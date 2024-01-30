Дрон-камікадзе прилітає у спину російського загарбника. ВIДЕО 18+

На одному із напрямків фронту український ударний безпілотник атакував окупанта у спину, поки той йшов полем. Внаслідок цього російського загарбника було ліквідовано.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українського оператора БПЛА опублікований у соцмережах.

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