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Український танк впритул обстрілює будинок в Авдіївці, де засіли окупанти. ВIДЕО
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Українські військові залучили танки для ліквідації окупантів, які проникли на вулиці Авдіївки. Російські окупанти намагалися сховатися у будинках на вулиці Спортивна. Для їх знешкодження українському танку довелося відкривати вогонь з близької відстані біля будинків з росіянами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Військовий кур'єр.
Топ коментарі
+24 Виталий 6b40280c
показати весь коментар31.01.2024 18:31
+19 Jimmy Hill
показати весь коментар31.01.2024 18:24
+14 Luk Viktor
показати весь коментар31.01.2024 18:20
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По родному скрепному гафну ползли
Але сказати, що захопили цілу вулицю не можна. Просто наші вимушені тепер окуратно прочісати усю вулицю і сусідні(краще б отак танками, але ні, на жаль), а там штук 200 хат, є де зашкєритись.
Впринипі ті кацапи, які ще живі, сидять там тихенько, в шафах, мають надію, що їх не знайдуть.
Ресторан зачистили раніше, кацапів з нього вибили, але і закріпитись тепер там не получається, там же все поруч, кацапські позиції за кілька сотень метрів.