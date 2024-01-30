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На Херсонщині воїни зенітної ракетної бригади збили розвідувальний російський безпілотник "Мерлін-ВР". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїни Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збили російський розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР".

Відео, на якому зафіксовані моменти збиття, оприлюднили Сили оборони півдня України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначимо, "Мерлін-ВР" – це російський експериментальний безпілотний літальний апарат. Призначений для ведення розвідки місцевості в автоматичному та напівавтоматичному режимах. Був презентований росіянами у 2021 році.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Давай переведем в плоскость футбола. РФ это как Реал Мадрид, а Украина как Маккаби Хайфа. Счет 0:1( Чат рулетка)

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30.01.2024 20:09 Відповісти
тут краще
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30.01.2024 20:15 Відповісти
мерлін пішов на стейки.
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30.01.2024 20:12 Відповісти
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30.01.2024 20:14 Відповісти
альо ! Воронеж , шо там пепео ?
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30.01.2024 20:20 Відповісти
да, наши ракет не жалеют
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30.01.2024 23:41 Відповісти
Рідкісна та небезпечна потвора! Честь воїнам-зенитникам!!!!
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31.01.2024 01:45 Відповісти
 
 