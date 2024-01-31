Сили оборони знищили два "Гради", з яких росіяни обстрілювали правий берег Херсонщини. ВIДЕО

Сили оборони півдня України за минулу добу знищили на лівому березі Дніпра дві реактивні системи залпового вогню БМ-21.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Сил оборони півдня України.

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