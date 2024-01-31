УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12138 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
31 857 88
армія рф (13581) війна (56949) бійка (714) ПВК "Вагнер" (1477)

Вагнерівці б’ють російських військових у польовому таборі: "Выходи, шлюха #баная! Вы че, п#дары, ох#ели!". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі опублікований відеозапис із фрагментами масової бійки між вагнерівцями та російськими військовими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із відео, причиною масової бійки став той факт, що перед цим військові до непритомності побили одного із найманців. Конфлікт розгорнувся у польовому таборі російських окупантів. На записі чути постріли.

Дивіться також: П’яні російські військові влаштували стрілянину на місці базування підрозділу. ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться: "Кадирівці" б’ють російського військового, який перевіряє у них документи: "Ох#ели бл#дь! Я командир батальйона! Вон отсюда!". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+77
В мірє животних...
показати весь коментар
31.01.2024 14:31
+73
Чого вони один одного гамселять, у них же зброя є.
показати весь коментар
31.01.2024 14:34
+40
жаль що не перестріляли один одного
показати весь коментар
31.01.2024 14:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В мірє животних...
показати весь коментар
31.01.2024 14:31 Відповісти
В русском мірє животних
показати весь коментар
31.01.2024 14:45 Відповісти
нафіга вони, *****, приперлися? не могли дома отак один одного киздити?
показати весь коментар
31.01.2024 16:56 Відповісти
жаль що не перестріляли один одного
показати весь коментар
31.01.2024 14:48 Відповісти
Блин, ну прямо как дети. И у тех, и у других есть оружие, а они как бабы решают вопросы
показати весь коментар
31.01.2024 14:59 Відповісти
Гірше - Кацапи. Навіщо люди животних ображають порівнянням з нелюдями кацапськими?
показати весь коментар
31.01.2024 15:09 Відповісти
В мире зверолюдей.
показати весь коментар
31.01.2024 16:34 Відповісти
на жаль, тема "бутилкі" на розкрита.
показати весь коментар
31.01.2024 16:46 Відповісти
не согласен.не оскорбляйте животных,это биомусор!
показати весь коментар
31.01.2024 17:54 Відповісти
Чого вони один одного гамселять, у них же зброя є.
показати весь коментар
31.01.2024 14:34 Відповісти
бо садисти
показати весь коментар
31.01.2024 14:37 Відповісти
Бо кацапи
показати весь коментар
31.01.2024 14:51 Відповісти
Це монголоїди, андрофаги!!!
показати весь коментар
31.01.2024 15:16 Відповісти
Потрібно показати це кацапським мамкам по всіх їхніх центральних каналах.
показати весь коментар
31.01.2024 15:20 Відповісти
Ага. Умом паРашу не понять
показати весь коментар
31.01.2024 15:01 Відповісти
бьйот значит любит..
показати весь коментар
31.01.2024 15:57 Відповісти
Дуди б авіабомбу
показати весь коментар
31.01.2024 14:36 Відповісти
Підари з підорами посварились.
Любов то таке почуття, Проня Прокоповна , що Вам його не пойнять (с).
показати весь коментар
31.01.2024 14:36 Відповісти
777 три сокири всіх замирять.
показати весь коментар
31.01.2024 14:37 Відповісти
Готовте тузи шльондри оленевода вас будуть імєт зекі !))))
показати весь коментар
31.01.2024 14:37 Відповісти
Линия обороны / Анти-колорадос

Истоки тревожности

Сегодня мы уже упоминали о теме тревожности во вражеских СМИ и пабликах, но конечно же, там никто не станет прямо тревожиться о том, что был сбит еще один «несбиваемый» Су-34. Никто даже не задал бодрого вопроса о том, за что же его сбили собственные ПВО, поскольку всем известно, что устаревшие западные системы, которые имеются на вооружении ВСУ, просто неспособны сбить новейший аэроплан. Плюс к тому, прутин же пообещал пощелкать Пэтриоты как орешки. Глупый вопрос может стоить конфискации имущества и потому там такое спрашивать не станут.

Кстати, никто там не спрашивает прямо, но все же тревожно отмечают, что вот уже пошли 36-е сутки с тех пор, как товарищ Герасимов - начальник штаба воюющей страны, в последний раз подавал признаки жизни. Ведь там есть о чем подумать. Например, настолько ли уж пустым летел Ил-76 из Белгорода, ведь если он был категорически пустой, то такое плотное оцепление места падения вызывает очень нехорошие предположения.

И потом, никто же не объявлял официально отмену старой традиции «особого ********», когда особым особам в чай добавляют полоний. Самую малость, чисто для вкуса. Или может Герасимова взяла какая другая причина, вроде обряда жертвоприношения, вместе с оленем, орлом и медведем. Вернее - вместо оленя. Оно вроде и вопрос есть, и задать его не очень хочется. Мало ли что, вдруг ты его только поставишь и вот к тебе уже приехали товарищи из компании, организующей те самые ********. Нет, настоящая тревога выглядит иначе, хоть и тоже - завуалировано. Выглядит она так.

«В ночь на 31 января беспилотник упал на территории нефтеперерабатывающего завода в Санкт-Петербург… Дрон был подбит зенитно-ракетным комплексом С-400 над Колпино в 4:20, а в 4:50 он долетел до НПЗ на Глухоозерском шоссе и рухнул на территорию предприятия «Невский мазут».

Оно вроде бы и хорошо, как говорится «все цели сбиты, потерь нет», если бы не два обстоятельства. Первое состоит в том, что дрон хоть и «рухнул» на территории НПЗ примерно в 20 км от Колпино, но это в 1000 км от границы Украины, а одно это уже безусловно - тревожно. Ну а кроме того, там уже упал второй дрон и возникает обоснованное предположение, что не последний. Но суть настоящей тревоги не в этом, а вот в чем.

«Это уже третья атака на нефтяной завод в России за неделю и шестая - с середины месяца. 29 января в Ярославле беспилотник упал на НПЗ «Славнефть-ЯНОС» и вызвал пожар. Дрон нашли рядом с установкой для гидрокрекинга. 25 января дрон ударил по Туапсинскому НПЗ «Роснефти». Возник пожар, сгорела вакуумная установка. В результате предприятие оказалось парализовано».

Если кто-то решил, что тревога возникла из-за регулярности таких ударов по НПЗ или же потому, что НПЗ в Туапсе смогут запустить в лучшем случае в конце марта, то ошибаются. Здесь тревожной оказалась фраза «сгорела вакуумная установка». Теперь никто не знает, как на нее среагирует прутин и чем все это может закончиться для россиян. А еще тревогу вызывает то, как она там оказалась во время атаки и почему сгорела? Возможно, мадам Кабаева уже стала негласной владелицей Туапсинского НПЗ, как дочки прутина стали владелицами Сургутнефти, но это никому неизвестно. Поэтому гимнастку и зашифровали нейтральным названием «вакуумная установка». В общем - тревожно все это, ой - тревожно!
показати весь коментар
31.01.2024 14:37 Відповісти
ну, з богом, парасю.. гранати до бою.
показати весь коментар
31.01.2024 14:38 Відповісти
обісцяли в кінці?
показати весь коментар
31.01.2024 14:38 Відповісти
Чудовий фільм.
показати весь коментар
31.01.2024 14:42 Відповісти
мілиє браняцца))) ніколи не розумів, як можна чмирити людину зі зброєю. навіть, кацапа
показати весь коментар
31.01.2024 14:44 Відповісти
ооо таке ми любимо зирити 🤩
показати весь коментар
31.01.2024 14:45 Відповісти
Убивайте друг друга суки.
показати весь коментар
31.01.2024 14:45 Відповісти
не вважаю
показати весь коментар
31.01.2024 15:39 Відповісти
Старое видео - еще зелено. А как там сейчас?
показати весь коментар
31.01.2024 14:46 Відповісти
сюдячи з того, шо відео таки опублікували... їм уже не лячно...
показати весь коментар
31.01.2024 17:28 Відповісти
Кругом зелені сосни. Одяг не зимовий.
показати весь коментар
31.01.2024 17:33 Відповісти
у кожного першого на руках зброя, а вони як дикуни, палками та каміннями б'ються. ну шо за фігня?
показати весь коментар
31.01.2024 14:46 Відповісти
ех, фонтан би дєсантніку! він би один всих вагнєров в ньому перетопив! ))
показати весь коментар
31.01.2024 14:49 Відповісти
У військових кацапів тепер є нагода постріляти вагнерівцям в спину. Палко цього бажаю.
показати весь коментар
31.01.2024 14:50 Відповісти
Втарая армія міра ))))
показати весь коментар
31.01.2024 14:50 Відповісти
Вообще убейте их нах…
показати весь коментар
31.01.2024 14:51 Відповісти
Надіюся - з півдесятка перекалічить устигли? Оце і є "дрючба народав па-русски"
Я так думаю там без горілки не обійшлося А один так допився (коло палатки) що сп"яну обісцявся

- Что такое "День народного единства" в России?
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
показати весь коментар
31.01.2024 14:52 Відповісти
Щось кричали 3,14дарів, а на вілео тема сексу не розкрита.
показати весь коментар
31.01.2024 14:52 Відповісти
Дикі ...... звірі....
показати весь коментар
31.01.2024 14:52 Відповісти
Ні, гірше - кацапи.
показати весь коментар
31.01.2024 15:00 Відповісти
Кацапи завжди ними були. Дідівщина та знущання в армії, різні зеківські "поняття" та "традиції" - це все від кацапів.
показати весь коментар
31.01.2024 15:13 Відповісти
и только их утихомиривало хорошая пиз.....дюлина
показати весь коментар
31.01.2024 16:57 Відповісти
контракт закривати заборонили, автопролангація. закріпачені контрактники ＋добровольці з тюрми, бійок не уникнути
показати весь коментар
31.01.2024 14:57 Відповісти
А де толік чмарій, це ж гражданская вайна? Чи запише толя відос на ю-туб?
показати весь коментар
31.01.2024 14:59 Відповісти
Мда ... кацапи сказилися , самі себе знищують
показати весь коментар
31.01.2024 15:04 Відповісти
Утро в деревне.
показати весь коментар
31.01.2024 15:06 Відповісти
Біосміття...
показати весь коментар
31.01.2024 15:06 Відповісти
Побольше и почаще таких случаев.....
показати весь коментар
31.01.2024 15:09 Відповісти
Що б вони всі переп[здили один одного
показати весь коментар
31.01.2024 15:17 Відповісти
Ждем виндетты от чмобиков!
показати весь коментар
31.01.2024 15:18 Відповісти
Самий час для хаймерса
показати весь коментар
31.01.2024 15:20 Відповісти
Не вистачає тільки прильота хаймарса туда для повної краси.
Бити якогось чмиря безбройного то вони сила. А як їх все керівництво пустили на гуляж то язики в ж#пи позасовували, пітухи їб#ані!
показати весь коментар
31.01.2024 15:21 Відповісти
дивився б і дивився!
показати весь коментар
31.01.2024 15:25 Відповісти
Духовниє спрєпи, *****...
показати весь коментар
31.01.2024 15:26 Відповісти
Перекуярте сами себя , *******.
показати весь коментар
31.01.2024 15:28 Відповісти
Вторая армия мира если что
показати весь коментар
31.01.2024 15:33 Відповісти
Бьют значит любят !
показати весь коментар
31.01.2024 15:41 Відповісти
показати весь коментар
31.01.2024 15:46 Відповісти
И будет первый парень на деревне ,а в деревне один дом.
показати весь коментар
31.01.2024 17:09 Відповісти
такі от "неуставні" відносини говорять про те що ЗСУ їх нормально так гасять.
далі будуть ахвіцерьйо в расход пускати. і тоді почнеться розвал
показати весь коментар
31.01.2024 15:47 Відповісти
Так ось чому ***** цих звірів гонить на убій , він просто сам боїться таких чортів
показати весь коментар
31.01.2024 15:47 Відповісти
Мало масла червоної юшки.
показати весь коментар
31.01.2024 15:56 Відповісти
Мілие браняться- тока тешатся.
показати весь коментар
31.01.2024 16:09 Відповісти
Скрепно, зачёт.
показати весь коментар
31.01.2024 16:12 Відповісти
Зойки стихають. Hа моpі гуде шалений штоpм, кpугом лежать побиті тіла кацапів.
показати весь коментар
31.01.2024 16:26 Відповісти
день узкага единства . не хватает гундяя с кадылом и жидофашиста салавьева
показати весь коментар
31.01.2024 16:27 Відповісти
Проє***али прихід вагнерів...всі поголовно бухали і лягли спати ....за це і получили.
показати весь коментар
31.01.2024 16:40 Відповісти
Армия наркоманов. Откуда российские солдаты берут запрещенные вещества?
показати весь коментар
31.01.2024 17:00 Відповісти
бьет значит любит
показати весь коментар
31.01.2024 16:53 Відповісти
Все це дрібниці! Ну покричали трошки,потовкли пики,обізвали боєвих таваріщєй пєтухамі....Пересплять разом і розберуться хто є пєтух,а хто іх муж. А не угомоняться-прийїдуть Ахмат-сіла і зроблять цих крикливих непобєдімих вітязєй і пєтухамі і наложницями і зулєйкамі...
показати весь коментар
31.01.2024 17:05 Відповісти
Що вони творять один з одним. А уявили, що ці потвори творять з українцями?
показати весь коментар
31.01.2024 17:10 Відповісти
і я про це...
показати весь коментар
31.01.2024 18:15 Відповісти
Если бы ихнего "вагнера" побуцали хозяева с Кавказа, ни один петух и не пискнул бы.
показати весь коментар
31.01.2024 17:14 Відповісти
Бачу шо проблему можливо вирішити так - вбити усе то стадо.
показати весь коментар
31.01.2024 17:33 Відповісти
Мабуть це *неуставные отношения*.
показати весь коментар
31.01.2024 17:34 Відповісти
желаю этим тварям полной победы с обеих сторон до последнего ублюдка!
показати весь коментар
31.01.2024 17:52 Відповісти
уявіть тільки собі ,що вони із нашими полоненими Воїнами роблять...
показати весь коментар
31.01.2024 18:14 Відповісти
Шкода що без стрiлянини. Ще добре було б якщо прилетiв та помирив би тих оркiв.
показати весь коментар
31.01.2024 18:51 Відповісти
"А кто это сделал?"
показати весь коментар
31.01.2024 19:01 Відповісти
Мальчик в трусиках по-ходу бухой в жепу, а не забитый. И сходил под себя именно поэтому. А так, никого не денацифировали, это минус. Посмотрим, шо будет ночью!
показати весь коментар
31.01.2024 19:41 Відповісти
осінь або літо
показати весь коментар
31.01.2024 19:43 Відповісти
Вважаю тепер кацапські військові мають - жєстоко атамстіть вагнерам . !!
А потім - вагнери їм ,, ще жорстокіше .
А потім знову військові - вагнерам , і тут вже можна буде задіяти й гранатомети .
А потім апять вагнери - військовим , вже за допомогою танків .
Ну і так далі . Головне не зупинятись !
показати весь коментар
31.01.2024 20:37 Відповісти
Так началось. Из видео ясно, шо шо-та отмочил вагнер. Его отбубновали, теперь чи виживе... остальные вагнера подписались за своего. ЗЫ...Чем бы кацапы ни тешились, лишь бы не хныкали.
показати весь коментар
31.01.2024 21:04 Відповісти
За сегодня - настоящий елей на душу, с полным вещдоком.
показати весь коментар
31.01.2024 21:01 Відповісти
Иначе бы их ******* солдаты НАТО
показати весь коментар
31.01.2024 21:27 Відповісти
Милые бранятся, только тешатся ))))
показати весь коментар
31.01.2024 22:43 Відповісти
Тюти все?А где кувалда?
показати весь коментар
31.01.2024 23:33 Відповісти
 
 