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Сили оборони знищили два "Гради", з яких росіяни обстрілювали правий берег Херсонщини. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сили оборони півдня України за минулу добу знищили на лівому березі Дніпра дві реактивні системи залпового вогню БМ-21.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Сил оборони півдня України.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Хтось побачив "знищені" гради на відео???
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31.01.2024 17:36 Відповісти
Ти шо ревізор. Дякуй хлопцям
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31.01.2024 17:45 Відповісти
тебя нужно туда сбросить для проверки...!
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31.01.2024 18:38 Відповісти
Так знищенi чи Damaged?
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01.02.2024 00:15 Відповісти
 
 