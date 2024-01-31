Унікальна спецоперація прикордонників на лівобережжі Херсонщини влітку 2023 року. ВIДЕО

Українські прикордонники влітку 2023 року провели унікальну спецоперацію на окупованому лівобережжі Херсонщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

У липні 2023 року британська розвідка заявляла, що на лівому березі Дніпра під східним прольотом Антонівського мосту на Херсонщині намагається закріпитися невелика група військових. Росіянам не вдається її звідти вибити.

Роспропагандисти повідомляли, що під мостом закріпилися нібито близько 70 українських спецпризначенців. Насправді тоді там тримали оборону близько десятка бійців зведеного загону.

Також читайте: Прикордонники відбили атаку ворожих FPV-дронів на Запорізькому напрямку. ФОТОрепортаж

Прикордонник "Локі" розповів, що позиції під Антонівським мостом відкривали дорогу до окупованих Олешок, тому їх утримували та досі утримують.

Наприкінці червня група прикордонників Херсонського загону "Контроль" отримала завдання зачистити території готельно-ресторанного комплексу "Наірі".

Бійцям вдалося потрапити на лівий берег Дніпра. Шестеро штурмовиків "Контролю" протрималися в "Наірі" близько доби. За цей час їм вдалося частково зачистити територію та відтягнути на себе резерви окупантів. Прикордонникам вдалося взяти у полон російських загарбників.

Також дивіться: На Харківщині прикордонники знищили російський пункт спостереження "Муром-П". ВIДЕО