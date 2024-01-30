15 644 46
Дрон-камікадзе прилітає у спину російського загарбника. ВIДЕО 18+
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
На одному із напрямків фронту український ударний безпілотник атакував окупанта у спину, поки той йшов полем. Внаслідок цього російського загарбника було ліквідовано.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українського оператора БПЛА опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+19 Alex Zverev 46d6768b
показати весь коментар30.01.2024 21:30
+15 Алекс Фомин
показати весь коментар30.01.2024 21:42
+14 Trevo Trow
показати весь коментар30.01.2024 22:06
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Е - економіка.
Валим всіх, без розбору !!!
хороший кацап - холодний….
Детям это видеть не обязательно, а нам помогает крепко и спокойно уснуть.
анатомиюзоологию свинособак здесь подучить.
Похож на старого разорванного гномика,
А в голове с утра сто тысяч почему,
Объясни ***** с шойгу, что и к чему.
Парує смажений кацап."
Це ж треба бути чи таким глухим чи "тормозом" щоб не чути дрона.
Але для нас це гарно. Побільше б таких "мислителів" вешталось по відкритій місцевості. І клопоту оператору менше, та і картинка видовищна.
Оператору респект!
Якщо ти москаль і якщо це не "воздух" а повітря...
Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять!
В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие
Злые крокодилы
Будут вас кусать,
Бить и обижать,-
Не ходите, дети,
В Африку гулять.
В Африке разбойник,
В Африке злодей,
В Африке ужасный
Бар-ма-лей!