовусик.