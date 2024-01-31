Тіла ліквідованих окупантів, які намагалися штурмувати українські позиції на південному напрямку. ВIДЕО

Українські воїни знищили штурмову групу окупантів, які намагалися атакувати українські позиції на південному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому безпілотник зафільмував результат бойового зіткнення, опублікований у соцмережах. На записі видно тіла щонайменше вісьмох загарбників.

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