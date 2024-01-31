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Вагнерівці б’ють російських військових у польовому таборі: "Выходи, шлюха #баная! Вы че, п#дары, ох#ели!". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У мережі опублікований відеозапис із фрагментами масової бійки між вагнерівцями та російськими військовими.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із відео, причиною масової бійки став той факт, що перед цим військові до непритомності побили одного із найманців. Конфлікт розгорнувся у польовому таборі російських окупантів. На записі чути постріли.
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+77 Andrew Moon
показати весь коментар31.01.2024 14:31
+73 Ex perd
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показати весь коментар31.01.2024 14:48
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Любов то таке почуття, Проня Прокоповна , що Вам його не пойнять (с).
Истоки тревожности
Сегодня мы уже упоминали о теме тревожности во вражеских СМИ и пабликах, но конечно же, там никто не станет прямо тревожиться о том, что был сбит еще один «несбиваемый» Су-34. Никто даже не задал бодрого вопроса о том, за что же его сбили собственные ПВО, поскольку всем известно, что устаревшие западные системы, которые имеются на вооружении ВСУ, просто неспособны сбить новейший аэроплан. Плюс к тому, прутин же пообещал пощелкать Пэтриоты как орешки. Глупый вопрос может стоить конфискации имущества и потому там такое спрашивать не станут.
Кстати, никто там не спрашивает прямо, но все же тревожно отмечают, что вот уже пошли 36-е сутки с тех пор, как товарищ Герасимов - начальник штаба воюющей страны, в последний раз подавал признаки жизни. Ведь там есть о чем подумать. Например, настолько ли уж пустым летел Ил-76 из Белгорода, ведь если он был категорически пустой, то такое плотное оцепление места падения вызывает очень нехорошие предположения.
И потом, никто же не объявлял официально отмену старой традиции «особого ********», когда особым особам в чай добавляют полоний. Самую малость, чисто для вкуса. Или может Герасимова взяла какая другая причина, вроде обряда жертвоприношения, вместе с оленем, орлом и медведем. Вернее - вместо оленя. Оно вроде и вопрос есть, и задать его не очень хочется. Мало ли что, вдруг ты его только поставишь и вот к тебе уже приехали товарищи из компании, организующей те самые ********. Нет, настоящая тревога выглядит иначе, хоть и тоже - завуалировано. Выглядит она так.
«В ночь на 31 января беспилотник упал на территории нефтеперерабатывающего завода в Санкт-Петербург… Дрон был подбит зенитно-ракетным комплексом С-400 над Колпино в 4:20, а в 4:50 он долетел до НПЗ на Глухоозерском шоссе и рухнул на территорию предприятия «Невский мазут».
Оно вроде бы и хорошо, как говорится «все цели сбиты, потерь нет», если бы не два обстоятельства. Первое состоит в том, что дрон хоть и «рухнул» на территории НПЗ примерно в 20 км от Колпино, но это в 1000 км от границы Украины, а одно это уже безусловно - тревожно. Ну а кроме того, там уже упал второй дрон и возникает обоснованное предположение, что не последний. Но суть настоящей тревоги не в этом, а вот в чем.
«Это уже третья атака на нефтяной завод в России за неделю и шестая - с середины месяца. 29 января в Ярославле беспилотник упал на НПЗ «Славнефть-ЯНОС» и вызвал пожар. Дрон нашли рядом с установкой для гидрокрекинга. 25 января дрон ударил по Туапсинскому НПЗ «Роснефти». Возник пожар, сгорела вакуумная установка. В результате предприятие оказалось парализовано».
Если кто-то решил, что тревога возникла из-за регулярности таких ударов по НПЗ или же потому, что НПЗ в Туапсе смогут запустить в лучшем случае в конце марта, то ошибаются. Здесь тревожной оказалась фраза «сгорела вакуумная установка». Теперь никто не знает, как на нее среагирует прутин и чем все это может закончиться для россиян. А еще тревогу вызывает то, как она там оказалась во время атаки и почему сгорела? Возможно, мадам Кабаева уже стала негласной владелицей Туапсинского НПЗ, как дочки прутина стали владелицами Сургутнефти, но это никому неизвестно. Поэтому гимнастку и зашифровали нейтральным названием «вакуумная установка». В общем - тревожно все это, ой - тревожно!
Я так думаю там без горілки не обійшлося А один так допився (коло палатки) що сп"яну обісцявся
- Что такое "День народного единства" в России?
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
Бити якогось чмиря безбройного то вони сила. А як їх все керівництво пустили на гуляж то язики в ж#пи позасовували, пітухи їб#ані!
далі будуть ахвіцерьйо в расход пускати. і тоді почнеться розвал
маслачервоної юшки.
А потім - вагнери їм ,, ще жорстокіше .
А потім знову військові - вагнерам , і тут вже можна буде задіяти й гранатомети .
А потім апять вагнери - військовим , вже за допомогою танків .
Ну і так далі . Головне не зупинятись !