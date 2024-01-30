Усюди є ті, хто рятує життя. І я дякую кожному й кожній, хто працює саме так - заради життя, - Зеленський. ВIДЕО

У своєму відеозверненні Президент України Володимир Зеленський відзвітував про важливі події цього дня та подякував українцям, які рятують життя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.

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"Наші міста, наші громади, які зазнають ударів Росії. Харківщина, Донеччина, Херсонщина, Запорізька область. Нікополь, Марганець. Дуже складна ситуація в багатьох прикордонних громадах. Але щоразу не забуваємо: в кожній громаді, в кожному місті працюють рятувальники ДСНС України, поліцейські, наші лікарі, волонтери. Усюди є ті, хто рятує життя. І я дякую кожному й кожній, хто працює саме так – заради життя.



Дякую всім за самовідданість та за порятунок життів.

Слава всім, хто бʼється заради України й українців, хто працює, допомагаючи битись, і хто працює, рятуючи людей і Україну!

Слава Україні!" - сказав Зеленський.

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