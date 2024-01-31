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Пропагандисти Скабєєвої обговорють план "спасения" для Європи: "На Италию и Францию нужно нападать. Там есть что спасать". ВIДЕО
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Гості кремлівського пропагандистського шоу на росТВ рекомендують російським військам насамперед "спасти" Францію та Італію у разі розв’язування війни проти країн-членів НАТО.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на думку одного із учасників шоу, саме у цих двох країнах зосереджені основні багатства західноєвропейської культури.
"Там есть, что спасать", - резюмував пропагандист.
Топ коментарі
+24 YU ST
показати весь коментар31.01.2024 15:16
+24 Эдуард Рыбченко
показати весь коментар31.01.2024 15:19
+24 KosAn30 JT26
показати весь коментар31.01.2024 15:20
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Будь ласка, зачекайте...
Всі кацапи ж чудово розуміють, що під "єсть что спасать" мається на увазі "єсть что отжать".
Вони намагаються надурити самі себе?
Те саме й з нацизмом і загарбницькими війнами.
Інакше б не ганялись табунами за грін-картами і не вчили "фашістскіє язикі Прібалтікі" в надії отримати ВНЖ.
Я цього не розумію, але ж їх спробуй зрозуміти...
Те, що на кухні дивляться сєкєльова - то вже зрозуміло, чому.
Але від німецького шнапсу та польської кави - ні в якому разі не відмовляються. І тим більше - від соцвиплат.
Якщо тим темним хтось перекладе про що кацапи говорять вони захочуть стати нашими союзниками .
Але ж зешапіто думає про рейтинг імпотента а не про геополітичні речі і кулєба в якогось хрена ларькового на побігеньках а не за нормальними справами
Це не депресивний бамбас, де красти вже нічого.
і куплю кастюм с атлівом і в Ялту, перепрошую і в Канни....
куди на курорти-музеї-бутики поїдуть,
де їх діти будуть вчитися, після такого «спасіння» Європи..
не дармо ж москалі кажуть: харашо там, гдє нас нєту!
Тобто ****** прямо заявляють що їхня мета - знищувати культуру чужих народів .. От сволота . !!
Цей відосік треба цілодобово крутити на всіх телеканалах Європи . Може хоч тоді пересічний європеєць прозріє .