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Рашисти вже понад годину обстрілюють Херсон: Є влучання у Дніпровському районі. ВIДЕО
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Російські окупаційні війська продовжують бити по Херсону з тимчасово окупованого Лівобережжя.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Очільник області опублікував момент влучання одного зі снарядів.
"Армія рф вже понад годину гатить по Херсону. Одне із влучань - у Дніпровському районі. Ударом пошкоджено будинок та магазини, електромережу.
Деталі - встановлюються", - зазначив Прокудін.
Топ коментарі
+5 MrStepanovM
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+4 Анатолий К 65c6a92d
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+3 Luk Viktor
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Працював в слідчому та кадровому підрозділах. Очолював Управління кадрового забезпечення УМВС України в Херсонській області.
З листопада 2015 - заступник начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області.
Начальник ГУНП в Херсонській області (з вересня 2019 до 12 лютого 2023)[1].
Начальник Департаменту Національної поліції України (з лютого 2022 до 7 лютого 2023).
Начальник Херсонської обласної військової адміністрації з 7 лютого 2023 року.[2]
Кандидат юридичних наук.
терпіли!
Обстрілів не буде!