Український танк впритул обстрілює будинок в Авдіївці, де засіли окупанти. ВIДЕО

Українські військові залучили танки для ліквідації окупантів, які проникли на вулиці Авдіївки. Російські окупанти намагалися сховатися у будинках на вулиці Спортивна. Для їх знешкодження українському танку довелося відкривати вогонь з близької відстані біля будинків з росіянами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Військовий кур'єр.

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