Росіяни щодня б’ють ракетами та дронами, але ми зберігаємо енергосистему та посилюємо ППО, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив про посилення захисту енергетичних об’єктів на тлі щоденних обстрілів з боку РФ.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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"Щоночі, щодня – чергові російські терористичні атаки: ракети і дрони. Значну частину ми збиваємо. Поки що є і багато влучань. Але вже 31 січня. Принципово інша, ніж минулою зимою, енергетична ситуація. Систему збережено. Забезпечуємо українців енергією. Забезпечуємо та постійно посилюємо захист енергетичних обʼєктів.



Зміцнюємо наш повітряний щит. Ще треба багато пройти цією зимою, і російські терористичні атаки ще будуть, і росіяни будуть намагатися зламати наш захист. Усвідомлюємо загрозу. І дякуємо кожному, хто захищає державу, хто щоночі й щодня на бойових чергуваннях. Українські Повітряні сили, усі наші зенітники, мобільні вогневі групи, кожен розрахунок ППО і кожен воїн у Силах оборони", - зазначив Зеленський.

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