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Тіла ліквідованих окупантів, які намагалися штурмувати українські позиції на південному напрямку. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські воїни знищили штурмову групу окупантів, які намагалися атакувати українські позиції на південному напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому безпілотник зафільмував результат бойового зіткнення, опублікований у соцмережах. На записі видно тіла щонайменше вісьмох загарбників.
Топ коментарі
+24 Luk Viktor
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+22 Trevo Trow
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Ну гарнесенько ж.
Будете в черзі медкомісії ТЦК одразу за мною!
- Кто?
- Ну вот - эта группа В полосатых купальниках (бронежилетах и касках)!
"операторам сцен", ЗСУ - шана і повага, браво-біс
планет(тобто, іхтамнєт)"