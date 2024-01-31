Бійці 46 ОАеМБр FPV-дронами знищили два російські танки біля Мар’їнки. ВIДЕО

Підрозділ "Гаруда" 46-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ на Мар’їнському напрямку знищив два танки росіян. Для ураження ворожих машин бійці використовували FPV-дрони.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Військовий кур'єр, інформує Цензор.НЕТ.

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