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Дрон-камікадзе прилітає у спину російського загарбника. ВIДЕО 18+

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На одному із напрямків фронту український ударний безпілотник атакував окупанта у спину, поки той йшов полем. Внаслідок цього російського загарбника було ліквідовано.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українського оператора БПЛА опублікований у соцмережах.

Також дивіться: На Херсонщині воїни зенітної ракетної бригади збили розвідувальний російський безпілотник "Мерлін-ВР". ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+19
Дуже ярко пiшов!
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30.01.2024 21:30
+15
****, цілий дрон на це гівно!(((
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30.01.2024 21:42
+14
Прямо в псину.
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30.01.2024 22:06
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Дуже ярко пiшов!
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30.01.2024 21:30 Відповісти
І зразу Карлсон
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30.01.2024 21:32 Відповісти
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30.01.2024 21:34 Відповісти
А че он...
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30.01.2024 21:35 Відповісти
...уже "ни че"
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30.01.2024 21:39 Відповісти
а ми в гості не запрошували...- а тому і...
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30.01.2024 21:38 Відповісти
А між булками слабо приземлити?
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30.01.2024 21:41 Відповісти
таке вже було.
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30.01.2024 22:00 Відповісти
****, цілий дрон на це гівно!(((
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30.01.2024 21:42 Відповісти
це як раз бюджетно, бо 82-мм міна коштує вдвічі більше.
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30.01.2024 21:55 Відповісти
Пане Урс,не так,дрон коштує в 2 рази дорожче!Але він набагато ефективніший
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30.01.2024 22:42 Відповісти
ніт, собівартість середньопаршивого FPV разом з серійним осколково-фугасним *********** коливається в межах 400-500 доларів, а віртість 82-мм міни зараз щонайменше 600 доларів, а навесні і за 700 не купите. Крім того, щоб вбити одного кацапа, який ще й пересувається, то дуже гарному мінометнику у парі з дроном-корегувальником треба буде щонайменше 2-4 постріли, і то не гарантовано. Тому дешевше попасти прямо в спину кацапа одним дроном за 500 доларів.
Е - економіка.
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31.01.2024 17:13 Відповісти
я вже не кажу про те, що розрахунку треба стирчати на позиції за 2-3 км, і на ту позицію летить від кацапів все. Тому це виходить ще дорожче, якщо не дай Боже, ще і з евакуацією.
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31.01.2024 17:17 Відповісти
Це майже єдині відео які переглядаєш з задоволенням!
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30.01.2024 21:46 Відповісти
Как говорят в народе, для того, чтобы кацап повернулся к тебе лицом - у его задницы надо повертеть дроном !!!
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30.01.2024 21:48 Відповісти
так можуть і діски повилітати з хребта.
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30.01.2024 21:49 Відповісти
Компрес з холодного оцту знімає запалення
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30.01.2024 22:43 Відповісти
Дупа горячего копчення
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30.01.2024 21:55 Відповісти
Прикро... Підфартило падлюці, ні тобі переляку, ні тобі страждань( Шикарно здох...
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30.01.2024 21:55 Відповісти
Якийсь мабуть тренувальний дрон …. кацап конечно кобзона зустріне алеб краще беху з десятком кацапів на таке діло…
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30.01.2024 21:57 Відповісти
Якби це чмо вбило навіть одного нашого бійця, то сума виплати його родині, була б 700-800 раз більшою!
Валим всіх, без розбору !!!
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30.01.2024 22:01 Відповісти
Згоден, з виправленням … ця безмозгля куйня своїм існуванням вже робить лихо на нашій землі….
хороший кацап - холодний….
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30.01.2024 22:22 Відповісти
Тіха-ша,ніхто і нікуди вже не піде...
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30.01.2024 22:00 Відповісти
Ипотека неожиданно для орка закрылась.
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30.01.2024 22:01 Відповісти
Вас же просят- всё что 18+ показывать после 23-00.
Детям это видеть не обязательно, а нам помогает крепко и спокойно уснуть.
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30.01.2024 22:04 Відповісти
А що діти роблять на цензорі? Нехай уроки вчать і більше гуляють на свіжому повітрі.
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31.01.2024 09:49 Відповісти
Но им можно и анатомию зоологию свинособак здесь подучить.
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31.01.2024 13:13 Відповісти
Так ви можете після 23 00 ще раз переглянути.
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31.01.2024 14:30 Відповісти
А я по комментам возвращаюсь к этой красоте и потом.
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31.01.2024 15:45 Відповісти
Прямо в псину.
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30.01.2024 22:06 Відповісти
Кацап йшов на плеєрі газманова слухав і не чув як бджілка підлетіла тай хребет перегризла.
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30.01.2024 22:08 Відповісти
Губки бантиком, бровки домиком
Похож на старого разорванного гномика,
А в голове с утра сто тысяч почему,
Объясни ***** с шойгу, что и к чему.
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30.01.2024 22:18 Відповісти
Шов в ларьок за пэвком, не дійшов, спину потягнув і впав, буває
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30.01.2024 22:24 Відповісти
Зник.... заробітчанин.
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30.01.2024 22:36 Відповісти
Йшо-йшов і раптом накабздон!
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30.01.2024 22:42 Відповісти
"Сім'я вечеря на підлозі -
Парує смажений кацап."
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30.01.2024 22:49 Відповісти
Так задумався чувак... мабуть теорему Ферма вирішував.
Це ж треба бути чи таким глухим чи "тормозом" щоб не чути дрона.
Але для нас це гарно. Побільше б таких "мислителів" вешталось по відкритій місцевості. І клопоту оператору менше, та і картинка видовищна.
Оператору респект!
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30.01.2024 23:06 Відповісти
Так він музон слухав. Чо не чуешь?
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31.01.2024 04:01 Відповісти
Интересно, он успел испугаться?
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30.01.2024 23:55 Відповісти
Прагулкі на свєжєм воздухє - апасни для вашего здаровья!
Якщо ти москаль і якщо це не "воздух" а повітря...
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31.01.2024 00:01 Відповісти
Є імовірність, що після цього воно буде кульгать.
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31.01.2024 02:09 Відповісти
Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять!
В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие
Злые крокодилы
Будут вас кусать,
Бить и обижать,-
Не ходите, дети,
В Африку гулять.

В Африке разбойник,
В Африке злодей,
В Африке ужасный
Бар-ма-лей!
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31.01.2024 04:31 Відповісти
Оверкіл на жаль
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31.01.2024 09:18 Відповісти
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31.01.2024 09:22 Відповісти
Это удар в спину (с)
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31.01.2024 12:13 Відповісти
Ето удар в спіну, як казав ***** Ердогану
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31.01.2024 13:34 Відповісти
 
 