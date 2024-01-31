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Рашисти вже понад годину обстрілюють Херсон: Є влучання у Дніпровському районі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупаційні війська продовжують бити по Херсону з тимчасово окупованого Лівобережжя.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник області опублікував момент влучання одного зі снарядів.

"Армія рф вже понад годину гатить по Херсону. Одне із влучань - у Дніпровському районі. Ударом пошкоджено будинок та магазини, електромережу.

Деталі - встановлюються", - зазначив Прокудін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по житловій багатоповерхівці в Херсоні. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
життя нема...бідні люди...
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31.01.2024 20:46
+4
На марафоні. Там не дуже багато і не мало для білної України, десь в районі 2-х мільярдів. Виходить, що важливіше щоб малороси, які ще недавно по ригівських телеканалах обливали брудом Україну, сьогодні брехали нам і звеличало одного, дуже дорогого для України. Ось, що найважливіше. Уявили скільки можна було на ці 2 мільярди зробити ракет чи дронів і вдарити по тих, хто обстрілює мирних?
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31.01.2024 20:55
+3
а де контрбатарейна?????/
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31.01.2024 20:43
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а де контрбатарейна?????/
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31.01.2024 20:43 Відповісти
На марафоні. Там не дуже багато і не мало для білної України, десь в районі 2-х мільярдів. Виходить, що важливіше щоб малороси, які ще недавно по ригівських телеканалах обливали брудом Україну, сьогодні брехали нам і звеличало одного, дуже дорогого для України. Ось, що найважливіше. Уявили скільки можна було на ці 2 мільярди зробити ракет чи дронів і вдарити по тих, хто обстрілює мирних?
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31.01.2024 20:55 Відповісти
З дивану не видно контербатарейної? Пропоную тобі мобілізуватись, щоб не було кінчаних питань.
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31.01.2024 21:16 Відповісти
а не з дивану видно ????
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31.01.2024 21:17 Відповісти
та діли на нуль))))
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31.01.2024 21:24 Відповісти
З 2000 - служба в органах внутрішніх справ.

Працював в слідчому та кадровому підрозділах. Очолював Управління кадрового забезпечення УМВС України в Херсонській області.

З листопада 2015 - заступник начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

Начальник ГУНП в Херсонській області (з вересня 2019 до 12 лютого 2023)[1].

Начальник Департаменту Національної поліції України (з лютого 2022 до 7 лютого 2023).

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації з 7 лютого 2023 року.[2]

Кандидат юридичних наук.
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31.01.2024 20:46 Відповісти
життя нема...бідні люди...
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31.01.2024 20:46 Відповісти
за годину не можуть "ответку" дати.....
терпіли!
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31.01.2024 20:53 Відповісти
Чим дати "отвєтку"? Правда сьогодні під вечір перед сном, виступить Херпіду і на відосу скаже, що дуже помститься ворогу. Дуже, але потім, до ранку нарід про обіцянки забудеться, що обіцяв Великий Херпіду і буде чекати нових. Правда ж який він патріот? Так обіцяє? Так за народ і проти ворога?
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31.01.2024 20:59 Відповісти
потрібно херсонцям його ще раз покликати до себе - і надати житло там же...
Обстрілів не буде!
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31.01.2024 21:03 Відповісти
Мій родич з Олешок втік чотири місяці тому, живе в хаті свекрухи у чорнобаївці, каже, шо мабуть,тепер пербиратиметься далі...
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31.01.2024 21:06 Відповісти
пів Херсону в Миколаєві....
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31.01.2024 21:25 Відповісти
сьогодні цілий день довбуть Сумщину , а в новинах про це тихо .
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31.01.2024 21:48 Відповісти
 
 