УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12138 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
6 541 10
війна (56949) міст (827) прикордонники (946) Херсонщина (4367)

Унікальна спецоперація прикордонників на лівобережжі Херсонщини влітку 2023 року. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські прикордонники влітку 2023 року провели унікальну спецоперацію на окупованому лівобережжі Херсонщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

У липні 2023 року британська розвідка заявляла, що на лівому березі Дніпра під східним прольотом Антонівського мосту на Херсонщині намагається закріпитися невелика група військових. Росіянам не вдається її звідти вибити.

Роспропагандисти повідомляли, що під мостом закріпилися нібито близько 70 українських спецпризначенців. Насправді тоді там тримали оборону близько десятка бійців зведеного загону.

Також читайте: Прикордонники відбили атаку ворожих FPV-дронів на Запорізькому напрямку. ФОТОрепортаж

Прикордонник "Локі" розповів, що позиції під Антонівським мостом відкривали дорогу до окупованих Олешок, тому їх утримували та досі утримують. 

Наприкінці червня група прикордонників Херсонського загону "Контроль" отримала завдання зачистити території готельно-ресторанного комплексу "Наірі". 

Бійцям вдалося потрапити на лівий берег Дніпра. Шестеро штурмовиків "Контролю" протрималися в "Наірі" близько доби. За цей час їм вдалося частково зачистити територію та відтягнути на себе резерви окупантів. Прикордонникам вдалося взяти у полон російських загарбників.

Також дивіться: На Харківщині прикордонники знищили російський пункт спостереження "Муром-П". ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Сообщается о прилетах по аэродрому Бельбек - https://t.me/operativnoZSU_chat/185061
показати весь коментар
31.01.2024 17:49
+1
Бельбек - у Криму А відео - про Виборг Це на кордоні з Фінляндією!
показати весь коментар
31.01.2024 17:53
+1
На телеграмм каналах Крым ЧП визжат о ракетах. Зайди почитай.
показати весь коментар
31.01.2024 17:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сообщается о прилетах по аэродрому Бельбек - https://t.me/operativnoZSU_chat/185061
показати весь коментар
31.01.2024 17:49 Відповісти
Бельбек - у Криму А відео - про Виборг Це на кордоні з Фінляндією!
показати весь коментар
31.01.2024 17:53 Відповісти
На телеграмм каналах Крым ЧП визжат о ракетах. Зайди почитай.
показати весь коментар
31.01.2024 17:57 Відповісти
відкрий І почитай!
показати весь коментар
31.01.2024 18:03 Відповісти
Открой и послушай видео - там четко сказано где прилеты.
показати весь коментар
31.01.2024 18:40 Відповісти
Дурню! Я тобі про те що там написано та зображено!
показати весь коментар
31.01.2024 18:42 Відповісти
Дурню - а я тебе про это
Командующий ВВС Украины Олещук подтвердил попадание по аэродрому Бельбек.
показати весь коментар
31.01.2024 19:22 Відповісти
А я тобі про розміщене тобою відео з панорамою Виборгського узбережжя!
показати весь коментар
31.01.2024 19:34 Відповісти
показати весь коментар
31.01.2024 18:05 Відповісти
ну понимаю - ну а что тебе не нравится...?
показати весь коментар
31.01.2024 18:44 Відповісти
 
 