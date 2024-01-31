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Пропагандисти Скабєєвої обговорють план "спасения" для Європи: "На Италию и Францию нужно нападать. Там есть что спасать". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Гості кремлівського пропагандистського шоу на росТВ рекомендують російським військам насамперед "спасти" Францію та Італію у разі розв’язування війни проти країн-членів НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на думку одного із учасників шоу, саме у цих двох країнах зосереджені основні багатства західноєвропейської культури.

"Там есть, что спасать", - резюмував пропагандист.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кремлівський пропагандист Сладков показав "русский мир" у Мар’їнці: "Вот знамя победы! Ни домов, ни машин, ни людей!". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+24
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31.01.2024 15:16
+24
Чего сразу не сглотнуть Белый Дом... Или Австралию..как то бедно мастурбируют *****
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31.01.2024 15:19
+24
при столкновении с нато и реально задействании авиа и флота сша,то "спасут" кацапов максимум за неделю вторую,спасательные томагавки имеют умопомрачительные "целебные" свойства)
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31.01.2024 15:20
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31.01.2024 15:16 Відповісти
Наркомани
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31.01.2024 15:17 Відповісти
Дурні думкою багатіють
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31.01.2024 15:29 Відповісти
У дурного солов'я,дурні і пісні.Народна мудрість.
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31.01.2024 16:30 Відповісти
Чего сразу не сглотнуть Белый Дом... Или Австралию..как то бедно мастурбируют *****
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31.01.2024 15:19 Відповісти
Ага, їм вже треба панувати в галактиці. Вже бачу ці роскосі рила, і дощаті сортіри десь в системі Альдебарана...
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31.01.2024 18:22 Відповісти
при столкновении с нато и реально задействании авиа и флота сша,то "спасут" кацапов максимум за неделю вторую,спасательные томагавки имеют умопомрачительные "целебные" свойства)
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31.01.2024 15:20 Відповісти
От що вони хочуть цим досягти?
Всі кацапи ж чудово розуміють, що під "єсть что спасать" мається на увазі "єсть что отжать".
Вони намагаються надурити самі себе?
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31.01.2024 15:20 Відповісти
Бо в цьому весь кацап. Він буде їсти гівно, знати, що їсть гімно, любити їсти гімно, але при цьому ніколи не назве себе говноїдом.
Те саме й з нацизмом і загарбницькими війнами.
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31.01.2024 15:44 Відповісти
Насправді кацапи не ******* їсти гівно.
Інакше б не ганялись табунами за грін-картами і не вчили "фашістскіє язикі Прібалтікі" в надії отримати ВНЖ.
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31.01.2024 15:46 Відповісти
Так вони переїзжджають, репетуючи, що хотять їсти еклери, а гімно чомусь з собою беруть і вже за бугром його замість еклерів наминають. Сидять, дивляться на еклери, а їдять один х. своє гімно.
Я цього не розумію, але ж їх спробуй зрозуміти...
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31.01.2024 15:53 Відповісти
Та тріскають вони закордонну цивілізацію за обидві щоки.
Те, що на кухні дивляться сєкєльова - то вже зрозуміло, чому.
Але від німецького шнапсу та польської кави - ні в якому разі не відмовляються. І тим більше - від соцвиплат.
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31.01.2024 15:57 Відповісти
то була алєгорія
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31.01.2024 19:48 Відповісти
Вот только Крынки захватите - и сразу на Париж.
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31.01.2024 15:21 Відповісти
Чому тільки Кринки, є ще Авдіївка з Синьківкою.
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31.01.2024 16:53 Відповісти
Цікаво в КНДР, Ірані та подібних ********** є подібне на ТВ? Чи це ісконно рускає?
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31.01.2024 15:22 Відповісти
Думаю немає.
Якщо тим темним хтось перекладе про що кацапи говорять вони захочуть стати нашими союзниками .
Але ж зешапіто думає про рейтинг імпотента а не про геополітичні речі і кулєба в якогось хрена ларькового на побігеньках а не за нормальними справами
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31.01.2024 15:37 Відповісти
хворі люди
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31.01.2024 15:23 Відповісти
Вони не хворі і вони не люди. Це просто інший вид приматів, котрі мімікрують під людей. Хто це усвідомив, той прийматимеадекватні рішення...
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31.01.2024 15:26 Відповісти
...кончені люди, самі хоч раз в окопі сиділи, чи тільки язиком вмієте?))
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31.01.2024 15:26 Відповісти
А їм і не треба. Вся суть цих шоу - щоб у Вані розрідився мозок і він сам побажав замість них посидіти в окопі ще й дуже б цим пишався. І дивлячись на реальність - роботу вони свою виконують на відмінно.
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31.01.2024 15:49 Відповісти
Закопати і забути про цю клоаку.
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31.01.2024 15:26 Відповісти
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31.01.2024 15:30 Відповісти
Pust kacapi posmotrit na zarplati i pensiji toj ze zapadnoj Evropi,a potom mozno uze budet smejatsia sravnivaja s kacapskimi pensijami i zarplatami.Jesli uze xocet kacapi vojevat pust nacnut s Kitaja?Jesli oni nenocnut,tak Kitaj tocno nacniot vojevat imeno s nix
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31.01.2024 15:32 Відповісти
Вони сподіваються "пропєлтять", граючи в "дружбу". Закінчиться як у нас у 2014.
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31.01.2024 15:41 Відповісти
Якби я хотів дійсно переконати європейців що кацапня це огидні істоти і нічого більше, то створив би канал на Європу, де контентом були б виключно передачі московських пропагандистів, але з перекладом. Навіть без коментарів.
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31.01.2024 15:36 Відповісти
Тільки внизу зробити червону плашку "увага! це федеральний канал", щоб нагадувати пересічному європейцю, який не дуже шарить за росію, що це не якесь жалюгідне шоу фріків без рейтингу на приватному каналі, а повністю проспонсована з держбюджету програма яка транслюється на всю раісю нонстоп.
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31.01.2024 15:58 Відповісти
От там є що спі*діть, він хотів сказати. Так, дійсно, можна лише уявити, як одічалиє кацапи мріють про скарби Італії та Франції.

Це не депресивний бамбас, де красти вже нічого.
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31.01.2024 15:39 Відповісти
... згадайте слова сонцеликого про мир в очах птн-пнх...
і куплю кастюм с атлівом і в Ялту, перепрошую і в Канни....
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31.01.2024 16:09 Відповісти
якщо рашисти нападуть на Західну Європу, то куди їм потім їздити лічитись,
куди на курорти-музеї-бутики поїдуть,

де їх діти будуть вчитися, після такого «спасіння» Європи..

не дармо ж москалі кажуть: харашо там, гдє нас нєту!
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31.01.2024 15:48 Відповісти
І це тому ця помийка скабеєва "вещає " бо і досі Захід в московії , бачить свою теріторією , ісконо поріднену генетику , з варягами татарстана ...вони рідні і досі ,тільки помалу в ЄС , починають боятися Бучі ...у себе в хаті
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31.01.2024 15:57 Відповісти
Нема спокою їбо###нутим....
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31.01.2024 15:58 Відповісти
Хтось віконце у дурдом відкрив і там подібне лунає. Працював в дурдомі по молодості завгоспом. Трохи незвично спочатку, потім звикаєшь.
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31.01.2024 16:18 Відповісти
Едине, що Скамейкина сказала толкового. Давно пора!.
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31.01.2024 16:27 Відповісти
Ці всі балачки розраховані на їхнього внутрішнього зомбі-споживача і не мають абсолютно нічого спільного з реальністю і планами.
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31.01.2024 16:31 Відповісти
"Там есть, что спасать"--Там есть что грабить
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31.01.2024 16:31 Відповісти
Он воно шо - той крєндєль каже - нападать нужно на страни хдє сосрєдоточени основниє багацтва європейской культури .
Тобто ****** прямо заявляють що їхня мета - знищувати культуру чужих народів .. От сволота . !!
Цей відосік треба цілодобово крутити на всіх телеканалах Європи . Може хоч тоді пересічний європеєць прозріє .
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31.01.2024 16:52 Відповісти
Постійна участь в Годині Ненависті даром не проходить. У цієї клієнтури вже давно поїхав дах. Нам це показувати непотрібно, оскільки ми не здивуємося. Потрібно з таких передач робити ролики для Заходу і крутити їх там. Може і до них в кінці-кінців дійде, що росія це божевільня з без паркана і його потрібно терміново будувати а то ця публіка може порозбігатися.
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31.01.2024 16:58 Відповісти
Спасатєлі хрєнові. Де кацап - там війна, блокпости, волонтери возять хліб, медики медикаменти... Це все, що вміє робити Засрашка.
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31.01.2024 16:59 Відповісти
Це не нам треба показувати, а нонстопом Європі, поки до них не дійде, що таке кацапня. Бо досі не віддупляють реальність.
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31.01.2024 17:08 Відповісти
Свіжий анекдот з Кацапстану: "Коньячок лучше идет под дичь" - сказал Вася и включил новости.
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31.01.2024 17:17 Відповісти
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31.01.2024 17:58 Відповісти
це що? русняве марення?
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31.01.2024 18:30 Відповісти
сказать что эти выродки ******** значит их похвалить.
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31.01.2024 17:59 Відповісти
План у хлопів непоганий, але чомусь поперлись через Бахмут і Авдіївку, і тепер треба якось "спасти" сільський сортир на околицях Авдіївки, а потім можна вже й до собачої буди приступати!
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31.01.2024 18:07 Відповісти
по ходу, давно пора спасати світ від русні
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31.01.2024 18:12 Відповісти
путін обожнює махати свої крихітним пістолетиком коли навколо всі без зброї, а краще коли це жінки і діти, та дуже його бояться! Але коли дорослі дядьки витягають свої величезні стволи - у путіна починається паніка та діарея.
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31.01.2024 18:17 Відповісти
Деменция бушует! Старый пердун уже видит себя на Елисейских полях
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31.01.2024 18:30 Відповісти
Представ собі русака в Амстердамі. Армії нестане за 3 дні Дорвуться до канабісуі гаплик другій армії світу
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31.01.2024 20:47 Відповісти
які вони розумовообмежені.. От не даремно німці на них казали русішвайне.
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31.01.2024 21:04 Відповісти
Эти суки даже не скрывают своих намерений: грабить и мародерить... Видишь ли, во Франции и Италии есть культурные ценности, которые их там ждут... В Украине все музеи на оккупированных территориях разграбили. Мало им. Когда уже они нажрутся и сдохнут?! 🤬
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31.01.2024 21:21 Відповісти
в дурдоме честное слово люди больше дружат с мозгами чем эти твари на тв имени *****
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01.02.2024 08:54 Відповісти
Пропозиція до наших хакерів. Пошліть їм в останкіно, в якості заставки, відео де здичавілі коти та собаки доїдають по донецьких посадках їхніх " завоєватєлей".
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01.02.2024 11:24 Відповісти
"Там є що спасати..." - спас картину, спас сьомгу, ну, прямо класика))) спасателі херові.
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01.02.2024 13:33 Відповісти
 
 