Детонація боєкомплекту ворожого танка Т-80БВМ в Авдіївці. ВIДЕО

Раніше покинутий російський танк Т-80БВМ в Авдіївці воїни 110-ої окремої механізованої бригади скидом 40-мм гранати з дрона успішно знищили.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис видовищного вибуху зроблено за допомогою безпілотника.

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