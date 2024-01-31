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Крим (12749) аеродром (167) Олещук (39)

Дякую всім, хто долучився до очищення Криму від нечисті, - Олещук прокоментував вибухи на аеродромі Бельбек. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Збройні сили України 31 січня 2024 року завдали ракетного удару по військовому аеродрому Бельбек поблииу Севастополя в окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив Командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Він зазначив: "А ви знали, що у складі Повітряних Сил Збройних Сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації? Так от, її штатне місце базування – аеродром Бельбек! Українські авіатори обов’язково повернуться додому на рідне летовище. А наразі дякую усім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ сьогодні уразили радіолокаційну станцію російської ППО в окупованому Криму, - СтратКом

Також Олещук оприлюднив кадри пожежі, яка внинкла внаслідок удару

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+50
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31.01.2024 19:32
+50
Сьогодні увесь Крим під обстрілом . А шо ж кацапське пєвєо , знову обісралось ??
Читаю в новинах - Кувейт позбавляється кацапських танків , Хорватія вже теж не хоче , потім - Індія , а Еквадор взагалі не хоче - ніякої кацапської зброї , хочуть віддати всю яка є - штатам ( ! ) а замість неї отримати американську . Кацапня мало не в істериці , навіть взялися погрожувати Еквадору . 😂
Оце так зробили ЗСУ " рекламу " руснявим аналоговнєтам .
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31.01.2024 19:42
+35
Интервью где-то в 2009-2010 году...
- Кем бы сегодня был ваш Мимино?
Буба помолчал, подумал, и со вздохом ответил.
- Сегодня Мимино был бы пилотом боевого вертолета
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31.01.2024 19:38
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31.01.2024 19:32 Відповісти
Интервью где-то в 2009-2010 году...
- Кем бы сегодня был ваш Мимино?
Буба помолчал, подумал, и со вздохом ответил.
- Сегодня Мимино был бы пилотом боевого вертолета
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31.01.2024 19:38 Відповісти
Камені с нєба....
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31.01.2024 19:38 Відповісти
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31.01.2024 19:41 Відповісти
Для запуску 20 ракет треба мінімум 10 сушок.
Откуль лєтакі єслі канашенков всьо пазбівал давно? Фейк нєіначє...
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31.01.2024 20:00 Відповісти
Файна робота.
Завжи радію коли вони після бавовни повертаються до дому.
Хлопці бережіть себе.
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31.01.2024 20:18 Відповісти
Там вообще уже 24 ракеты насчитали

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31.01.2024 22:45 Відповісти
Сьогодні увесь Крим під обстрілом . А шо ж кацапське пєвєо , знову обісралось ??
Читаю в новинах - Кувейт позбавляється кацапських танків , Хорватія вже теж не хоче , потім - Індія , а Еквадор взагалі не хоче - ніякої кацапської зброї , хочуть віддати всю яка є - штатам ( ! ) а замість неї отримати американську . Кацапня мало не в істериці , навіть взялися погрожувати Еквадору . 😂
Оце так зробили ЗСУ " рекламу " руснявим аналоговнєтам .
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31.01.2024 19:42 Відповісти
Це ж основне завдання СВО - демілітаризація, правда "отріцатєльная".
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31.01.2024 20:09 Відповісти
Цікаво, а чим кацапня може загрожувати Еквадору? Нацькує на Еквадор брацкую Венесуелу?
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31.01.2024 20:10 Відповісти
Кацапський посол назвав плани Еквадору - нідружєствєнним шагом , каторий можєт імєть пічальниє паслєдствія . Що сіє означає - хз .
А з Венесуелою вже провели виховну роботу , вона вже знову -мирна держава , і воювати з Гайаною не хоче .
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31.01.2024 20:27 Відповісти
В тому й біда, що переозброюють всіх і вся, а нам спихують непотріб для утилізації. Ніби виділяють мільярди для України, але за ці кошти ******* зброю і техніку отримують еквадори і греції.
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31.01.2024 22:44 Відповісти
Не все ж - дещо перепадає і нам .
У нас теж є зброя якою не володіють жодні країни світу , крім нас і країни виробника . ************ установки Скайнекс наприклад , зрк Ірис , артилерійські установки Арчер , і якщо вірити змі - за кілька днів отримаємо найновіші американські розробки - бомби GLSDB .
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31.01.2024 23:05 Відповісти
Перепадає, але мізер аби могли огризатись.
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01.02.2024 00:41 Відповісти
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31.01.2024 19:45 Відповісти
А мосты, железная дорога,горисполкомы(центры принятия решений).
Почему кацы свободно в Крым ездят и на пляже пивко попивают?
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31.01.2024 19:46 Відповісти
в 2014 році де і ким був Олє Олє Олє???
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31.01.2024 20:10 Відповісти
Кто это такой?
Кацы недвижимость скупают в Крыму и в отпуск туда ездят.
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31.01.2024 20:56 Відповісти
отож.....
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31.01.2024 20:57 Відповісти
19:40
Об этом он написал в Telegram.

«...По предварительной информации, сбито больше шести ракет», - говорится в сообщении.

Развожаев добавил, что в садовом товариществе «Усть-Бельбек», предварительно, повреждены 12 строений из-за упавших обломков.

Пострадавших в результате атак нет.

19:42
«Около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением 20 авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО 17 украинских ракет уничтожены над акваторией Чёрного моря и ещё три над Крымским полуостровом.

Обломки упали на территорию воинской части в районе Любимовки в Крыму, повреждений авиационной техники нет.
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31.01.2024 19:56 Відповісти
Це результат вчорашнього хірургічного вирізання "апендицита" у клієта в Криму - С 400 нахєр з хати, а гості тут же в хату!
Там гарно зараз по всьому Криму палає!
І не тільки в Криму - в санктЛенінгадє тоже бавовна в ранці розквітла!
Все, як доХтур Залужний приписав - всі пігулки для проносу.
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31.01.2024 19:59 Відповісти
Респект доХтуру! Най буде нам здоровий і щасливий!
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31.01.2024 23:56 Відповісти
Олєщук - може пора на Залужного -2?????
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31.01.2024 20:04 Відповісти
а може бАданов на ГК а його посада вільна?
Яка різниця де із ким пити каву в Криму.......
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31.01.2024 20:07 Відповісти
Ви ще, блін, Баканова запропонуйте, неможна так жартувати.
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31.01.2024 20:12 Відповісти
адвокат не може
Уже давно не може......
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31.01.2024 20:14 Відповісти
Ой, вибачте, "от₴бся буланчик", як казала давня знайома про неспроможного кавалєра🥴
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31.01.2024 23:58 Відповісти
«Ой! А Что это так бумкнуло?» (с)
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31.01.2024 20:21 Відповісти
Курять і пердять, пердять і курять!
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31.01.2024 22:23 Відповісти
Гарна бавовна
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31.01.2024 20:23 Відповісти
«Ой, мамо, що за дим, що за дим?»
Слів з пісні не викинеш.
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31.01.2024 20:28 Відповісти
Олє! А не хочеш по аеродрому Кіровське 3.14здануть! ??? Там теж авіація була наша (а зараз там випробувальний центр).... 75 відсотків ДНВЦ залишилося в 2014 році в Криму! Не хочеш? піар не пройде?
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31.01.2024 20:29 Відповісти
Місце удару:

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31.01.2024 20:29 Відповісти
Вам Олє особисто передав геолокацію?
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31.01.2024 21:00 Відповісти
Повідомляють, що від вибухової хвилі після сьогоднішнього ракетного удару по аеродрому Бельбек відкололася частина урвища поряд зі злітною смугою.
Також, знищено РЛС та розбито автопарк.
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31.01.2024 23:25 Відповісти
Іще одне повідомлення з ворожих паблік:

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01.02.2024 00:28 Відповісти
👍👍👍
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31.01.2024 20:35 Відповісти
А ви знали, що у складі Повітряних Сил Збройних Сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації? Так от, її штатне місце базування - аеродром Бельбек Джерело: https://censor.net/ua/v3470879

Опять эти подлые украинцы сами себя обстреливают
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31.01.2024 20:45 Відповісти
204-та Севастопольська бригада тактичної авіації - це та, яку герой України кацапам здав?
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31.01.2024 20:58 Відповісти
та - та
і не перелетіла "нікуди"!
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31.01.2024 21:01 Відповісти
Не знаєте скільки там було літаків, здається МІГ-29?
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31.01.2024 21:19 Відповісти
супутниковий знімок в допомогу. Гугл.....
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31.01.2024 21:21 Відповісти
Так це ж було більше 8 років тому.
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31.01.2024 21:32 Відповісти
Приліт просто чудовий. Але ж у кацапів буде як завжди -"всє цєлі сбіти".))
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31.01.2024 21:05 Відповісти
Здається влучили у порожнє місце.
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31.01.2024 21:20 Відповісти
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31.01.2024 21:42 Відповісти
Ливайсы шьют и шьют...Весь Крым в джинсе)
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31.01.2024 22:13 Відповісти
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01.02.2024 00:07 Відповісти
 
 