Гості кремлівського пропагандистського шоу на росТВ рекомендують російським військам насамперед "спасти" Францію та Італію у разі розв’язування війни проти країн-членів НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на думку одного із учасників шоу, саме у цих двох країнах зосереджені основні багатства західноєвропейської культури.

"Там есть, что спасать", - резюмував пропагандист.

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