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Сили оборони знищили два "Гради", з яких росіяни обстрілювали правий берег Херсонщини. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сили оборони півдня України за минулу добу знищили на лівому березі Дніпра дві реактивні системи залпового вогню БМ-21.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Сил оборони півдня України.
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Alexandr Петров
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