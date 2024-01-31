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Бійці 46 ОАеМБр FPV-дронами знищили два російські танки біля Мар’їнки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Підрозділ "Гаруда" 46-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ на Мар’їнському напрямку знищив два танки росіян. Для ураження ворожих машин бійці використовували FPV-дрони.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Військовий кур'єр, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Дрон-камікадзе ліквідував обеззброєного російського солдата посеред поля. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+11
Щиро дякуємо нашим воїнам 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️😠
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31.01.2024 21:03
+10
А мені подобається відео, коли танк в русі - екіпажу 3.14здець.....
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31.01.2024 21:05
+7
аеродром Бельбек
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31.01.2024 21:14
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Щиро дякуємо нашим воїнам 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️😠
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31.01.2024 21:03 Відповісти
А мені подобається відео, коли танк в русі - екіпажу 3.14здець.....
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31.01.2024 21:05 Відповісти
****** мангали! Слава ЗСУ!
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31.01.2024 21:06 Відповісти
після знищення РЛС в Роздольному пішла череда цікавої бавовни.
Сарабуз

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31.01.2024 21:10 Відповісти
Джанкой

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31.01.2024 21:13 Відповісти
аеродром Бельбек
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31.01.2024 21:14 Відповісти
в\ч в Любимівці
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31.01.2024 21:18 Відповісти
У Развожаева все прєкрасно. Як завжди. Севастополь
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31.01.2024 21:22 Відповісти
А если 112 в Питере занят?
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31.01.2024 22:24 Відповісти
у Бельбеку трівожна
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01.02.2024 04:11 Відповісти
 
 