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Бійці 46 ОАеМБр FPV-дронами знищили два російські танки біля Мар’їнки. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Підрозділ "Гаруда" 46-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ на Мар’їнському напрямку знищив два танки росіян. Для ураження ворожих машин бійці використовували FPV-дрони.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Військовий кур'єр, інформує Цензор.НЕТ.
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