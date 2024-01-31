УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12138 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
17 345 13
армія рф (13581) війна (56949) танк (1681) Авдіївка (2094)

Український танк впритул обстрілює будинок в Авдіївці, де засіли окупанти. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військові залучили танки для ліквідації окупантів, які проникли на вулиці Авдіївки. Російські окупанти намагалися сховатися у будинках на вулиці Спортивна. Для їх знешкодження українському танку довелося відкривати вогонь з близької відстані біля будинків з росіянами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Військовий кур'єр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони знищили два "Гради", з яких росіяни обстрілювали правий берег Херсонщини. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
показати весь коментар
31.01.2024 18:31
+19
показати весь коментар
31.01.2024 18:24
+14
..... більше хробак стріляти не буде!
показати весь коментар
31.01.2024 18:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
..... більше хробак стріляти не буде!
показати весь коментар
31.01.2024 18:20 Відповісти
показати весь коментар
31.01.2024 18:24 Відповісти
При такій відстані стрільби хробаче гівно летить далі, ніж стріляє танк......
показати весь коментар
31.01.2024 18:26 Відповісти
показати весь коментар
31.01.2024 18:31 Відповісти
"Росіяни пробиралися в Авдіївку через каналізацію, на них чекали дрони, - Forbes"
По родному скрепному гафну ползли
показати весь коментар
31.01.2024 18:36 Відповісти
Кацапи зайшли в каналізацію і змішалися з натовпом.
показати весь коментар
31.01.2024 19:26 Відповісти
"Але і ця спроба була провальною: забруднених фекаліями російських загарбників, які пробиралися через каналізацію в Авдіївку, чекали і атакували українські безпілотники."
показати весь коментар
31.01.2024 19:50 Відповісти
....як же я люблю дохлих окупантів-кацапів-людожерів
показати весь коментар
31.01.2024 18:48 Відповісти
А якщо їх ще скрєпами обдати та на лаптях підсмажити вааще класно буде
показати весь коментар
31.01.2024 18:53 Відповісти
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
31.01.2024 18:52 Відповісти
А вулиця Чернишевського вже зайнята рашистами?
показати весь коментар
31.01.2024 18:57 Відповісти
вони ж по каналізації 20 січня якраз на Чернишевського і вилізли. Це хати якраз за 1500 м від донецької окружної. Потім з тилу вдарили і захопили ресторан за 600 м від окружної.
Але сказати, що захопили цілу вулицю не можна. Просто наші вимушені тепер окуратно прочісати усю вулицю і сусідні(краще б отак танками, але ні, на жаль), а там штук 200 хат, є де зашкєритись.
Впринипі ті кацапи, які ще живі, сидять там тихенько, в шафах, мають надію, що їх не знайдуть.
Ресторан зачистили раніше, кацапів з нього вибили, але і закріпитись тепер там не получається, там же все поруч, кацапські позиції за кілька сотень метрів.
показати весь коментар
31.01.2024 19:25 Відповісти
НЄ фУЙ ШАSТАТЬ ....
показати весь коментар
31.01.2024 19:02 Відповісти
 
 