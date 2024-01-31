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Тіла ліквідованих окупантів, які намагалися штурмувати українські позиції на південному напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни знищили штурмову групу окупантів, які намагалися атакувати українські позиції на південному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому безпілотник зафільмував результат бойового зіткнення, опублікований у соцмережах. На записі видно тіла щонайменше вісьмох загарбників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський полонений про втрати окупантів на війні: "Там много наших мертвых валяется, их никто не забирает, там просто кости, черепа". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+24
Красиво лежать - як на пляжі...! До Києва трохи не дійшли!!!!
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31.01.2024 13:34
+22
Чого розляглися, лобуряки? Квартира на Печерську сама себе не купить.
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31.01.2024 13:37
+18
Всім кацапам місце у пеклі 🤬
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31.01.2024 13:38
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31.01.2024 13:32 Відповісти
Красиво лежать - як на пляжі...! До Києва трохи не дійшли!!!!
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31.01.2024 13:34 Відповісти
То вони відпочивають перед початком третього року війни.
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31.01.2024 13:35 Відповісти
Зато на..уй дійшли точно, та лягли рядочком.
Ну гарнесенько ж.
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31.01.2024 13:36 Відповісти
Зважаючи на розташування тіл, це не зеки і не мобіки.
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31.01.2024 13:42 Відповісти
Як гарно їх розклали,відпочивають.
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31.01.2024 13:56 Відповісти
Чого розляглися, лобуряки? Квартира на Печерську сама себе не купить.
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31.01.2024 13:37 Відповісти
вони уже знайшли місце під сонцем........
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31.01.2024 13:43 Відповісти
Не,лада ***** не дает спокойствийся,нах...
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31.01.2024 13:43 Відповісти
А хто там купувати збирався ,як забіг на нові Липки все твоє.а тут пое і все до Кабзіка
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31.01.2024 14:19 Відповісти
Всім кацапам місце у пеклі 🤬
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31.01.2024 13:38 Відповісти
Да живые они, живые - они ещё на выборах за путлера голосовать будут.
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31.01.2024 13:44 Відповісти
Мало! Треба у рази більше!
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31.01.2024 13:47 Відповісти
Оце правильний настрій, Ольга!

Будете в черзі медкомісії ТЦК одразу за мною!
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31.01.2024 15:20 Відповісти
І коли ж ці підари зрозуміють нарешті, що їх ворог не тут а в кремлі
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31.01.2024 13:51 Відповісти
о, яким знайомим повіяло..., десь з 14 року, тоді на цензорі сиділа величезна кількість проплачених ботів та просто якихось "агентів справедливості" в них були якісь методички із яких вони вичитували сентенції типу: українці, ваш ворог не на сході, він сидить у Києві..., я ні на що не натякаю, просто ностальгія )))
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31.01.2024 13:57 Відповісти
ці - уже точно не зрозуміють!
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31.01.2024 13:59 Відповісти
- Красиво плывут (лежат)...
- Кто?
- Ну вот - эта группа В полосатых купальниках (бронежилетах и касках)!
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31.01.2024 13:52 Відповісти
Туди кацапам й дорога!
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31.01.2024 13:58 Відповісти
..виявляється шось таки є такЕ у "мексиканських мильних операх"
"операторам сцен", ЗСУ - шана і повага, браво-біс
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31.01.2024 13:58 Відповісти
Ех пацани шли на Берлін , а тут бах Кринки і все і квартирка в Одесі накрилась
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31.01.2024 14:17 Відповісти
партрєт ацца всєх кацапав...
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31.01.2024 14:22 Відповісти
І підпис під картиною "Как харашо что соседей расстреляли".
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31.01.2024 14:26 Відповісти
звукоряд геніальний.
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31.01.2024 14:29 Відповісти
останні кадри "парад планет (тобто, іхтамнєт)"
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31.01.2024 14:35 Відповісти
Незабаром буде ювілей - 10 років,як друга армія світу бере Авдіївку!!!Почали ще в 2014.
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31.01.2024 14:36 Відповісти
Кончіл тєло - гуляй смєло!
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31.01.2024 14:46 Відповісти
Немає більшого задоволення як дивитися на здохлих кацапів.
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31.01.2024 15:00 Відповісти
суперовий звуковий супровод
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31.01.2024 15:10 Відповісти
В найкращих позах-Габріел Едуарді,Фабіо Асунсон..
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31.01.2024 16:47 Відповісти
з Ае=нтонієм Фагундєсом - гарно, автору озвучки - окремо повага, там уже написали, підкріплюю
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31.01.2024 17:35 Відповісти
 
 