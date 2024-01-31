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Росіяни щодня б’ють ракетами та дронами, але ми зберігаємо енергосистему та посилюємо ППО, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив про посилення захисту енергетичних об’єктів на тлі щоденних обстрілів з боку РФ.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоночі, щодня – чергові російські терористичні атаки: ракети і дрони. Значну частину ми збиваємо. Поки що є і багато влучань. Але вже 31 січня. Принципово інша, ніж минулою зимою, енергетична ситуація. Систему збережено. Забезпечуємо українців енергією. Забезпечуємо та постійно посилюємо захист енергетичних обʼєктів.

Зміцнюємо наш повітряний щит. Ще треба багато пройти цією зимою, і російські терористичні атаки ще будуть, і росіяни будуть намагатися зламати наш захист. Усвідомлюємо загрозу. І дякуємо кожному, хто захищає державу, хто щоночі й щодня на бойових чергуваннях. Українські Повітряні сили, усі наші зенітники, мобільні вогневі групи, кожен розрахунок ППО і кожен воїн у Силах оборони", - зазначив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про обмін полоненими: Майже половина - захисники Маріуполя. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+36
На якуневича не мог смотреть, хотя иногда смотрел. А на этого вообще смотреть не могу..
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31.01.2024 19:55
+24
Зберігання енергосистеми полягає в підвищенні вартості тарифів?
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31.01.2024 19:55
+18
Росіяни щодня б'ють ракетами та дронами

Ми теж помітили!
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31.01.2024 19:55
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31.01.2024 19:55 Відповісти
коли воновдавться шашликом ?
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01.02.2024 00:18 Відповісти
я не один звиздосик не посмотрел...
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31.01.2024 20:14 Відповісти
я теж нЄЄЄЄ
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31.01.2024 20:54 Відповісти
Хочеться усім.
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31.01.2024 21:46 Відповісти
Росіяни щодня б'ють ракетами та дронами

Ми теж помітили!
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31.01.2024 19:55 Відповісти
Зберігання енергосистеми полягає в підвищенні вартості тарифів?
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31.01.2024 19:55 Відповісти
На якуневича не мог смотреть, хотя иногда смотрел. А на этого вообще смотреть не могу..
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31.01.2024 19:55 Відповісти
+ +
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31.01.2024 20:01 Відповісти
Коли чую цей гнусавий голос завжди блювати хочеться. Тому бігом переключаю, щоб його не чути.
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31.01.2024 21:40 Відповісти
На ЭТО.
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01.02.2024 07:08 Відповісти
"Щоночі, щодня - чергові російські терористичні атаки: ракети і дрони. Значну частину ми збиваємо. Поки що є і багато влучань. Є багато влучань .жертв і руйнації, але я "зепоносом" посилюю ППО що вечора....
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31.01.2024 19:55 Відповісти
щосекундно.... гундосно і мерзотно....
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31.01.2024 20:03 Відповісти
"Шо?!!! Опять!??? "©
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31.01.2024 19:57 Відповісти
...і кулемети і розрахунки... ???На добраніч діти???Вже пора на заставку той мультик до його відосікив.
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31.01.2024 19:58 Відповісти
отака *****, малята. (дід Панас)
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31.01.2024 20:41 Відповісти
Ну вообще в этом году они по энергообъектам практически не бьют, целенаправленно. Но это наверное благодаря "лидеру современности"... А вот военные предприятия уничтожаются. Их наверное забыли защитить?
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31.01.2024 20:04 Відповісти
От якраз без "найвеличнішого" тут не обійшлося - саме пані Басалаєва з його ЗЕкоМанди злила об'єкти ВПК і таким чином рашисти зосередилися на них, а не на об'єктах енергетичної інфраструктури. Отже, "стратегія захисту" потужно спрацювала і віялових відключень вдалося уникнути, тож будьмо вдячні "батькові нації, видатному стратегу та лідеру нації" і його молодій команді за світло в оселях.
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31.01.2024 20:18 Відповісти
не...это вовремя из жОпы сливают инфу козломордым
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31.01.2024 20:18 Відповісти
Тобто - нас ібут, а ми мужніємо?
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31.01.2024 20:05 Відповісти
Тільки не ми, а вояки ЗСУ під командуванням Залужного та інших офіцерів. А то "ми пахАлі".
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31.01.2024 20:06 Відповісти
Довго ще доведеться терпіти оті ''вечірні шпагетті" від недіда гундосика?
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31.01.2024 20:07 Відповісти
до 20 травня
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31.01.2024 21:20 Відповісти
Думаєш що після 20 травня воєнний стан скасують ?(( Не для того мама рімма дитятко ростила , а папа саша "воспітував у дусі какойразніци " щоб потім ось так від корита за власною волею відірватися (( Те що у нього лярд на афшорі ніхера не значить , скільки там він успів прищів настругати - кожному також по лярду потрібно , а там уже можна і у лондонський маєток на вулицю власного прізвища ((
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01.02.2024 00:20 Відповісти
Мы пахали: я и трактор
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31.01.2024 20:09 Відповісти
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31.01.2024 20:09 Відповісти
я скоріше задав би запитання - "а де БК для арти"?
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31.01.2024 20:36 Відповісти
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31.01.2024 20:13 Відповісти
Свята моча?
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31.01.2024 22:47 Відповісти
Боже, за що нам це.
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31.01.2024 20:14 Відповісти
Який полум'яний політрук!
Декомунізація це "чудо" взагалі не зачепила
Хто ці "МИ" та "НАШІ"?
Вони ж щодня тих українців нерозумних захищають, підтримують та забезпечують. І як я зрозумів, ну все тільки на волонтерських засадах.
Хотілось би знати цих безвісних надпотужних супер-пупер мегагероїв.
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31.01.2024 20:15 Відповісти
От зразу видно, що Ви не глядач "єдиного телемарафону", а там є повно інформації про "видатні досягнення" Колі Катлети, Андрія дЄрмака, Давіда Хламідії та про "потужну" діяльність "Кварталу 95".
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31.01.2024 20:31 Відповісти
А в понеділок воно з єрмаком хотіло армію «підсилити», звільнивши Залужного?
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31.01.2024 20:22 Відповісти
Маразм наш тільки крепчає - вже и до Залужного добрались
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31.01.2024 20:23 Відповісти
Це опудало вже реально дратує
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31.01.2024 20:58 Відповісти
Он посылыв ППО, шо рогатку смастерил?
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31.01.2024 21:09 Відповісти
Брехун. Лицемір. І взагалі, Чортяка.
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31.01.2024 21:28 Відповісти
Яке ж воно огидне...
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31.01.2024 21:40 Відповісти
Подякуй Залужному, падло
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31.01.2024 21:41 Відповісти
Мій тезка" Андрюша Козир "не дозволяє.
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31.01.2024 22:49 Відповісти
Вже п`ятий рік воно сидить в конторі на Банковій, а в мене й досі язик не повертається називати його президентом.
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31.01.2024 21:51 Відповісти
***,когда там срок заканчивается,шашлыки уже не лезут в горло.
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31.01.2024 22:09 Відповісти
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31.01.2024 22:46 Відповісти
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01.02.2024 00:11 Відповісти
актор є актор. відосики-шмадосики...
а хтось може сказати тому типу, що виконує роль президента, що він може легко опинитись в ролі вбивці України? не заздрю тоді його нащадкам
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01.02.2024 01:29 Відповісти
Так он же и есть убийца, подельник путина.
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01.02.2024 07:12 Відповісти
Когда-то у нас таких типчиков называли "рвотный порошок". А вообще испытываешь к этому существу двойственные чувства, смесь ненависти и просто физического отвращения. Просто какая-то мерзкая гадость.
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01.02.2024 07:38 Відповісти
 
 