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Детонація боєкомплекту ворожого танка Т-80БВМ в Авдіївці. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Раніше покинутий російський танк Т-80БВМ в Авдіївці воїни 110-ої окремої механізованої бригади скидом 40-мм гранати з дрона успішно знищили.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис видовищного вибуху зроблено за допомогою безпілотника.

Дивіться: Бійці 72 ОМБр відбили штурм окупантів та знищили ворожу колону танків. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+10
та все що завгодно могло бути - пальне закінчилось, ПНВТ вийшов з ладу, охолоджувальна рідина витікла.... Головне - залишити люки відкритими, щоб знов не відправили на штурм.
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31.01.2024 23:58
+9
В нас снарядів не вистачає, а вони з жиру бісяться, повні танки
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31.01.2024 23:35
+6
у кацапа істерика
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01.02.2024 04:04
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В нас снарядів не вистачає, а вони з жиру бісяться, повні танки
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31.01.2024 23:35 Відповісти
Щось не розібраться - танк скоріш всього покинутий екіпажем на окупованій території А де екіпаж? Чого кинули танк? Він же стоїть без видимих ушкоджень
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31.01.2024 23:37 Відповісти
Сіра зона, щоб не їхав не обов'язкові "видимі пошкодження" !
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31.01.2024 23:53 Відповісти
За подібних обставин залишається охорона з числа екіпажу - до прибуття БРЕМ чи тягача з платформою
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31.01.2024 23:58 Відповісти
Охорона від кого? Від мишей чи від дронів?
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01.02.2024 00:39 Відповісти
Від противника!
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01.02.2024 04:30 Відповісти
Екіпаж скорше за все розігнали дронами, обісрались та повтікали ))
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01.02.2024 09:29 Відповісти
та все що завгодно могло бути - пальне закінчилось, ПНВТ вийшов з ладу, охолоджувальна рідина витікла.... Головне - залишити люки відкритими, щоб знов не відправили на штурм.
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31.01.2024 23:58 Відповісти
Не "друга армія світу", а "дяревня Жабокрюкино"
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01.02.2024 00:03 Відповісти
Дійсно, цікаво. Танк - без ушкоджень, принаймні, видимих; БК - в наявності, горючка - також... Якого милого з'їбався нахій лічний састав екіпажа? Одне приходить в голову: з якихось причин танк знерухомів. Чи то ходова просралася болтами і гайками, чи то гусениці "миші зжерли" (просто на ходу)...
А якщо серйозно, миші дійсно могли погризти проводку. Деякий час з горем навпіл танк міг бути відносно керованим. А коли "відносно керований" плавно мутував в "абсолютно нерухомий", екіпаж вирішив: данунах, валім взад, пака можем.
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01.02.2024 00:05 Відповісти
Чортішо!
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01.02.2024 00:07 Відповісти
На перший погляд, так і є. Але ж Ви в армії прожили (саме прожили, а не відбули) не рік, не два і не п'ять. Всяке бачили. Знаєте і про рукожопість кацапів, і про їхнє веселе рас3,14здяйство, і про... хитрих мишей... То від чого тут дивуватися?
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01.02.2024 00:20 Відповісти
Та в тому-то й справа - що я "охрєнєваю"!!! За моєї служби такого не було!
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01.02.2024 00:25 Відповісти
Ну... тоді зачекаймо, що танкісти-форумчани скажуть. Хто-хто, а вони мають знати краще.
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01.02.2024 00:29 Відповісти
миші у танку не живуть через вібрацію і високий рівень шума. Миші гризуть жгути на РЛС, бо там в стійках тепло і особовий склад часто щось там жере... Тому лайфхак - не хочеш, щоб прилетів "харм" - змасти жгут салом і запусти пацюка у кунг. А потім таріщмайору показують погризені бандерівськими пацюками жгути, і пару тижнів не відсвічують радаром поблизу ЛБЗ.
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01.02.2024 00:23 Відповісти
От воно! Пригадав!
Кілька років тому читав, що поблизу місць зберігання бронетехніки накидають солому, щоб там ті звірята ховалися, плодилися і множились... А далі - справа техніки.
Здається, під час другої світової війни такий прикол також практикували. І німці були від того в легкому ****...
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01.02.2024 00:35 Відповісти
я не здивуюсь, якщо десь у совєьких мємуарах можно прочитати як совецькі миши перегризали німцям траки на "Тиграх".
А взагалі на позиціях миші завжди живуть, і якщо у тебе не тимчасовий бліндажик на нулі, а нормально обладнаний бліндаж, і ти не хочеш, щоб миши спали з тобою у спальнику, то треба заводити нормального кота. Прогодувати кота значно дешевше, ніж лікуватись від лєптоспірозу.
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01.02.2024 00:52 Відповісти


Ну-у-у... щоб погризти траки "Тигрові", та миша мала б важити, щонайменше півтора кіло, мати зубаки розміром з людський палець і попередньо поголодувати зо два місяці .
...А електропроводку цілком могли зіпсувати звичайні польові миші.
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01.02.2024 01:04 Відповісти
я ж і кажу - не здивуюсь, якщо десь у спогадах в совєцькіх мємуарах розписується як миші гризли німецькі свічні проводи на танках, чим полегшили бойову задачу двадцяти восьми панфіловцям.
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01.02.2024 01:14 Відповісти
Якщо не забуду, піду на вихідні до нашої обласної бібліотеки і спеціально почну порпатися в такій літературі. Головно, не забути респіратор, бо в пилюці ненароком можна вичхати навіть легені.
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01.02.2024 01:21 Відповісти
То "фантазії"! Навколо місць зберігання техніки навпаки вимагається (згідно з нормативами) викошувать та прибирать траву Це робиться у протипожежних цілях а також для запобігання прихованому наближенню крадіїв та диверсантів
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01.02.2024 07:06 Відповісти
Екіпажі танків не бояться)
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01.02.2024 06:57 Відповісти
Чи не варто було спробували заволодiти там танком? Також, звiдки там українский флажок наприкiнцi?
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01.02.2024 00:13 Відповісти
мабуть квадрокоптерами не змогли підняти і декілька кілометрів перенести за ЛБЗ.
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01.02.2024 00:26 Відповісти
Та й, зрештою, телепортацію ще не винайшли. І навіть теоретично її ще не обґрунтували...
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01.02.2024 01:17 Відповісти
а щодо прапора, то часто встромлюють з коптера.
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01.02.2024 02:29 Відповісти
Ні не варто, чи навпаки дуже варто, бо жере це чудо (Т-80БВМ) авіаційний керосин як не в себе. Під нього потрібен окремий паливозаправник який буде його "годувати" 3-5 разів на добу. Гарний танк, як для біатлону. Кацапи його прозвали літаючим танком (як за звичай - черговий аналоГовнєт) наші козаки підтвердили що дійсно літає, але тільки башта, встановлючи все нові і нові рекорди по висоті і дальності польоту.
А взагалі Т-80 почали модернізовувати до Т-80БВМ у 2017 році і основне місце дислокації цих танків Сибір і Дальній Схід - мабуть щось не так (жопа) у "дацькому королівстві".
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01.02.2024 06:55 Відповісти
Просто цей двигун краще переносить морози, чим дизеляка )
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01.02.2024 09:34 Відповісти
Демілітаризація окупантів з московії, по методу Українських Захисників!!
Коротко та надійно!
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01.02.2024 00:13 Відповісти
Пилоту дрона - ты ас!
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01.02.2024 00:44 Відповісти
у кацапа істерика
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01.02.2024 04:04 Відповісти
евакуація-кобзонізація
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01.02.2024 04:07 Відповісти
Нормально!
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01.02.2024 04:41 Відповісти
Капітан не постраждав?
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01.02.2024 06:55 Відповісти
Файно ))
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01.02.2024 09:36 Відповісти
«Взрыв был такой мощи, что откололся обрыв»: на авиабазе Бельбек уничтожены два российских Су-27 и Су-30.
Ракетами также разгромлен тренировочный лагерь ГРУ в Гвардейском.
ВСУ нанесли мощный удар по крупнейшей авиабазе российских оккупантов в Крыму - аэродрому Бельбек.
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01.02.2024 07:57 Відповісти
«На аэродроме Бельбек, согласно проверенной информации, потеряны три самолета - два Су-27 и один Су-30. Два из них серьезно повреждены.. Один самолет, к сожалению, уничтожен полностью, ракета попала прямо в него. Также на аэродроме и возле него погибли 12 военных, еще более 10 ранены», - написал российский ресурс «Кремлевская табакерка».
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01.02.2024 07:59 Відповісти
Цікаво, то в кінці видео, дрончик скинув український прапор.
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01.02.2024 08:09 Відповісти
ПАНК!!!!!!!!!!!! РОК!!!!!!!!!!!!!! АААААААААА.... бл.................Ь
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01.02.2024 11:28 Відповісти
 
 