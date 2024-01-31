Дякую всім, хто долучився до очищення Криму від нечисті, - Олещук прокоментував вибухи на аеродромі Бельбек. ВIДЕО

Збройні сили України 31 січня 2024 року завдали ракетного удару по військовому аеродрому Бельбек поблииу Севастополя в окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив Командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Він зазначив: "А ви знали, що у складі Повітряних Сил Збройних Сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації? Так от, її штатне місце базування – аеродром Бельбек! Українські авіатори обов’язково повернуться додому на рідне летовище. А наразі дякую усім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності!"

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Також Олещук оприлюднив кадри пожежі, яка внинкла внаслідок удару